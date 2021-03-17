В США доказали эффективность вакцины AstraZeneca для пожилых

Вакцина шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета на 79% эффективна от заболевания коронавирусом с появлением симптомов и на 100% - от тяжелой формы COVID-19 с последующей госпитализацией. Об этом свидетельствуют данные третьей фазы испытаний вакцины в США, сообщает AstraZeneca в понедельник, 22 марта.

В исследовании, проведенном также в Чили и Перу, приняли участие 32 449 добровольцев, представлявших различные этнические группы. Около 20% участников были в возрасте 65 лет и старше, а около 60% - имели хронические заболевания, например диабет, повышающих риск тяжелой формы заболевания. Кроме того, среди 21 583 участников, получивших не менее одной прививки, не было выявлено повышенного риска заболевания тромбозом. Треть участников получили плацебо вместо прививки.

Одна из руководителей исследования, профессор Рочестерского университета Энн Фелси отметила, что в ходе испытаний была впервые доказана эффективность препарата при вакцинации людей старше 65 лет. Результаты испытаний лягут в основу заявки на регистрацию вакцины AstraZeneca в США.

Приостановка вакцинации препаратом AstraZeneca

Ранее сразу несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбозов и даже смерти пациентов после прививки. Несмотря на эти сообщения, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказались за дальнейшее использование препарата. 19 марта Германия возобновила вакцинацию AstraZeneca.

Смотрите также: