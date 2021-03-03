Немецкие ученые о коронавирусе: театр безопаснее супермаркета

С 1 марта в Германии после долгого перерыва открылись парикмахерские. Пока магазины (за исключением супермаркетов, строительных и садоводческих), фитнес-клубы, бассейны, рестораны, театры и кино остаются закрытыми. Что уже может начать работу, а где вероятность заразиться слишком высока? Новое исследование из Германии раскрывает неожиданные факты.
В разных помещениях - разные риски
Предположим, вы находитесь в одном месте с человеком-разносчиком коронавируса. Вероятность того, заразитесь вы или нет, зависит сразу от нескольких факторов, и речь идет не только о ношении масок. К примеру, если театральный зал или музей будет заполнен только на 30%, а все зрители будут сидеть в масках, риск заразиться коронавирусом в два раза меньше, чем во время похода в супермаркет. Поход в театр в таких условиях исследователи Берлинского технического университета (Technische Universität Berlin) оценили даже более безопасным, чем визит к парикмахеру. К местам с самым высоким риском заражения они отнесли среднюю школу (при условии, что ученики будут без масок, а классы будут полными), офисы с сотрудниками без масок и фитнес-клубы с посетителями в масках. При этом предполагалось, что эти помещения проветривали, а участники соблюдали социальную дистанцию и правила гигиены.
За единицу подсчета рисков взяли индекс репродукции (R). Если инфицированный человек находится в помещении и может заразить максимум одного человека, R будет равным единице. Если вероятность заражения очень маленькая, то индекс репродукции составляет меньше единицы. Условия, где R больше единицы, можно считать благоприятными для распространения коронавируса. К ним относятся рестораны, фитнес-клубы, бассейны, школы и офисы на нескольких человек. Неважно, заполнены они наполовину или еще меньше, носят маски посетители или нет.
При этом исследователи Берлинского технического университета не рассматривали мутации коронавируса. Предполагается, что они способны распространятся намного быстрее. Ученые подчеркивают, что их данные - не абсолютная оценка рисков, а оценка условий относительно друг друга. Пока научных данных слишком мало, чтобы точно утверждать, что, например, парикмахерские опаснее театров. Однако эти данные могут помочь в разработке дальнейшей стратегии по открытию ресторанов, магазинов и спортивных учреждений в Германии.
Смотрите также:
-
Немецкие парикмахерские выходят из локдауна
В Германии с 1 марта можно вновь мыть, стричь, красить и укладывать. Хотя в целом второй локдаун еще продолжается, власти разрешили возобновить работу парикмахерам, барберам и другим виртуозам ножниц и фенов при соблюдении надлежащих профилактических мер. Этот салон в Дортмунде открылся прямо в полночь. Впрочем, не только он, но и, например, парикмахерская в Берлине на следующем снимке.
-
Немецкие парикмахерские выходят из локдауна
В ходе второго немецкого локдауна салоны были закрыты два месяца. Много это или мало? В любом случае, по количеству фотографий в агентствах это событие можно сравнить, как минимум, с высадкой на Луну! Воспользуемся возможностью и пройдемся по немецким салонам - посмотрим на интерьеры, мастеров, сотрудников и безумно счастливых клиенток и клиентов.
-
Немецкие парикмахерские выходят из локдауна
"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались"… Примерно так можно в очень свободном стиле перевести это приветствие в Магдебурге. За два месяца жители Федеративной Республики успели сильно зарасти, обрасти и просто мечтали вернуть себе человеческий вид.
-
Немецкие парикмахерские выходят из локдауна
Средняя лохматость в Германии заметно повысилась. У многих стала заметна проседь, что явно не способствует поднятию настроения тех, кто предпочитает выглядеть по-другому. Однако седина может и украшать. Например, немецкого актера Фредерика Майснера, о чем свидетельствует эта фотография из Мюнхена.
-
Немецкие парикмахерские выходят из локдауна
Немецкая актриса Диана Эберт стала первой послелокдаунной клиенткой в этом берлинском салоне. Кстати, другую жительницу Берлина - Ангелу Меркель - в интервью каналу RTL некоторое время назад спросили, кто во время локдауна следит за ее прической? Канцлер ответила, что это сейчас делает ее личная ассистентка - кончено же, в соответствии со всеми требовании времен пандемии.
-
Немецкие парикмахерские выходят из локдауна
Особое положение главы правительства широких дискуссий не вызывало - все же представительские функции и прочее… Чего нельзя сказать о звездах бундеслиги. Многие футболисты выходили играть на пустые стадионы просто с идеальными прическами! Сначала это вызывало удивление, потом - возмущение, а затем - вопросы. Неужели они нарушают локдаун и пользуются услугами нелегально?
-
Немецкие парикмахерские выходят из локдауна
Судя по сообщениям СМИ, очереди в немецких салонах сейчас расписаны на многие недели вперед. На этой и предыдущей фотографиях - берлинские парикмахерские.
-
Немецкие парикмахерские выходят из локдауна
Счастливицы и счастливчики, оказавшиеся в первых рядах, либо очень настойчиво пытались осуществить свое заветное желание, либо явно обладали какими-то особыми связями. Здесь - первый (полуночный) клиент этого салона в Гамбурге.
-
Немецкие парикмахерские выходят из локдауна
Эта фотография сделана в коммуне Зехайм-Югенхайм в земле Гессен. В Германии насчитывается около 80 тысяч парикмахерских салонов. Большинство из них - небольшие частные предприятия, не входящие в какие-то большие сети. Сколько из них выживет в пандемию, сейчас не может сказать никто. Многие находятся под угрозой.
-
Немецкие парикмахерские выходят из локдауна
Немецкие парикмахеры очень надеются, что в третий раз их салоны в эту пандемию не закроют и худшее уже позади, чего мы всем желаем. P.S. Первая посетительница этого салона на берлинском бульваре Курфюрстендамм выиграла это право в конкурсе, который провела одна из городских радиостанций.
Автор: Максим Нелюбин