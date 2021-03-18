Третья волна эпидемии в Германии. А немцы пошли в театр?

Страна еще не успела выйти из второго локдауна, как стали говорить о новых мерах ужесточнения ограничений. И именно в этот момент Берлин стартовал пилотный проект, чтобы подготовиться к открытию культурных учреждений в безопасном режиме. С 19 марта по 4 апреля в немецкой столице проходит целая серия мероприятий, билеты на которые посетитель получает вместе с тестом на коронавирус. "Это как стоять в очереди в "Бергхайн" (легендарный техно-клуб. - Ред.), - говорит девушка, стоящая на морозе в очереди. "Только хуже", - шутит ее подруга. "Никогда не испытывал раньше такого восторга перед походом в театр", - рядом разговаривает по телефону молодой человек.

"Наконец-то снова в театр!" - на вывеске. А под ней - очередь на входе из-за строгих мер по борьбе с коронавирусом

"Мы выпали из обоймы", - жалуется пожилая супружеская пара, которая до пандемии посещала театр и другие культурные мероприятия от трех до четырех раз в месяц. Поэтому они совершенно точно знали, что хотят принять участие в эксперименте. Как и многие другие посетители, оказавшиеся 19 марта перед входом драматического театра "Берлинский ансамбль", последний раз эта пара была в театре почти год назад. И кто знает, если Германию захлеснет третья волна пандемии, когда еще представится такая возможность, говорили люди в толпе.

Реакция зрителей и СМИ

Это необычное для пандемии мероприятие - часть задуманного эксперимента. Всего восемь культурных учреждений принимают в нем участие. Мероприятия пройдут в ближайшие две недели. Старт, по мнению публики и судя по откликам в СМИ, удался. Berliner Morgenpost написала: "Репетиция для культуры прошла успешно". Коллеги из RBB Inforadio увидели в этом мероприятии хороший сигнал, который напоминает, что и культура релеванта для системы.

Для премьеры в Берлине была выбрана постановка по автобиографичной новелле "Panikherz" немецкого автора Беньямина фон Штукрад-Барре (Benjamin von Stuckrad-Barre) о разрушительной силе наркотиков. Выйдя к публике после представления, он признался, что ему самому показалось забавным, что для такого мероприятия была выбрана история о нанесении вреда собственному здоровью. Конечно, автор, известный своим тонким юмором, просто пошутил. Зрители, оказавшиеся в зале, были протестированы на коронавирус. Поэтому смотреть спектакль можно было без мысли о том, что наносишь вред своему здоровью или окружающим.

А глаза у публики горели, как отметили в своем репортаже журналисты ZDF. Наконец-то, забрезжил свет в конце тоннеля! Конечно, с обычным посещением театра, к которому привыкли жители немецкой столицы, прошедшее мероприятие сравнить сложно: помимо билета на входе нужно было предъявить удостоверение личности и негативный тест на коронавирус, сданный не позднее 12 часов до начала представления. И даже несмотря на все трудности, публика пришла на спектакль. "Люди истосковались по культуре, - заявил директор театра Оливер Реезе (Oliver Reese), обращаясь к зрителям перед началом представления. - И вы - лучшее тому подвержение. В зале сидят люди, купившие билет в первые четыре минуты после старта продаж. Все билеты были сразу распроданы".

С рассадкой через одного зал драматического театра в Берлине вместил 350 человек. Берлинская филармония, где уже на следующий день состоялось второе запланированное в рамках эксперимента культурное мероприятие, - 1000 зрителей. Статья в Süddeutsche Zeitung вышла с таким заголовком о концерте Берлинского филармонического оркестра под руководством маэстро Кирилла Петренко: "Счастье сидело в аудитории".

Сдал тест - сходил в театр

Сдать тест на коронавирус для зрителей оказалось не проблема. Некоторым удалось даже организовать это по пути на мероприятие - в одном из центров сдачи тестов. Перед началом представления в театре только один парень все еще ждал результатов, которые должны поступить в течение получаса после сдачи по QR-коду. Представление началось с семиминутной задержкой. Если еще совсем недавно сдать тест на коронавирус было довольно проблематично и дорого, то теперь такая возможность - бесплатно и раз в неделю - есть у каждого жителя в Германии.

В Берлинской филармонии сдача тестов была организована на месте. Примерно половина зрителей сдали его там. Другие - заранее. Организаторы этого пилотного проекта хотят выяснить, как много времени нужно на то, чтобы протестировать зрителей, где они предпочитают делать тест и так далее. Вопрос финансирования - тоже не тривиальный. Билет в театр вместе с тестом обошелся в 20 евро. На самом деле цены, конечно, будут выше, если такой подход себя оправдает.

Вход в зрительный зал по билету, с предъявлением удостоверения личности и результатов теста на коронавирус

Старт эксперимента, безусловно, удался. Только вот пришелся он, похоже, на начало третьей волны эпидемии в Германии. Руководитель департамента Сената Берлина по культуре и делам Европы Клаус Ледерер (Klaus Lederer) догадывается, какую реакцию Берлин может вызвать у других. По всей стране закрытыми остаются театры, концертные залы, оперы. "А мы открываем - еще и при растущих вверх показателях и уже обозначившейся третьей волне, - с такими словами он выступил перед публикой в Берлине. - Наверняка, найдутся люди, которые спросят: "У вас с головой все в порядке?"

Люди в защитной одежде в фойе Берлинской филармонии тестируют посетителей. Кто следующий?

И если пока запланированные мероприятия еще не были отменены, то и ожидаемые послабления ограничений были пересмотрены. План открытия культурных учреждений предусматривает точные показатели: уровень заражения должен быть не выше 50 случаев в неделю на 100 тысяч населения. И это на протяжении последних двух недель. Для директора драматического театра в Берлине этот план далек от реальности. "Мы не можем составлять реперутар за одну ночь, - говорит Оливер Реезе. А нынешний план предполагает, что театры должны быть всегда наготове.

Концертные залы, театры, филармонии разработали концепции гигиены, и, тем не менее, они оставались без зрителей во время пандемии. Разные научные исследования уже доказали, что риск заражения в хорошо проветриваемом помещении или с хорошо организованной циркуляцией воздуха - минимальный, а ходить в театр безопаснее, чем по магазинам. И, да, зрители готовы ходить в театр в защитной маске, сидеть в шахматном порядке и делать тест накануне. Те, кто выступает против открытия культурных учреждений, приводят следующий аргумент: скопление народа автоматически приводит к быстрому распространению инфекции. И все же для деятелей культуры очевидна и другая сторона медали. "Мы должны сохранить здоровье во время пандемии, и я говорю не только о физическом, но и психическом состоянии людей. Театр мог бы стать хорошим инструментом для этого", - считает директор берлинского театра.

Концерты со зрителями, спектакли с публикой, - это больше, чем то, что предлагает культура в формате стриминга. И спектакль в Берлине это только подтвердил. Один из актеров даже прервал свое выступление и обратился к залу: "О, как же хорошо, снова быть в театре". Публика ответила ему аплодисментами.

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