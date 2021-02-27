Коронавирус: в Германии школьникам предлагают повторить учебный год

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 114,5 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 90 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 28 февраля (время московское).

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В столице Бразилии начался двухнедельный локдаун. Школы, бары, рестораны и торговые центры закрыты до 15 марта. Продажа алкогольных напитков после 8 часов вечера по местному времени запрещена, следует из указа губернатора Федерального округа, в который входит город Бразилиа. Аналогичные меры ранее приняли власти нескольких штатов. Однако президент Жаир Болсонару, неоднократно скептически отзывавшийся об угрозе коронавируса, раскритиковал ужесточение мер. Глава государства несколькими днями ранее пригрозил лишить федеральной помощи штаты, вводящие локдаун. В республике с 211 млн жителей подтверждено 10,5 млн заражений, свыше 254 тысяч пациентов с COVID-19 умерли, а 9,3 млн выздоровели.

Два иорданских министра нарушили ограничительные меры и отправлены в отставку

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В Иордании министр внутренних дел Самир аль-Мобейдин и министр юстиции Бассам Талхуни лишились должностей за нарушение ограничительных мер. По сведениям местных СМИ, они посетили ужин в ресторане, на котором в сумме было 9 человек, однако действующие ограничения запрещают в таких случаях собираться более чем шестерым. Возбудитель COVID-19 в 10-миллионном королевстве обнаружен у 386,5 тысяч человек, около 4,7 тысячи умерли, более 346 тысяч выздоровели.

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Власти Ирана запретили въезд из 32 стран из-за опасений распространения мутаций коронавируса. В перечень вошли Великобритания, а также ряд государств Африки и Южной Америки. В 83-миллионной Исламской Республике выявлено 1,63 млн заражений, более 60 тысяч инфицированных умерли, а 1,39 млн выздоровели и выписаны.

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Филиппины последними среди государств Юго-Восточной Азии получили первую партию вакцины. Военная авиация доставила 600 000 доз препарата от китайской компании Sinovac Biotech. Вакцинация в стране начнется 1 марта. Президент Родриго Дутерте заявил, что пока не будет делать прививку, несмотря на возраст. Глава государства объяснил, что его доктор порекомендовал вакцину от другого китайского производителя. В 108-миллионной республике подтверждено более 576 тысяч заражений, свыше 12,3 тысячи инфицированных умерли, более 534 тысяч выздоровели.

Новая статистика по странам Балтии и Беларуси

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За минувшие сутки в Эстонии выявлен 1201 случай заражения коронавирусом, в Латвии - 376 новых заразившихся, в Литве - 356. Тем самым общее число инфицированных с начала пандемии в Эстонии составило 65 600, в Латвии - 86 186, в Литве - 197 699. От последствий заражения коронавирусом в Эстонии скончались в общей сложности 589 человек (+5 за последние сутки), в Латвии - 1618 человек (+4 за сутки), в Литве - 3234 (+9 за сутки).

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Беларуси с начала пандемии возросло на 1347 до 287 306, число летальных исходов от COVID-19 - на десять до 1976, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения в Минске.

Германия ужесточает условия въезда из французского региона

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Власти Германии ужесточают правила въезда из французского департамента Мозель, граничащего с немецкими федеральными землями Саар и Рейнланд-Пфальц. Институт имени Роберта Коха объявил французский регион областью распространения мутаций коронавируса. Новые правила будут действовать со 2 марта, въезжающие должны будут предъявлять отрицательные результаты тестов на коронавирус.

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Чехия, в настоящее время являющаяся одним из европейских очагов распространения коронавируса, не намерена дожидаться сертификации российской вакцины "Спутник V" в ЕС и начнет применять препарат без соответствующего решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), заявил премьер-министр Андрей Бабиш. Ранее президент страны Милош Земан сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина о поставках вакцины "Спутник V". В середине февраля вакцину от COVID-19 "Спутник V" после экстренной национальной регистрации начали применять в Венгрии. В 10,7-миллионной Чехии было выявлено более 1,2 миллиона инфицированных, более 20 тысяч человек скончались от COVID-19.

Орбан привился китайской вакциной

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил прививку от коронавируса. Вакцинация была проведена препаратом китайской компании Sinopharm, упаковка с которым изображена на одной из фотографий, которую Орбан опубликовал в Facebook.

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Несмотря на напряженную ситуацию с распространением коронавируса во Франции, страна может избежать введения нового повсеместного локдауна, считает глава ведомства по вопросам здравоохранения Жером Саломон. Для этого необходима мобилизация усилий всех граждан, заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche. Саломон отметил, что Франциянаходится в данный момент в "критической фазе гонки" и некоторые ограничения, в частности, комендантский час, позволят выиграть какое-то время. При этом основной проблемой по его словам, является распространение новых вариантов коронавируса. "Их присутствие означает, что мы должны достичь более высокого уровня коллективного иммунитета - 80 процентов. Сегодня иммунными являются от 15 до 20 процентов населения Франции, 5 процентов вакцинированы", - сообщил Саломон.

