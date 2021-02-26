 Обыск в бундестаге: депутат попался на ″откатах″ за маски? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 26.02.2021

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Германия

Обыск в бундестаге: депутат попался на "откатах" за маски?

Зампреда фракции правящего в ФРГ блока ХДС/ХСС подозревают в коррупции при госзакупках медицинских масок. Сейчас в отношении депутата ведется расследование. Как на это отреагировали в бундестаге?

Депутат Георг Нюсляйн

Депутат Георг Нюсляйн

Депутата бундестага от партии ХСС, заместителя председателя фракции правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС Георга Нюсляйна (Georg Nüsslein) подозревают в коррупции. Речь идет о комиссионных. Как предполагается, он имел их от частной компании в своем избирательном округе за то, что помог ей получить госзаказ на поставку медицинских масок, применяемых для защиты от коронавируса.

660 тысяч евро - "откат" за госзаказы на поставку масок?

На пленарном заседании бундестага 25 февраля депутаты единогласно и без всякого обсуждения одобрили лишение Нюсляйна депутатской неприкосновенности, дав добро прокуратуре на обыски и изъятие документов в его офисах, включая кабинет в парламенте Германии. Поводом для расследования в отношении депутата стали не сами комиссионные (без малого 660 тысяч евро), а неуплата налогов с этой суммы.

Как сообщила мюнхенская прокуратура в ответ на запрос DW, изъятие документов и обыски были проведены по 13 адресам в Германии и Лихтенштейне. В пятницу, 26 февраля, адвокат депутата заявил, что его подзащитный временно слагает с себя полномочия заместителя председателя фракции. Сам депутат Нюсляйн от публичных комментариев воздерживается.

Георг Нюсляйн был лишен депутатской неприкосновенности

Георг Нюсляйн был лишен депутатской неприкосновенности

По сообщению прокуратуры, следствие идет в отношении двух подозреваемых. Личность второго фигуранта дела не разглашается. Известно лишь, что он (или она) не занимает политических постов. Как следует из публикации немецкой общественной организации Abgeordnetenwatch, расследующей случаи коррупции среди депутатов разных уровней, лишенный иммунитета Георг Нюсляйн - наряду с парламентской деятельностью - возглавляет общество с ограниченной ответственностью, на счет которого, предположительно, и были переведены комиссионные за помощь в получении госзаказов. Они, как пишут немецкие СМИ, поступили от правительства Баварии и от федерального правительства в Берлине.  

Всего же, по данным Abgeordnetenwatch, депутат Нюсляйн занимает руководящие посты или имеет свою долю в капитале 11 компаний, однако публично отчитывается о доходах всего лишь трех из них. Это объясняется особенностями немецкого законодательства, куда более мягкого по отношению к политикам и их дополнительным доходам, чем законодательство других стран Европы, комментирует пресс-секретарь Abgeordnetenwatch Леа Бриан (Lea Briand). "Международные организации по борьбе с коррупцией по этой причине критикуют немецкие законы в сфере контроля за доходами политиков, - говорит она. - Но для их изменения нужно парламентское большинство, а депутаты не очень склонны к подобным решениям".

Депутаты бундестага: 25 миллионов евро дополнительных доходов в год

По ее словам, лишение депутата неприкосновенности по подозрению в коррупции - событие для Германии крайне редкое. А случай с Нюсляйном стал достоянием общественности не из-за самих комиссионных, а из-за неуплаченного налога на них, говорит Леа Бриан. "Если бы он заплатил налог, мы бы, может, ничего и не узнали", - продолжает она.

Треть депутатов бундестага имеет дополнительные доходы

Треть депутатов бундестага имеет дополнительные доходы

По ее словам, "сложившаяся в последние десятилетия близость частного бизнеса и некоторых политических партий - прежде всего, блока ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию с социал-демократами, а также либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП)" - является "огромной проблемой" для политической системы страны. "ХДС всеми силами тормозит принятие законов об усилении контроля над лоббистами и дополнительными доходами. И мы не видим особых шансов на изменения к лучшему, поскольку, судя по всему, грядущие выборы в парламент не приведут к смене правящей партии", - говорит Леа Бриан.

По данным Abgeordnetenwatch, дополнительные доходы имеют далеко не все депутаты, а примерно треть. Их общая сумма по итогам 2019 года составила порядка 25 миллионов евро; средний дополнительный доход одного депутата Abgeordnetenwatch оценивает в 10 тысяч евро в месяц.

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Коронавирус в Германии: врачи бьют тревогу - не хватает масок и других средств индивидуальной защиты (02.04.2020)

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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