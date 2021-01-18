Тюбинген открыл кино и кафе. Станет ли он примером для всей Германии?
Германия смягчила локдаун, не имея стратегии тестирования, - и показатели заражений коронавирусом подскочили. Тюбинген хочет доказать, что с тестами можно открыть театры и рестораны.
Такие "дневные билеты" с отрицательным результатом теста на ковид выдают в Тюбингене
В тюбингенском "Циммертеатре" загорелся свет в конце длинного темного туннеля: впервые после четырехмесячного перерыва туда пришли зрители. Они радостно показывают два билета: один - на спектакль, а второй - свидетельство об отрицательном результате теста на коронавирус.
Дитер Рипбергер (второй слева) в Циммертеатре, Тюбинген
За 24 часа до этого власти приняли решение о том, что 90-тысячный город станет на три недели площадкой для проведения экспериментального проекта по борьбе с пандемией. Суть его - в проведении десятков тысяч тестов и возобновлении работы некоторых заведений. Для Дитера и Пера Рипбергеров (Dieter und Peer Ripberger), художественных руководителей "Циммертеатра", это означает, что их сцена стала первой во всей Германии (опередив даже Берлин!), на которой снова позволено играть перед зрителями.
У театралов появилась надежда
Пока что кинозалы и театры в Тюбингене - небольшом городке в федеральной земле Баден-Вюртемберг - открываются до 4 апреля. Однако впускать посетителей разрешено только при наличии так называемого суточного билета, который подтверждает отрицательный результат теста на ковид, сделанного в тот же день. При этом сохраняется обязанность соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску.
Дитер Рипбергер долго не размышлял: его команда поскорее организовала в ближайшие дни 20 выступлений.
Ресторатор надеется на солнце
Тео Калайцидис (слева) перед своим кафе
Запущенному в Тюбингене проекту очень рады и местные рестораторы. Один из них - Тео Калайцидис (Theo Kalaitzidis), владелец ресторана и кафе Collegium - популярного места среди студентов. Уже несколько дней здесь снова можно собираться, сидя за столиком на улице, - при условии негативного теста на коронавирус. "Наш девиз на ближайшие дни: солнце, стулья и скамьи на улицу - и добро пожаловать!", - говорит Калайцидис.
А вот погода в первые дни проекта как раз подкачала. Вместо солнца с неба летел снег, поэтому многие рестораторы Тюбингена решили не открывать двери своих заведений, хотя и имели на это право. Хозяина Collegium это не смущает: "Как только солнце появится по-настоящему, придет и народ. Люди совершенно изголодались".
Автор идеи тестирования - местный врач
За возможность открыться владельцы кинотеатров и ресторанов должны благодарить инициативного медика. Еще год назад Лизу Федерле (Lisa Federle) не очень-то знали даже местные жители. Сегодня же она, как символ "тюбингенского пути", в основе которого лежит идея массового тестирования, известна по всей Германии и за ее пределами, а министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) даже приглашал ее на федеральную пресс-конференцию.
Лиза Федерле
Для Федерле, уполномоченной округа Тюбинген по борьбе с пандемией, очень важно, чтобы эксперимент ее города оказался успешным: "Мы будем тестировать, тестировать и тестировать, и если, несмотря на обнаруженные заражения и открытие общественных заведений, кривая будет подниматься медленно, то это как раз тот способ, которым мы можем справиться с этим кризисом".
Лиза Федерле рано поняла, что до тех пор, пока в стране не будет достаточно вакцины, бороться с вирусом можно только лишь путем массового тестирования. Тюбинген был одним из первых городов Германии, где уже в апреле 2020 года стали тестировать обитателей домов престарелых и инвалидов и бесплатно предоставлять медицинские маски людям старше 65 лет, а магазины по утрам обслуживали только пожилых.
При помощи исследования, в котором участвует и Тюбингенский университет, Федерле также надеется выяснить, действительно ли театры и кино относятся к движущим силам пандемии или же они абсолютно безвредны. Вечный локдаун, по ее мнению, - не выход, людей нужно поддержать, открыв некоторые заведения: "Иначе в долгосрочной перспективе мы будем расплачиваться психическими проблемами, о которых пока не имеем никакого понятия".
"Зеленый" бургомистр - "прораб" эксперимента с тестами
Когда бургомистр Борис Пальмер (Boris Palmer) направляется в ратушу на Рыночной площади, он слышит слова благодарности. Их ему кричат люди, которые стоят в очереди на проведение экспресс-теста на коронавирус, чтобы на день получить возможность вернуться в старую жизнь. По его словам, сейчас главная задача для городских властей - удовлетворить огромный спрос на тесты.
Очередь на экспресс-тест на Рыночной площади Тюбингена
Если Лизу Федерле можно считать архитектором "тюбингенского пути", то Борис Пальмер - его прораб. Член партии "зеленых" быстро убедил в целесообразности этой модели своего однопартийца, премьер-министра федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана (Winfried Kretschmann). "Это именно те инновационные идеи, в которых мы остро нуждаемся для борьбы с пандемией", - согласен глава земельного правительства.
Многие в Германии уверены, что в начале марта власти приняли неверное решение, смягчив локдаун, но не приняв программу тестирования. С тех пор уровень заболеваемости ежедневно растет. "Теперь пошла третья волна, и все придется снова закрывать, - говорит Борис Пальмер. - Я с самого начала выступал за то, чтобы все открыть, но был поражен, услышав, что мы делаем это без тестирования".
Тюбинген теперь может пострадать из-за растущих показателей по всей стране. Если уровень заражаемости в городе резко подскочит - например, из-за приезжающих за покупками туристов, - экспериментальный проект придется отменить.
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