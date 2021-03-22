Еврокомиссар: У ЕС нет необходимости в "Спутнике V"

У Евросоюза нет необходимости в российской вакцине от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Такое мнение высказал в воскресенье, 21 марта, в эфире телеканала TF1 еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
"Нам совершенно не нужен "Спутник V", - заявил он. "Сегодня мы, безусловно, имеем возможность поставить 300-350 млн доз к концу июня, а значит, к 14 июля мы сможем достичь" коллективного иммунитета в Европе, считает Бретон.
Во Франции 14 июля - дата, которую еврокомиссар выбрал в качестве ориентира - является национальным праздником, это - День взятия Бастилии.
Комиссар ЕС: приоритет должен быть отдан европейской продукции
Кроме того, комиссар ЕС выразил уверенность, что Евросоюз должен помочь Москве в производстве вакцины в случае необходимости, однако приоритет, по его мнению, должен быть отдан европейской продукции.
Бретон добавил, что необходимые для прививок дозы - "уже на месте, теперь люди должны принять" факт вакцинации а также то, что "у нас есть логистика".
Производители "Спутника V" обвинили еврокомиссара в предвзятости
В Twitter производители российского препарата уже отреагировали на комментарий еврочиновника: "Комиссар Тьерри Бретон явно предвзято относится к вакцине "Спутник V" только потому, что она - российская". Он игнорирует, "что эта вакцина имеет более высокую эффективность и лучшие показатели безопасности, чем некоторые другие вакцины, одобренные в ЕС", - говорится далее в записи, оставленной в сети микроблогов.
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете Berliner Zeitung высказал мнение, что первая российская вакцина от коронавируса не получит быстрого одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
"Спутник V": европейский регулятор проводит экспертизу вакцины
Вакцина "Спутник V" , разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Гамалеи, была экстренно зарегистрирована Минздравом РФ еще в августе 2020 года - первой в мире, сразу после завершения второй фазы клинических испытаний, в которой участвовали всего 76 добровольцев до 60 лет. Третья фаза с участием 40 тысяч волонтеров состоялась уже после этого.
В авторитетном научном журнале The Lancet 2 февраля были опубликованы предварительные результаты третьей фазы исследований "Спутника V", в которой принимали участие 19 866 человек. В публикации говорится, что российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи на основании испытаний пришел к выводу, что после получения второй дозы эффективность препарата составила 91,6 процента.
В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы "Спутника V" для последующей регистрации. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины было принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.
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Автор: Андрей Гурков