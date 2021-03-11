 Смогут ли немецкие консерваторы избавиться от имиджа лоббистов и коррупционеров? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 12.03.2021

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Германия

Смогут ли немецкие консерваторы избавиться от имиджа лоббистов и коррупционеров?

Деньги из Баку, откаты от продажи масок, миллионные приработки на стороне… Нескольких немецких консерваторов подозревают в коррупции. Как партия Меркель намерена исправить подмоченную репутацию?

Заседание парламентской фракции ХДС/ХСС

Зал заседаний фракции ХДС/ХСС в бундестаге

В пятницу, 12 марта, в 18 часов по местному времени истек срок, отведенный депутатам фракции ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз) в бундестаге, чтобы "сделать письменное заявление о том, что они не получали выгод в контексте пандемии COVID-19". Письмо с таким требованием парламентариям направили глава фракции Ральф Бринкхаус (Ralf Brinkhaus) и его первый заместитель Александер Добриндт (Alexander Dobrindt).

Столь жесткая реакция руководства фракции связана с тем, что в последние несколько дней парламентарии, представляющие правящую коалицию, стали участниками сразу нескольких коррупционных скандалов, которые нанесли серьезный ущерб имиджу блока консерваторов.

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Экс-депутат бундестага Марк Хауптман

Экс-депутат бундестага Марк Хауптман

В четверг, 11 марта, был вынужден подать в отставку депутат бундестага от ХДС Марк Хауптман (Mark Hauptmann). Причиной для подозрений в коррупции стало размещение в издаваемой Хауптманом региональной газете рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама.

Сам он в интервью газете Die Welt категорически отверг обвинения, заявив, что никогда не получал денег из Азербайджана. При этом, подчеркнул Хауптман, все поездки, которые он совершал, были либо оплачены, либо одобрены бундестагом. Никаких подарков он не принимал.

Экс-депутат на прицеле прокуратуру Германии

Хауптман стал не первым депутатом ХДС, которого подозревают в коррупционных связях с автократическими режимами. Некоторое время назад бундестаг лишил иммунитета еще одного представителя этой же фракции Акселя Фишера (Axel Fischer). Считается, что он входил в "азербайджанское лобби" западных политиков в Парламентской ассамблее Совета Европы, которое в течение многих лет препятствовало принятию резолюций, осуждающих режим в Баку. Фишера подозревают в том, что в период с 2008 по 2016 годы он получал деньги из Азербайджана, в том числе через британские фирмы-однодневки со счетами в банках стран Балтии.

Помочь Азербайджану с аппаратами ИВЛ

Еще одну историю, в которой речь, возможно, идет о лоббировании интересов Баку, рассказали издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Согласно их данным, парламентский статс-секретарь в Федеральном министерстве экономики Томас Барайс (Thomas Bareiß), также представляющий ХДС, обратился к немецкой медицинской компании Löwenstein Medical с просьбой, связанной с продажей Азербайджану аппаратов искусственной вентиляции легких.

Аппарат ИВЛ в немецкой клинике

Аппарат ИВЛ в немецкой клинике

Речь шла о поставке в начале 2020 года 150 аппаратов ИВЛ, которые немецкая фирма планировала передать заказчику несколькими партиями, мотивируя тем, что спрос на это оборудование во всем мире, включая ФРГ, чрезвычайно высок. Однако Баку хотел получить все аппараты разом. И тогда, утверждают сотрудники компании, им позвонил Барайс, который настаивал на выполнении просьбы Азербайджана, ссылаясь на необходимость сохранить хорошие экономические отношения между Берлином и Баку.

В статье RND упоминается, что Барайс, который также является уполномоченным по туризму правительства Германии, поддерживает тесные контакты с Азербайджаном. В январе 2019 года он ездил в Баку в составе экономической делегации и был принят, в частности, лично президентом республики Ильхамом Алиевым. А годом ранее Барайс был основным докладчиком на первом германо-азербайджанском экономическом форуме, который вместе с послом Азербайджана организовывал уже известный экс-депутат бундестага от ХДС Марк Хауптман.