Немецкие учителя предлагают школьникам повторить учебный год

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Немецкий профсоюз учителей предложил предоставить школьникам возможность на добровольной основе повторить учебный год и наверстать таким образом пропущенное из-за закрытия школ во время пандемии. При этом такой процесс необходимо организовать "не полностью по всем предметам, а в составе учебных групп, в которых повторяется материал занятий, по которым наблюдаются проблемы", заявил председатель профсоюза Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger) в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. К проведению таких уроков он предложил привлечь бывших учителей - пенсионеров. Детальную концепцию профсоюз намерен представить в ближайшее время, указывается далее.

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В Украине число выявленных за прошедшие сутки инфицированных коронавирусом возросло на 5833 до 1 347 849, скончавшихся от последствий инфекции - на 89 человек до 25 982, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. С начала пандемии больше всего случаев заражения выявлено в Киеве (137 864), Одесской (85 892) и Харьковской (83 815) областях.

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Во время протестов против продления локдауна в Дании задержаны восемь человек. Демонстрация в Копенгагене вечером 27 февраля проходила в целом мирно, задержания произведены в связи с использованием пиротехники и агрессивного поведения нескольких участников, сообщила полиция. Несколько дней назад правительство Дании сообщило о некотором смягчении ограничений. Действие большинства мер было продлено до 5 апреля. В демонстрации в Копенгагене участвовали около 600 человек, затем на площади перед городской ратушей собрались до 1200 человек.

Новые данные по России

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В России за прошедшие 24 часа выявлено 11 359 новых инфицированных коронавирусом, скончались 379 пациентов из числа ранее заболевших, сообщил оперативный штаб. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом по-прежнему фиксируется в Москве, за последние сутки в российской столице зарегистрирован 1737 новых инфицированных. Число инфицированных за весь период пандемии в РФ, по официальным данным, возросло до 4 246 079, скончавшихся от COVID-19 – до 86 122.

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В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде начал действовать режим изоляции, о введении которого накануне объявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Действие ограничительных мер продлится не менее семи дней. Выходить из дома жителям можно только на работу, либо по неотложным делам, например. Въезд и выезд из города ограничен, школы и большинство магазинов закрыты. Это уже второй локдаун в почти двухмиллионном Окленде с начала месяца.

РФПИ подал заявки на регистрацию "Спутника Лайт"

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о подаче заявки на регистрацию вакцины "Спутник Лайт" в России и ряде других стран. Производитель препарата указал в Twitter, вакцина "придёт в мир в марте". Третья фаза испытаний "Спутника Лайт" началась в 27 февраля. Отличие "Спутника Лайт" от вакцины "Спутник V" состоит в том, что для получения достаточной защиты от COVID-19 достаточно получения одной дозы препарата.

++09.40++

Почти 20 миллионов жителей Великобритании получили, по меньшей мере, одну дозу вакцины от коронавируса. По данным кабинета министров королевства с 67-миллионным населением, до 26 февраля 770 тысяч человек (4 процента жителей) получили обе дозы препарата, что гарантирует максимальную защиту от COVID-19.

++09.05++

В Индии приостановлена вакцинация от коронавируса в связи с необходимостью изменить программное обеспечение для второго этапа кампании, который начнется 1 марта и охватит людей старше 60 лет, а также пациентов с различными заболеваниями старше 45 лет. Для получения прививки им нужно будет зарегистрироваться на правительственном сайте CoWIN 2.0 или в приложении Aarogya Setu. Новая программа позволит ускорить процесс вакцинации, пишет издание The Times of India. Кроме того, право проводить вакцинацию на втором этапе кампании получили частные клиники, которым разрешено взимать за это плату.

В Германии - более 70 тысяч смертей от коронавируса

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Число смертей от последствий коронавирусной инфекции в ФРГ превысило отметку в 70 тысяч. За минувшие сутки данный показатель возрос на 157 до 70 045, число выявленных инфицированных - на 7890 до 2 442 336, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Индекс репродукции коронавируса (R), по его данным, в пределах всей Германии остался на том же уровне и составляет 63,8 случая заражения на 100 тысяч жителей за последние семь дней.

++07.30++

На фоне пандемии коронавируса и связанного с ним локдауна в Германии выросло число обращений за помощью к психотерапевтам. По данным Немецкого объединения психотерапевтов (DptV), в январе 2020 года детские и юношеские и психотерапевты в стране получали в среднем по 3,7 обращений в неделю. В январе 2021 года их было 5,9. Среднее число обращений к психотерапевтам для взрослых в январе 2021 года по сравнению с тем же периодом в 2020 году увеличилось с 5,2 до 7,2 в неделю к одному врачу.

