 Еврокомиссар: У ЕС нет необходимости в ″Спутнике V″ | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2021

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Европа

Еврокомиссар: У ЕС нет необходимости в "Спутнике V"

Тьерри Бретон уверен, что Европа сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к 14 июля. Производители "Спутника V" обвинили еврокомиссара в предвзятости.

Российская вакцина от коронавируса Гам-Ковид-Вак (Спутник V)

Российская вакцина от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")

У Евросоюза нет необходимости в российской вакцине от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Такое мнение высказал в воскресенье, 21 марта, в эфире телеканала TF1 еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Нам совершенно не нужен "Спутник V", - заявил он. "Сегодня мы, безусловно, имеем возможность поставить 300-350 млн доз к концу июня, а значит, к 14 июля мы сможем достичь" коллективного иммунитета в Европе, считает Бретон.

Во Франции 14 июля - дата, которую еврокомиссар выбрал в качестве ориентира - является национальным праздником, это - День взятия Бастилии.

Комиссар ЕС: приоритет должен быть отдан европейской продукции

Кроме того, комиссар ЕС выразил уверенность, что Евросоюз должен помочь Москве в производстве вакцины в случае необходимости, однако приоритет, по его мнению, должен быть отдан европейской продукции.

Бретон добавил, что необходимые для прививок дозы - "уже на месте, теперь люди должны принять" факт вакцинации а также то, что "у нас есть логистика".

Производители "Спутника V" обвинили еврокомиссара в предвзятости

В Twitter производители российского препарата уже отреагировали на комментарий еврочиновника: "Комиссар Тьерри Бретон явно предвзято относится к вакцине "Спутник V" только потому, что она - российская". Он игнорирует, "что эта вакцина имеет более высокую эффективность и лучшие показатели безопасности, чем некоторые другие вакцины, одобренные в ЕС", - говорится далее в записи, оставленной в сети микроблогов.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung высказал мнение, что  первая российская вакцина от коронавируса не получит быстрого одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

"Спутник V": европейский регулятор проводит экспертизу вакцины

Вакцина "Спутник V" , разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Гамалеи, была экстренно зарегистрирована Минздравом РФ еще в августе 2020 года - первой в мире, сразу после завершения второй фазы клинических испытаний, в которой участвовали всего 76 добровольцев до 60 лет. Третья фаза с участием 40 тысяч волонтеров состоялась уже после этого.

В авторитетном научном журнале The Lancet 2 февраля были опубликованы предварительные результаты третьей фазы исследований "Спутника V", в которой принимали участие 19 866 человек. В публикации говорится, что российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи на основании испытаний пришел к выводу, что после получения второй дозы эффективность препарата  составила 91,6 процента.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы "Спутника V"  для последующей регистрации. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины было принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.

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    Автор: Андрей Гурков


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