ЕС готовит ужесточение правил экспорта вакцины AstraZeneca

На фоне нехватки вакцины от коронавируса в странах ЕС и споров вокруг поставок британско-шведского производителя AstraZeneca Еврокомиссия планирует ввести запрет на экспорт доз препарата, которые производятся на территории ЕС.
"Мы будем действовать", - заявила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина во вторник, 23 марта, на слушаниях в Европарламенте. Спикер Еврокомиссии объявил о том, что в среду, 24 марта, существующий механизм контроля за вакцинами будет пересмотрен.
Согласно проекту, имеющемуся в распоряжении новостного агентства AFP, Еврокомиссия намерена ужесточить условия для экспорта доз препарата в страны, которые сами производят вакцину от коронавируса или чье население уже в значительной степени привито.
При этом в Евросоюзе не хотят блокировать экспорт препаратов, произведенных другими компаниями, ссылаясь на то, что Biontech / Pfizer и Moderna выполняют свои обязательства по поставкам вакцины в страны ЕС.
Завод по производству AstraZeneca в Нидерландах
Как отмечает AFP, в центре дебатов об экспортных ограничениях сейчас завод в Нидерландах, который скоро начнет производство вакцины AstraZeneca. Требования на будущую продукцию этого завода уже предъявили ЕС и Великобритания.
Представитель правительства Нидерландов высказался за компромисс с Великобританией. По его словам, запрет на экспорт будет "проигрышным сценарием". Однако, по его словам, Гаага последует решению Еврокомиссии и, при необходимости, обеспечит соблюдение запрета на экспорт.
Проблемы с поставками AstraZeneca
Британско-шведская AstraZeneca ранее заявила, что в первом квартале сможет поставить в ЕС вместо изначально планировавшихся 120 млн доз - только 30 млн, во втором квартале - вместо 180 млн - только 70 млн. На подобные действия концерна жестко отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen): "У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны".
В свою очередь в AstraZeneca невыполнение плана поставок объяснили тем, что проблемы в основном возникли на предприятиях компании в ЕС.
Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) заверила фон дер Ляйен в своей поддержке во вторник, 23 марта, по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель. "У нас проблема с Astrazeneca", - признала канцлер Германии. В то же время Меркель высказалась против "общих запретов на экспорт вакцин" от коронавируса.
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Автор: Андрей Гурков