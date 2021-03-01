Коронавирус: локдаун в Германии может быть продлен до 28 марта

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 115 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 90,7 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 2 марта (время московское).

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Еврокомиссия не видит противоречий в том, чтобы страны Евросоюза приобретали вакцины от COVID-19 российского и китайского производства, которые не были допущены европейским медицинским регулятором EMA. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер. По его словам, это заявление не расходится со стратегией ЕС по вакцинации. Для Брюсселя важно убедиться в эффективности и безопасности вакцин, поэтому приобретаемые для ЕС препараты должны быть зарегистрированы EMA. Меры, которые страны-члены принимают дополнительно, находятся в зоне их ответственности, продолжил Де Кеерсмакер.

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В Соединенных Штатах за сутки зарегистрировано на 1425 смертей от коронавируса больше, чем днем ранее. Общее число летальных исходов в США составляет 514 404 человека. Полумиллионный рубеж был пройден неделю назад. Число лабораторно подтвержденных случаев заражения в США выросло за последние 24 часа на 56 672 и превысило 28,6 миллиона. Между тем средний показатель прироста случаев заражения за семь дней вновь снижается после небольшого роста в середине прошлой недели.

В Германии локдаун, вероятно, продлят до 28 марта

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1 марта в Германии открылись парикмахерские

Локдаун в Германии, по всей вероятности, будет продлен до 28 марта, сообщает на своем сайте журнал Der Spiegel со ссылкой на документ, который будет обсуждаться 3 марта на встрече представителей федеральных и земельных властей. Согласно проекту постановления, который имеется в распоряжении редакции, несмотря на продление действующих до 7 марта ограничительных мер, также планируются некоторые ослабления.

Так, допустимое число участников встреч будет увеличено до 5 человек из двух домохозяйств, а на время пасхальных каникул, с 2 по 5 апреля, будет сделано исключение для родственников. Кроме того, при условии соблюдения некоторых ограничений смогут открыться книжные, цветочные и строительные магазины, школы вождения.

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Власти Германии планируют разрешить каждому жителю страны бесплатно сдавать тест на COVID-19 до двух раз в неделю. Об этом сообщает телеканал ntv со ссылкой на документ, подготовленный для встречи представителей федеральных и земельных властей, которая пройдет 3 марта с целью обсуждения продления или ослабления действующих ограничительных мер. Тесты должны будут проводиться в специальных центрах или у врача. Кроме того, не исключено, что немецкие компании обяжут предлагать сотрудникам, работающим не из дома, проходить тест на COVID-19 максимум два раза в неделю за счет фирмы.

В России - более 10,5 тысячи новых случаев COVID-19

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В России за последние сутки общее число инфицированных COVID-19 выросло на 10 565 до 4 268 215, сообщает оперативный штаб. Количество смертей в результате заражения увеличилось на 441 до 86 896.

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Колумбия стала первой латиноамериканской страной, получившей вакцины в рамках международной инициативы COVAX. 2 марта в страну прибыли 117 тыс. доз препарата против коронавируса BioNTech/Pfizer. В общей сложности Колумбия рассчитывает на поставки в рамках механизма COVAX 20 млн вакцин против COVID-19.

COVAX - инициированный ВОЗ глобальный механизм, который призван обеспечить государствам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавируса. Задача COVAX состоит в том, чтобы закупить и распределить действенные препараты между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения.

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Социальная сеть Twitter намерена отмечать твиты, которые содержат не соответствующую действительности информацию о вакцинах против COVID-19.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем помечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19, - в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению из сервиса наиболее вредной, ложной информации по COVID-19", - говорится в сообщении компании.

Опубликование одного твита не повлечет за собой никаких последствий для пользователя. После двух-трех подобных твитов аккаунт будет заблокирован на 12 часов, после четырех - на неделю. За пять и более нарушений аккаунт будет заблокирован навсегда.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 3943 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 451 011 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 358 человек, общее число летальных исходов составило 70 463. Выздоровели более 2,25 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 65,4 случая заражения, меньше, чем днем ранее (65,8). Согласно решению федеральных и земельных властей, отмена жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев. 22 декабря 2020 года он достигал наивысшего значения - 197,6.

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Бывший президент США Дональд Трамп и его жена Мелания были вакцинированы против COVID-19 в Белом доме еще в январе, сообщают CNN и New York Times со ссылкой на неназванного советника Трампа.

ВОЗ не ожидает быстрой победы над коронавирусом

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Очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 732,5 тыс. доз прибыла в Аргентину, сообщают СМИ со ссылками на правительственные источники. Всего Россия поставит Аргентине 2,47 млн доз препарата. Первая его партия из 300 тыс. доз первого компонента прибыла в декабре 2020 года, 300 тыс. доз второго компонента - в январе 2021.

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Говорить о том, что пандемию коронавируса удастся остановить к концу 2021 года преждевременно и нереалистично, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Вместе с тем о указал, что появление в мире эффективных вакцин против COVID-19 может сократить число тяжелых случаев протекания заболеваний и смертельных исходов.

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Чиновники здравоохранения Бразилии призывают к региональным локдаунам и комендантскому часу из-за обострившейся ситуации с COVID-19. Ежедневно вирус уносит в стране жизни более тысячи человек. "Возвращение пандемии в нескольких штатах приводит к краху их частных и государственных сетей помощи и несет неминуемый риск распространения пандемии во все регионы Бразилии", - говорится в открытом письме 27 секретарей Национального совета здравоохранения Бразилии - одного из подразделенийв министерства здравоохранения. По мнению авторов письма, страна переживает худший момент с начала пандемии.

Число инфекций в мире продолжает расти

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Число новых случаев инфицирования коронавирусом в мире на прошлой неделе выросло впервые за семь недель, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, многие страны ослабили карантинные ограничения, и поэтому повышение числа новых случаев было "хоть и разочаровывающим, но не неожиданным".

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США не планируют делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не вакцинируют всех американцев, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На брифинге журналисты спросили Псаки о том, рассматривает ли Белый дом возможный запрос Мексики о предоставлении вакцин. Она категорично ответила: "Нет". "Администрация сосредоточена на обеспечении того, чтобы каждый американец былпривит. И как только мы достигнем этой цели, то будем рады обсудить дальнейшие шаги", - сказала Псаки.

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что летом в стране ускорят процесс вакцинации населения от COVID-19 и к его окончанию планируется выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц. По словам Степанова, с начала кампании вакцинации за неделю первую прививку от коронавируса получили 4 905 человек.

Хроника пандемии 1 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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