Осложнения после коронавируса. Какие новые данные получили ученые

Около двух третей пациентов с COVID-19, проходивших лечение в больнице, страдают от одного или нескольких последствий коронавирусной инфекции даже спустя шесть месяцев после заражения. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в китайском Ухане исследования, опубликованные 8 января в медицинском журнале The Lancet. Наиболее часто встречающиеся долгосрочные последствия ковида для организма - боли в мышцах, усталость и психические расстройства, такие как тревога и депрессия.

Исследование в Ухане после вспышки коронавируса

"Наш анализ показывает, что большинство пациентов после выписки из больницы продолжают жить с некоторыми из последствий вируса, и подчеркивает необходимость дальнейших обследований после выписки, особенно если течение болезни было тяжелым", - говорит Бинь Цао, один из авторов исследования и заместитель директора китайского Национального центра клинических исследований респираторных заболеваний.

Больные ковидом в одной из клиник Уханя в феврале 2020 года

Ученые обследовали 1733 инфицированных, выписанных из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане в период с 7 января по 29 мая 2020 года. Средний возраст испытуемых - 57 лет, 52 процента из них составляли мужчины, 48 процентов - женщины. Большинство (1172 пациента), находясь в больнице, были переведены на дополнительное снабжение кислородом. С середины июня по начало сентября прошлого года пациентов снова обследовали. С помощью анкет, а также лабораторных анализов и тестов на выносливость, ученые обнаружили, что 76 процентов испытуемых имели хотя бы один симптом, который сопровождал их с момента их заражения.

Усталость и слабость после коронавируса

Об усталости или слабости мышц сообщили 63 процента опрошенных. У 26 процентов были трудности со сном, еще 23 процента жаловались на тревожные состояния или депрессию. Лабораторные тесты также показали, что у 13 процентов пациентов, у которых функция почек во время пребывания в больнице была нормальная, позже произошло ее ухудшение.

Больной с тяжелой формой ковида получает кислород через аппарат ИВЛ

У пациентов с особенно тяжелым течением болезни даже спустя несколько месяцев было заметно нарушение функции легких, сопровождавшееся ухудшением дыхания. Выводы китайских ученых совпадают с результатами других проведенных на сегодняшний день исследований долгосрочных осложнений после COVID-19. Тем не менее авторы указывают и на некоторые слабые места в своей работе.

Осложнения после ковид, протекавшего в легкой форме

Так, среди испытуемых было сравнительно немного людей с хроническими легочными или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако информация об этом основана не на обследованиях ученых, а на высказываниях самих пациентов. Это могло привести к неверным оценкам.

Кроме того, в группу испытуемых не вошли инфицированные коронавирусом, имеющие легкие симптомы COVID-19, потому что эта категория пациентов просто не попадала в больницу Цзинь Инь-Тань - их направляли в другие медучреждения.

Больной ковидом в больнице Лейпцига

"Это обстоятельство могло привести к неправильной оценке количества тех, кто страдает от долгосрочных последствий коронавирусной инфекции", - указала Йордис Фроммхольд (Jördis Frommhold), главный врач отделения респираторных заболеваний и аллергии в немецкой клинике Median в Хайлигендамме, где проходят реабилитацию после COVID-19.

Фроммхольд говорит, что, наряду с людьми, которые почти не замечают инфекцию и потом полностью выздоравливают, и теми, кто с тяжелым течением болезни попадает в отделения интенсивной терапии, есть еще и третья группа. "У этих пациентов умеренное течение болезни. Они, может быть, только на короткое время попадают в больницу, но потом у них еще до трех месяцев сохраняются симптомы", - говорит Фроммхольд.

Нужна ли реабилитация после COVID-19

Как и китайские ученые, Фроммхольд называет среди долгосрочных осложнений после ковида, в первую очередь, усталость и мышечную слабость. Но к ней приходят и с неврологическими проблемами, с болями в суставах и выпадением волос. Прежде всего, говорит она, эти люди крайне неуверены, потому что не понимают, что с ними происходит.

Поэтому Фроммхольд рада каждому исследованию о возможных осложнениях после COVID-19. На сегодняшний день в Хайлигендамме прошли реабилитацию 300 человек, большинству из них - от 30 до 65 лет. Они так и не смогли полностью оправиться после болезни и вернуться к работе. "Люди, страдающие от последствий после перенесенной легкой формы заболевания, часто даже не знают, куда обращаться", - добавляет Фроммхольд. По ее словам, семейные врачи часто не могут помочь, и услуги по реабилитации, как правило, доступны только тем, у кого было тяжелое течение болезни. "Очень важно объяснять, какие симптомы могут возникнуть", - подчеркивает Фроммхольд. Но для этого, как пишут ученые из Уханя, нужно "проводить более длительные наблюдения на более крупных популяциях, чтобы понять весь спектр воздействия COVID-19 на людей".

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