Заболеваемость Covid-19 в ФРГ, России, Беларуси и Украине (инфографика)

Темпы распространения коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире продолжают замедляться. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 8 по 15 февраля общее число заразившихся снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей.

В ФРГ почти четверть случаев COVID-19 приходятся на мутации

В стороне от общемировой тенденции не осталась и Германия. По состоянию на среду, 17 февраля, в ФРГ за сутки выявлено 7556 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Институт имени Роберта Коха. 560 человек скончались от последствий инфекции. При этом неделю назад за сутки было зарегистрировано 8072 случаев заражения и 813 летальных исходов.

За последние семь дней индекс распространения инфекции в среднем по Германии составил 57,0 случаев заражения на 100 000 населения. Месяц назад этот показатель равнялся 136, а 22 декабря 2020 года он достигал наивысшего до сих пор значения - 197,6.

Инфографика COVID-19 - статистика случаев заражения на душу населения

Несмотря на снижение заболеваемости, в Германии активно распространяется новый, более заразный вариант коронавируса B.1.1.7, впервые выявленный в Великобритании. По словам главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn), за последние две недели доля мутаций среди выявленных случаев заражения COVID-19 выросла с 6 до более чем 22 процентов. При этом на вариант коронавируса, впервые выявленного в ЮАР, приходятся примерно 1,5 процента.

Заболеваемость COVID-19 в России снижается

Темпы распространения коронавируса между тем падают и в России. Как сообщили в оперативном штабе 17 февраля, за последние сутки в РФ зафиксировано 12 828 случаев заражения COVID-19 - примерно на 400 меньше, чем накануне. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии превысило 4 млн человек, а количество смертей в результате заражения увеличилось до 81 446.

Что же касается Украины и Беларуси, то в последние дни в этих странах наблюдается рост заболеваемости. Так, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 4286 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 147 пациентов. Накануне было выявлено 3143, а 15 февраля - 2332 случаев заражения. В целом количество инфицированных с начала пандемии на утро 17 февраля достигло 1 280 904 человека, 24 689 человек скончались.

В Беларуси за сутки выявлено 1134 новых случаев коронавируса - на 34 больше, чем накануне. Таким образом, общее число случаев заражения в республике выросло до 270 921. За последние сутки умерли 9 пациентов, общее число летальных исходов в стране достигло 1867.

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