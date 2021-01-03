Спорт после COVID-19: какими могут быть последствия нагрузок?

Один из самых популярных футбольных клубов Германии - мюнхенская "Бавария" - 11 февраля завоевал кубок Клубного чемпионата мира по футболу, обыграв в Катаре мексиканский клуб Tigres со счетом 1:0. Однако радость от нового трофея омрачил позитивный тест на коронавирус у нападающего Томаса Мюллера (Thomas Müller). В результате футболист не смог отправиться на родину вместе с командой и был доставлен в Германию отдельным санитарным бортом.

Но и это еще полбеды. Ведь у Томаса Мюллера, как и других профессиональных спортсменов, последствия перенесенного заболевания COVID-19 могут серьезным образом повлиять на дальнейшую спортивную карьеру и здоровье в целом. DW разбиралась в том, о каких последствиях может идти речь.

Привезенный из-за границы коронавирус

В 2020 году из-за пандемии коронавируса многие страны были вынуждены на время прервать национальные первенства по футболу, и Германия - не исключение. В мае 2020 года бундеслига первой из ведущих лиг Европы возобновила сезон. Однако матчи проводились без зрителей на трибунах, за что получили название "игр-призраков" ("Geisterspiele").

Футболист Томас Мюллер заразился коронавирусом

Благодаря концепции по гигиене, разработанной Немецкой футбольной лигой DFL и предусматривающей, кроме прочего, обработку дезинфицирующим средством даже футбольного мяча, среди игроков немецких клубов в 2020 году было выявлено относительно не много случаев заражения. Большая часть позитивных тестов на коронавирус приходилась при этом на долю игроков, побывавших на матчах за границей.

Среди выступающих в Германии футболистов, уже перенесших заражение коронавирусом, - в частности, хорватский нападающий "Хоффенхайма" Андрей Крамарич, защитник "Баварии" Никлас Зюле (Niklas Süle) и полузащитник клуба "Аугсбург" Андре Хан (André Hahn). Вероятно, самый известный на мировой арене футболист, переболевший COVID-19, - нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

COVID-19 перенесли уже звезда немецкого волейбола Георг Грозер (Georg Grozer), игрок в пляжный волейбол Пауль Беккер (Paul Becker) и целый ряд других немецких спортсменов.

Не обошла болезнь и российских спортсменов. В ноябре 2020 года, после того как коронавирус был обнаружен у прыгуна на лыжах с трамплина Михаила Максимочкина, всю сборную России отправили на карантин, из-за чего она не смогла принять участие во втором этапе Кубка мира в Финляндии. А в середине января 2021 года коронавирус выявили у нападающего "Зенита" и сборной России по футболу Артема Дзюбы.

Возможные последствия COVID-19 для сердца

Профессиональным спортсменам нельзя недооценивать долгосрочные последствия заражения коронавирусом, даже если заболевание протекало у них бессимптомно, предупреждают специалисты по спортивной медицине Технического университета в Мюнхене.

Последствия COVID-19 могут отразиться на работе сердца

По словам профессора Мартина Халле (Martin Halle), эксперта по превентивной спортивной медицине и кардиологии этого университета, с начала пандемии он и его коллеги обследовали уже целый ряд спортсменов, перенесших COVID-19. Многие из них, отмечает Халле, жаловались, что после перенесенного заболевания "просто не могут снова набрать форму".

В то же время преждевременное возвращение к интенсивным тренировкам может в худшем случае стоить спортсменам не только физической формы, но и жизни. По мнению профессора Халле, наиболее уязвимым органом, с этой точки зрения, является сердце.

"Когда речь идет о легких, можно сразу заметить, что что-то не в порядке. Вы кашляете или испытываете трудности с дыханием. Но работы сердца вы не ощущаете, и именно это и представляет собой большую опасность, особенно для молодых спортсменов. Они не чувствуют, что и у них возникла проблема с сердцем, и продолжают тренироваться", - описывает профессор Халле типичную ситуацию из своей практики в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Опасность преждевременного возвращения к нагрузкам

В ноябре 2020 года большой резонанс в немецкой спортивной прессе получила история профессионального хоккеиста, защитника клуба Grizzlys Wolfsburg Яника Мёзера (Janik Möser). После перенесенного в сравнительно мягкой форме заражения коронавирусом и десятидневного карантина спортсмен решил, не откладывая в долгий ящик, вернуться на лед, чтобы подготовиться к началу сезона.

К счастью для Мёзера, медицинский персонал его клуба настоял на проведении серии дополнительных обследований перед тем, как разрешить ему снова участвовать в тренировках. В результате у 25-летнего хоккеиста было выявлено воспаление сердечной мышцы. Врачи полагают, что оно стало следствием COVID-19.

Профессор Ханс-Георг Предель

Как рассказал в интервью DW Ханс-Георг Предель (Hans-Georg Predel) - профессор Немецкого спортивного университета в Кельне - "называть COVID-19 новым легочным заболеванием не совсем верно". "Ведь очень часто коронавирус атакует сердечно-сосудистую систему", - поясняет эксперт.

Всем спортсменам, у которых было подтверждено заражение SARS-CoV-2, он рекомендует пройти тщательные медицинские обследования, прежде чем возвращаться к тренировкам. "У молодых людей COVID-19 может привести к серьезным изменениям в сердечной области", - указывает он.

Когда можно возобновлять тренировки

По данным экспертов по спортивной медицине Технического университета в Мюнхене, к самым опасным осложнениям, которые могут стать следствием COVID-19, кроме воспаления сердечной мышцы, относятся нарушения частоты сердцебиения (аритмия), образование рубцов в легких (фиброз), а также закупорка сосудов.

Чтобы избежать таких заболеваний, людям, занимающимся спортом в свободное время, так же, как и профессиональны спортсменам, при позитивном тесте на коронавирус немецкие врачи рекомендуют на продолжительное время отказаться от тренировок и пройти тщательное медобследование перед тем, как к ним возвращаться.

Что касается хоккеиста Яника Мёзера, то он надеется, что его случай послужит уроком для других. "Я хотел рассказать свою историю публично, чтобы к коронавирусу не относились легкомысленно. Последствия COVID-19 могут затронуть даже таких молодых и здоровых людей, как я", - подчеркивает он.

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