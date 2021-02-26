Обыск в бундестаге: депутат попался на "откатах" за маски?

Депутата бундестага от партии ХСС, заместителя председателя фракции правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС Георга Нюсляйна (Georg Nüsslein) подозревают в коррупции. Речь идет о комиссионных. Как предполагается, он имел их от частной компании в своем избирательном округе за то, что помог ей получить госзаказ на поставку медицинских масок, применяемых для защиты от коронавируса.

660 тысяч евро - "откат" за госзаказы на поставку масок?

На пленарном заседании бундестага 25 февраля депутаты единогласно и без всякого обсуждения одобрили лишение Нюсляйна депутатской неприкосновенности, дав добро прокуратуре на обыски и изъятие документов в его офисах, включая кабинет в парламенте Германии. Поводом для расследования в отношении депутата стали не сами комиссионные (без малого 660 тысяч евро), а неуплата налогов с этой суммы.

Как сообщила мюнхенская прокуратура в ответ на запрос DW, изъятие документов и обыски были проведены по 13 адресам в Германии и Лихтенштейне. В пятницу, 26 февраля, адвокат депутата заявил, что его подзащитный временно слагает с себя полномочия заместителя председателя фракции. Сам депутат Нюсляйн от публичных комментариев воздерживается.

Георг Нюсляйн был лишен депутатской неприкосновенности

По сообщению прокуратуры, следствие идет в отношении двух подозреваемых. Личность второго фигуранта дела не разглашается. Известно лишь, что он (или она) не занимает политических постов. Как следует из публикации немецкой общественной организации Abgeordnetenwatch, расследующей случаи коррупции среди депутатов разных уровней, лишенный иммунитета Георг Нюсляйн - наряду с парламентской деятельностью - возглавляет общество с ограниченной ответственностью, на счет которого, предположительно, и были переведены комиссионные за помощь в получении госзаказов. Они, как пишут немецкие СМИ, поступили от правительства Баварии и от федерального правительства в Берлине.

Всего же, по данным Abgeordnetenwatch, депутат Нюсляйн занимает руководящие посты или имеет свою долю в капитале 11 компаний, однако публично отчитывается о доходах всего лишь трех из них. Это объясняется особенностями немецкого законодательства, куда более мягкого по отношению к политикам и их дополнительным доходам, чем законодательство других стран Европы, комментирует пресс-секретарь Abgeordnetenwatch Леа Бриан (Lea Briand). "Международные организации по борьбе с коррупцией по этой причине критикуют немецкие законы в сфере контроля за доходами политиков, - говорит она. - Но для их изменения нужно парламентское большинство, а депутаты не очень склонны к подобным решениям".

Депутаты бундестага: 25 миллионов евро дополнительных доходов в год

По ее словам, лишение депутата неприкосновенности по подозрению в коррупции - событие для Германии крайне редкое. А случай с Нюсляйном стал достоянием общественности не из-за самих комиссионных, а из-за неуплаченного налога на них, говорит Леа Бриан. "Если бы он заплатил налог, мы бы, может, ничего и не узнали", - продолжает она.

Треть депутатов бундестага имеет дополнительные доходы

По ее словам, "сложившаяся в последние десятилетия близость частного бизнеса и некоторых политических партий - прежде всего, блока ХДС/ХСС, входящего в правящую коалицию с социал-демократами, а также либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП)" - является "огромной проблемой" для политической системы страны. "ХДС всеми силами тормозит принятие законов об усилении контроля над лоббистами и дополнительными доходами. И мы не видим особых шансов на изменения к лучшему, поскольку, судя по всему, грядущие выборы в парламент не приведут к смене правящей партии", - говорит Леа Бриан.

По данным Abgeordnetenwatch, дополнительные доходы имеют далеко не все депутаты, а примерно треть. Их общая сумма по итогам 2019 года составила порядка 25 миллионов евро; средний дополнительный доход одного депутата Abgeordnetenwatch оценивает в 10 тысяч евро в месяц.

Смотрите также: