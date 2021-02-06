Коронавирус: почему Минздраву ФРГ запретили сотрудничать с Google

Во время пандемии COVID-19 многие жители Германии при первых признаках простуды бросаются к компьютеру, чтобы проверить, нет ли у них симптомов заражения коронавирусом. В подавляющем большинстве случаев свои запросы типа "боль в горле коронавирус" или "насморк коронавирус" они забивают в поисковик Google, доминирующий в стране с долей на рынке в 90 процентов.

Что же предстает взору немецких пользователей в этом случае? В верхней части экрана, в рамке так называемой "панели знаний", предшествующей основным, или "органическим" результатам поиска, высвечивается справочная информация с сайта министерства здравоохранения ФРГ: "Боль в горле является возможным симптомом COVID-19. Первые симптомы проявляются по прошествии 1-14 дней (чаще всего через 5-6 дней) после заражения".

Поисковые машины и ограничение свободы СМИ

Однако в ближайшее время это должно измениться, постановил 10 февраля земельный суд в Мюнхене. Поисковая машина Google должна перестать показывать сайт Минздрава ФРГ первым при запросе, содержащем слово "коронавирус".

Портал NetDoktor специализируется на медицинских темах

Принятию этого решения предшествовал иск немецкого медиаконцерна Burda, владеющего сайтом NetDoktor. Этот портал зарабатывает деньги, распространяя информацию на темы, связанные со здоровьем. По данным портала NetDoktor, число кликов и напрямую зависящие от него доходы от рекламы на сайте упали после того, как Google начал сотрудничать с министерством здравоохранения Германии.

Судья, рассматривавшая иск, сочла доводы компании убедительными, признав, что в данной ситуации существует опасность вытеснения с рынка серьезных порталов, пишущих на медицинские темы, а также угроза ограничения плюрализма мнений и СМИ. Теперь концерну Google и министерству здравоохранения Германии придется расторгнуть сотрудничество.

"Произвол" поисковика Google

"Это важный шаг на пути к обеспечению свободы прессы в Германии", - такими словами прокомментировал решение суда в интервью DW главный управляющий Объединения издателей немецких журналов (VDZ) Штефан Шерцер (Stephan Scherzer).

Штефан Шерцер

"Таким образом будет положен конец произволу поисковика в вопросе о том, какие данные и какие мнения показывать гражданам в первую очередь", - поясняет эксперт. С точки зрения Шерцера, позволять Google размещать информацию правительства в результатах поиска выше, чем сайты частной прессы, то есть без соблюдения честной конкуренции, "неприемлемо".

Представители концерна Google с этим не согласны. Тот факт, что поисковик показывает информацию Минздрава при запросах, касающихся определенных болезней, не ставит в невыгодное положение другие сайты, утверждает глава представительства Google в Германии Филипп Юстус (Philipp Justus). В своем блоге он пишет: "Данные с сайта Минздрава ФРГ отображаются в результатах поиска вместе с данными ряда других сайтов".

Борьба с пандемией в интернете

О сотрудничестве между концерном Google и министерством здравоохранения Германии было объявлено в ноябре 2020 года. "Тот, кто ищет в поисковике темы, связанные со здоровьем, должен оказаться на сайте правительства", - заявил тогда глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn).

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан и глава представительства Google в Германии Филипп Юстус

"Там публикуется информация, основанная на статистических данных, представленная понятно и наглядно", - указал политик, добавив, что "в области здравоохранения больше нет объективной и достоверной информации, при том, что во время пандемии она особенно важна".

По словам Шпана, в интернете распространяется не только полуправда, но и огромное количество ложной информации, которая может привести к смертельному исходу.

Между тем на сайте министерства здравоохранения Германии имеется информация не только о коронавирусе, но и о мигренях, поносе, грибке на ногтях и многих других заболеваниях. Штефану Шерцеру это не нравится. "Тот факт, что Минздрав имеет собственное специализированное СМИ, которое освещает темы, связанные со здравоохранением, несовместимо с закрепленной в Основном законе свободой СМИ от государственного влияния", - считает он.

"Мы обеспокоены тем, что правительство теперь пытается задним числом сделать свой портал легитимным. Бундестаг должен непременно положить конец этому вмешательству в ситуацию на рынке прессы", - подчеркивает эксперт.

Реакция Минздрава ФРГ на запрет сотрудничать с Google

А что же Минздрав? На запрос DW его представительница сообщила, что министерство приняло решение суда к сведению. "После оценки решения суда министерство здравоохранения определится с дальнейшими шагами. На содержание национального портала, информирующего о темах, связанных со здоровьем, решение суда не повлияет", - отметила она.

ВОЗ опасается распространения в интернете фейков о коронавирусе

Это означает, что пользователи и впредь будут находить на сайте Минздрава информацию о том, могут ли боли в горле означать заражение коронавирусом. Однако, вероятно, им придется долго просматривать результаты поиска в Google, прежде чем они доберутся до правительственного сайта.

Интересно, что российские пользователи Google, забивая в поисковик запрос о возможных симптомах COVID-19, получают в приоритетном порядке информацию на эту тему, опубликованную на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В феврале 2020 года, в самом начале пандемии, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве на открытии сессии Исполкома организации, заявил, что она наладила сотрудничество с компаниями Google, Twitter, Facebook, Tencent и TikTok, "чтобы остановить потоки фейковых новостей о коронавирусе и продвигать в Сети достоверную информацию".

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