В министерстве экономики подтвердили изданию факт звонка, но заявили, что никакого давления на производителя Барайс не оказывал.

Как депутаты на защитных масках зарабатывали

Серьезное негодование в Германии вызвала так называемая масочная афера, когда выяснилось, что народные избранники неплохо зарабатывают на проблемах выдвинувших их избирателей. Двух депутатов бундестага от блока ХДС/ХСС - Николаса Лёбеля (Nikolas Löbel, ХДС) и зампредседателя фракции Георга Нюсляйна (Georg Nüßlein, ХСС) - уличили в том, что они выступали посредниками при закупках защитных масок, получая за это шестизначные суммы в качестве комиссионных.

Защитная маска на фоне бундестага

Кто зарабатывал на защитных масках?

Позднее стало известно, что Марк Хауптман тоже может быть причастен к аферам с масками. Как 11 марта сообщила медиакомпания MDR, депутат выступил посредником в доставке 41 000 защитных масок в район Зоннеберг в Тюрингии. Пока нет информации, заработал ли Хауптман на сделке, но есть признаки связи между политиком и компанией, осуществлявшей поставку. Кроме того, журналистам стало известно, что ранее другой район в Тюрингии отклонил подобное предложение Хауптмана, в том числе потому, что он настаивал на предоплате.

Что у депутатов бундестага в кошельках?

Закон не запрещает депутатам бундестага подрабатывать на стороне.  "Есть ремесленники, фермеры, адвокаты, которые решили баллотироваться в бундестаг, где им предстоит работать в течение четырех лет, им нельзя сказать, что ты должен продать свой двор, продать свое хозяйство и сжечь все мосты", - заявил заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай (Thorsten Frei) в интервью Deutschlandfunk (Dlf).

Более того, для дополнительных заработков парламентариев не существует даже верхней границы. Но депутаты обязаны отчитываться о таких доходах, если их сумма превышает 1000 евро в месяц или 10 000 евро в год. Информацию о доходах парламентариев можно найти на сайте бундестага и портале abgeordnetenwatch.de.

По данным Dlf, с момента выборов в 2017 году депутаты отчитались в общей сложности о 25,7 млн евро, заработанных в дополнение к ежемесячному жалованию в 10 083 евро. Абсолютным лидером, согласно информации журнала Der Spiegel является представитель блока ХДС/ХСС Себастьян Брем (Sebastian Brehm), чьи дополнительные доходы на середину 2020 года составили 3 134 500 евро. Идущий вторым Ханс-Георг фон дер Марвиц (Hans-Georg von der Marwitz) отстал от коллеги по фракции почти на миллион евро (2 155 000).

Как консерваторы хотят вернуть доверие избирателей

В уже упомянутом письме руководителей фракции ХДС/ХСС речь идет о введении, в частности, дополнительных норм прозрачности и кодекса поведения, призванного определить, какая подработка депутата совместима с членством во фракции, а какая - нет. Для тех, кто занимает руководящие должности должны быть сформулированы особенно строгие правила, аналогичные тем, которые применяются к членам правительства ФРГ.

Представители "зеленых" и социал-демократов в бундестаге в свою очередь призвали ужесточить реестр лоббистов, о введении которого, наконец, договорились участники правительственной коалиции. С 2022 года в реестр будут включать всех, кто хочет оказывать политическое влияние на депутатов бундестага, членов правительства и министерских чиновников. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) уже заявил о намерении составить список всех депутатов, которые обратились к его министерству с посредническими предложениями от различных фирм.

Речь идет о том, чтобы в будущем исключить возможность повторения инцидентов подобных "масочной афере", пояснил в интервью Dlf Торстен Фрай. "Очевидно, что одних призывов к разуму, честности и порядочности недостаточно", - подчеркнул он.

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    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 05:21

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