Протесты против коррупции вокруг прививок от коронавируса в Буэнос-Айресе

++07.10++

В столице Аргентины Буэнос-Айресе тысячи людей вышли с протестом к зданию правительства, требуя справедливого распределения вакцин от коронавируса. Ранее, 20 февраля, министр здравоохранения страны Гинес Гонсалес был вынужден уйти в отставку после того, как один журналист в радиоэфире рассказал, что ему удалось сделать прививку вне очереди благодаря личной дружбе с Гонсалесом. В ходе скандала правительство Аргентины опубликовало список с 70 именами людей, которые вакцинировались вне очереди. В их числе был, кроме прочего, бывший президент страны Эдуардо Дуальде, а также его жена и дети.

++07.00++

В Таиланде прививать начнут с правительства

В Таиланде началась кампания вакцинации населения против коронавируса. В первую очередь прививку должны будут сделать члены правительства, медработники и чиновники в области здравоохранения. Ранее Таиланд получил 200 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac производства компании SinoVac, а также 117 тысяч доз препарата AstraZeneca. Дополнительные поставки 1,8 млн доз вакцины от SinoVac в страну ожидаются в марте и апреле. В Таиланде почти 70 млн жителей.

++05.30++

Правительство Великобритании выделяет бизнесу дополнительную помощь в объеме 5 млрд фунтов стерлингов, сообщил министр финансов страны Риши Сунак. По его словам, в борьбе с пандемией "уже виден свет в конце тоннеля". Только в текущем году британское правительство выделило на субсидии частному бизнесу 280 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, были введены налоговые послабления для компаний, пострадавших от последствий пандемии. Ожидается, что там режим локдауна будет окончательно снят летом.

Дистанционное обучение в Великобритании

++05.00++

В Великобритании с 1 марта семьи с детьми-школьниками или студентами каждую неделю будут получать бесплатно по два экспресс-теста на коронавирус на человека. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, добавив, что эта мера необходима, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному режиму обучения. Планируется, что Великобритания снова откроет школы 8 марта.

В Баварии могут начать прививать AstraZeneca без очереди

++04.30++

Глава правительства федеральной земли Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) предлагает прививать вакциной AstraZeneca всех желающих, независимо от возраста и принадлежности к приоритетным группам. "Вместо того, чтобы оставлять вакцину неиспользованной, надо прививать ей всех, кто захочет", - заявил политик, добавив, что "каждый привитой защищает не только себя, но и окружающих". При этом Зёдер, по собственным словам, хотел бы, чтобы такое правило действовало не только в Баварии, но и по всей Германии.

Закрытые магазины на торговой улице в Кельне

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Большинство жителей Германии (75 процентов) хотели бы, чтобы в марте снова открылись все магазины. Это следует из опроса, проведенного институтом социологических исследований Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag. Преждевременным открытие магазинов в марте сочли 17 процентов респондентов. Что касается ресторанов, то за возобновление их работы высказались 54 процента опрошенных, а против - 35 процентов. Открытие гостиниц в марте поддержали бы 45 процентов респондентов, косметических салонов - 44 процента. Ну а посещение музеев хотели бы возобновить 42 процента участников исследования, пишет Bild am Sonntag. Сейчас в Германии открыты только продуктовые и хозяйственные магазины, рестораны готовят только на вынос.

++02.50++

Немногим больше половины жителей Германии отвергают идею ослабления карантинных ограничений для тех, кто привился от коронавируса. Это следует из репрезентативного опроса, проведенного бюро кредитных историй Schufa по заказу еженедельника Welt am Sonntag. 55 процентов респондентов не одобрили бы подобный шаг, говорят результаты исследования. В то же время 17 процентов опрошенных "поддержали бы его полностью". Сообщается, что чаще всего привилегии для вакцинированных отвергают те, кто сам не намерен делать прививку. В опросе участвовал 1001 житель Германии в период с 11 по 25 февраля.

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В Соединенных Штатах допустили уже третью вакцину

В США зарегистрировали для применения вакцину от коронавируса производства компании Johnson & Johnson. Сообщается, что препарат можно использовать в стране для пациентов в возрасте от 18 лет. Таким образом, вакцина от Johnson & Johnson стала третьей разрешенной к применению в США вакциной от коронавируса, после Moderna и BioNTech/Pfizer.

Предварительный договор о поставках вакцины с компанией Johnson & Johnson заключил и Евросоюз. Особенность препарата состоит в том, что колоть его нужно всего один раз. Кроме того, он хранится в обычных холодильниках, а не в специальных морозильных камерах при температуре минус 70 градусов. Ожидается, что ЕС зарегистрирует эту вакцину в середине марта, а выпускать ее будет дочка Johnson & Johnson в Бельгии - Janssen.

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Президент Чехии Милош Земан сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина о поставках вакцины "Спутник V". По его словам, Москва ответила согласием. В середине февраля вакцину от COVID-19 "Спутник V" после экстренной национальной регистрации начали применять в Венгрии. В Евросоюзе российский препарат пока официально зарегистрирован не был.

Хроника пандемии 27 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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