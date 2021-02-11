Вакцинация от ковида: кто лидирует по числу прививок (инфографика)
Насколько близко страны мира подошли к коллективному иммунитету? Свежая статистика о количестве вакцинированных в Евросоюзе, России, Китае и США - в инфографике DW.
Центр вакцинации от коронавируса в центре Москвы
Массовая вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 в десятках стран мира идет полным ходом. Число получивших прививку от ковида уже превысило количество зарегистрированных случаев заражения. Самое интересное о ситуации с вакцинацией в отдельных государствах - в инфографике DW.
США и Китай - лидеры по прививкам. Израиль и ОАЭ - по доле привитых
Число прививок можно считать по-разному - в абсолютных числах или в пересчете на 100 человек. Если говорить о первом варианте, то мировые лидеры по масштабам вакцинации со значительным отрывом - США и Китай. В Соединенных Штатах привиты уже почти 45 млн граждан, в КНР - свыше 40 млн. Далее следуют Евросоюз (во всех странах ЕС в совокупности - более 18 млн), Великобритания (более 13,5 млн) и Индия (более 6,5 млн).
Но с точки зрения борьбы с пандемией важнее доля населения, получившего защиту от вируса. Поэтому стоит подробнее остановиться на количестве прививок от ковида в пересчете на 100 жителей. Здесь безоговорочным лидером является Израиль, который первым фактически достиг показателя, позволяющего говорить о коллективном иммунитете. Он появляется при вакцинации 60-70 процентов населения. Абсолютные числа тоже впечатляют - в Израиле вколото уже более 5,8 млн доз вакцин. Далее следуют Объединенные Арабские Эмираты: свыше 4,5 млн доз позволяют подойти к важной отметке в 50 вакцинированных на каждые 100 жителей.
Далее следуют несколько небольших островных государств - Сейшелы и Кайманы - а также заморская британская территория Гибралтар. Их высокая позиция объясняется скромным населением при начавшейся вакцинации. А вот за ними идут уже "гиганты" и по абсолютным показателям: Великобритания и США (их данные приведены на графике за 9 и 10 февраля соответственно).
Если говорить о странах ЕС, то здесь впереди всех Дания (6,1) и Литва (5), но в обеих странах менее полумиллиона привитых. Среди крупных государств Евросоюза тройку лидеров образуют Испания, Польша (4,7) и Италия (4,6).
Ситуация с прививками от коронавируса в России и Китае
Россия не публикует единого списка вакцинированных от коронавируса, региональные власти время от времени по отдельности отчитываются о количестве прививок. DW направила запрос в Минздрав РФ с просьбой предоставить общие цифры по стране. Пока же мы приводим данные, собранные газетой "Коммерсант". Судя по региональным публикациям, они отображают официальную статистику.
Китай не входит даже в тридцатку лидеров по числу прививок от ковида в пересчете на 100 жителей, несмотря на большое абсолютное число вакцинированных. Это, разумеется, объясняется почти полуторамиллиардным населением КНР. Похожая ситуация и с Индией, где относительный показатель и вовсе равняется 0,5.
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