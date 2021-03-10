 Гендир РФПИ ожидает одобрения ″Спутника V″ в ЕС после июня | Новости из Германии о Германии | DW | 19.03.2021

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Германия

Гендир РФПИ ожидает одобрения "Спутника V" в ЕС после июня

По словам Кирилла Дмитриева, ведутся переговоры о выпуске вакцины "Спутник V" в Баварии.

Упаковка Спутника V

Упаковка "Спутника V"

Первая российская вакцина от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") не получит быстрого одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Такое мнение высказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете Die Berliner Zeitung, которое она публикует на своей странице в интернете в пятницу, 19 марта.

"Когда одобрение поступит - предположительно, после июня - мы сможем поставить в течение трех-четырех месяцев около 100 млн доз для 50 млн человек в ЕС", - уверен Дмитриев.

"Есть планы по выпуску вакцины в Баварии"

При этом гендир РФПИ высказал мнение, что, последовав примеру Венгрии, другие страны ЕС смогут на национальном уровне разрешить применение российской вакцины, не дожидаясь решения EMA. "В эти страны мы сможем направить вакцину еще в апреле", - отметил он. Дмитриев также уточнил, что в Москве ожидают визита представителей Европейского агентства лекарственных средств в середине апреля и надеются, что решение по "Спутнику V" будет "исключительно научным, а не политическим".

Глава Российского фонда прямых инвестиций также подтвердил, что существуют планы по производству "Спутника V" в Германии и других странах ЕС. Так, по его словам, ведутся переговоры о выпуске препарата с помощью мощностей компании R-Pharm в Иллертиссене (земля Бавария). Кроме того, имеются "предварительные договоренности с двумя другими производителями в Германии", а также с Испанией и Францией, заявил Дмитриев.

"Спутник V": европейский регулятор проводит экспертизу вакцины

Вакцина "Спутник V"  была экстренно зарегистрирована Минздравом РФ еще в августе 2020 года - первой в мире, сразу после завершения второй фазы клинических испытаний, в которой участвовали всего 76 добровольцев до 60 лет. Третья фаза с участием 40 тысяч волонтеров состоялась уже после этого.

В авторитетном научном журнале The Lancet 2 февраля были опубликованы предварительные результаты третьей фазы исследований "Спутника V", в которой принимали участие 19 866 человек. В публикации говорится, что российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи на основании испытаний пришел к выводу, что после получения второй дозы эффективность препарата  составила 91,6 процента.

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы "Спутника V"  для последующей регистрации. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины было принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.

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    Автор: Андрей Гурков


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