Меркель выступает против запретов на экспорт вакцин от коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает против "общих запретов на экспорт вакцин" от коронавируса. Такое заявление она сделала во вторник, 23 марта, по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель.

По словам главы правительства Германии, в рамках кампании вакцинации существуют международные взаимозависимости, и необходимо внимательно отслеживать имеющиеся цепочки поставок.

При этом Меркель высказалась в поддержку председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая не так давно ужесточила тон в отношении фармацевтического концерна AstraZeneca из-за невыполнения этой компанией обязательств по поставкам антикоронавирусной вакцины в страны Евросоюза. Канцлер ФРГ подчеркнула, что все решения Брюсселя по данному вопросу будут приниматься "в ответственном порядке" и в формате диалога с британским правительством. Глава германского правительства при этом напомнила, что у нее были переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на этот счет.

Проблемы с поставками AstraZeneca

Британско-шведская AstraZeneca ранее заявила, что в первом квартале сможет поставить в ЕС вместо изначально планировавшихся 120 млн доз - только 30 млн, во втором квартале - вместо 180 млн - только 70 млн. Фон дер Ляйен жестко отреагировала на подеобные действия концерна: "У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала ты должен выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны".

Ранее, 23 марта, было принято решение, что в целях борьбы с пандемией коронавируса общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время этой эпидемии. "В течение пяти дней подряд будет действовать принцип "мы остаемся дома", - подчеркнула канцлер ФРГ.

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