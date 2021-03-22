 Коронавирус: Коллективный иммунитет в РФ будет достигнут в августе | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 23.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Коллективный иммунитет в РФ будет достигнут в августе

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились более 124 млн человек, свыше 2,7 млн скончались. Выздоровели более 100 млн пациентов. DW следит за событиями 23 марта.

Укол шприцем в плечо

Прививка в одной из поликлиник Москвы

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 124 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 100 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 23 марта (время московское).

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Из-за сильного прироста заболеваемости COVID-19 в Йемене вводится режим ЧП. Несмотря на то, что в стране на коронавирус тестируют только заболевших с сильно выраженными симптомами, число подтвержденных случаев COVID-19 с февраля сильно выросло. За последние сутки было зафиксировано 98 подтвержденных и 168 неподтвержденных случаев заражения. На территориях на севере Йемена, которые находятся под контролем повстанцев-хуситов, официальная статистика прироста заболеваемости не ведется.

Президент Путин сделал прививку от вируса

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Президент РФ Владимир Путин сделал во вторник прививку от коронавируса, самочувствие нормальное, в среду будет полноценно работать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - сказал представитель Кремля "Интерфаксу".

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Коллективный иммунитет от коронавируса в РФ может быть достигнут в августе 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы для себя определили количество, которое мы должны привить, чтобы добиться коллективного иммунитета. Это почти 69 млн человек - 68,9 млн человек. Активно в этом направлении движемся. И мы оцениваем, что даже теми темпами, которые сейчас есть, мы можем этих цифр достичь в августе", - заявила Голикова в интервью на "России-24" (ВГТРК).

Контроль в Баку во время локдауна летом 2020 года

Контроль в Баку во время локдауна летом 2020 года

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В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен у 1333 человек, что примерно вдвое больше показателя, зафиксированного накануне (670). Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии выросло до 248 307, сообщает республиканский оперативный штаб. Количество смертей в результате заражения увеличилось за сутки на 18 до 3384.

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Испания с 30 марта отменила запрет на въезд из Великобритании. Испанское правительство объяснило решение быстрым продвижением кампании по вакцинации в Соединенном Королевстве. В то же время запрет на въезд в Испанию из Бразилии и Южноафриканской Республики (ЮАР) продлен до 13 апреля.

Ранее в Великобритании, Бразилии и ЮАР были обнаружены новые, предположительно более опасные мутации коронавируса. С 22 апреля въезд в Испанию из Великобритании разрешен только испанским подданным или тем, у кого есть вид на жительство на испанской территории или в Андорре.

В Эстонии локдаун может быть продлен до конца лета

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не исключила продление локдауна в стране до конца лета, "если распространение вируса не будет остановлено". На своей странице в Facebook глава эстонского правительства призвала граждан страны предотвратить рост заболеваемости. По данным Ученого совета и Минздрава Эстонии, которые приводит Каллас, распространение инфекции ускорилось на 7% по сравнению с прошедшей неделей, а в возрастной группе от 55 до 85 лет - более, чем на 10%. Ежедневно в больницы Эстонии поступают, в среднем, 75-80 пациентов c COVID-19.

++18.25++

Власти Берлина продлят действие локдауна до 24 апреля, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники в Сенате города, имеющего статус федеральной земли.

В ночь на 23 марта представители федеральных и земельных властей договорились продлить ограничительные меры по всей Германии до 18 апреля.

++17.35++

Международная гуманитарная организация Oxfam предостерегла от усугубления гуманитарного кризиса в охваченном гражданской войной Йемене на фоне пандемии. По данным Oxfam, в начале мая в стране скончались около 750 пациентов с COVID-19, что в 22 раза больше, чем месяцем ранее. А если учитывать общее число инфицированных жителей Йеменас начала пандемии (более 3,5 тысячи), то смертность от коронавируса равна 22%, что является самым высоким показателем в мире. При этом фактическое число случаев заражения и смертей может превышать официальные данные, отмечает Oxfam.

Подана заявка на участие "Спутника V" в программе COVAX

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на участие вакцины "Спутник V" в международной программе COVAX. Об этом сообщил директор РФПИ Владимир Примак, отметив, что фонд "находится в постоянном контакте" с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Поставка вакцины AstraZeneca в Эфиопию в рамках COVAX

Поставка вакцины AstraZeneca в Эфиопию в рамках COVAX

COVAX - механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В рамках программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают вакцины, которые затем распределяются по менее богатым государствам. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд будет рад сотрудничать с COVAX, но в приоритете остаются прямые поставки вакцины "Спутник V" в другие страны.

++16.05++

В Чехии с начала пандемии зафиксировано в общей сложности более 25 тысяч случаев смерти пациентов с COVID-19 (плюс 90 за сутки). Согласно подсчетам статистического портала Our World in Data, Чехия занимает второе место в мире по доле смертей в результате заражения коронавирусом в перерасчете на душу населения. Всего в Чехии с начала пандемии COVID-19 заразились 1 475 538 человек (плюс 8167 за сутки).

++15.20++

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжает анализировать наряду с другими вакцину российского производства "Спутник V" и готовится провести соответствующую инспекцию в России, заявила исполнительный директор (EMA) Эмер Кук.

"По "Спутнику V" мы планируем инспекцию на местах в России, - сообщила Кук, выступая на слушаниях комитета Европейского парламента по здравоохранению. Она подчеркнула, что при инспектировании EMA будет применять те же нормы, которые использовались и для клинических испытаний других препаратов.

++14.30++

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, до конца года будет произведено 10 млн доз вакцины "КовиВак", разработанной центром им. Чумакова. Он сообщил, что на четверг запланировано "чествование разработчиков данной вакцины".

Вакцина центра им. Чумакова - третий российский препарат от коронавируса, цельновирионная вакцина, то есть содержащая цельный, но убитый вирус SARS-CoV-2. "КовиВак" состоит из двух компонентов и вводится с промежутком в две недели.

Песков ответил на вопросы по поводу прививки Путину

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Дмитрий Песков

++13.25++

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не намерен превращать свою вакцинацию от коронавируса в публичное мероприятие. "Что касается вакцинации под камеры, ему это не нравится", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, почему не будут опубликованы кадры того, как прививается глава государства.

На вопрос о том, какой именно вакциной будет сделана прививка главе государства, Песков ответил: "Одной из трех... Мы не будем специально говорить, какой. Все три российские вакцины абсолютно надежные".

++12.45++

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила против каких бы то ни было запретов на экспорт вакцин от коронавируса. По словам главы правительства, в рамках кампании вакцинации существуют международные взаимосвязи, и необходимо внимательно отслеживать имеющиеся цепочки поставок.

Deutschland | Nach Beratungen von Bund und Ländern | Bundeskanzlerin Angela Merkel | Pressekonferenz

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции 23 марта

В то же время Меркель высказалась в поддержку председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая не так давно ужесточила тон в отношении фармацевтического концерна AstraZeneca из-за невыполнения этой компанией обязательств по поставкам антикоронавирусной вакцины в страны Евросоюза.

++11.45++

В России суточный прирост числа заражений коронавирусной инфекцией составил 8457 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 427. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 474 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 95 818 умерших и 4 088 045 выздоровевших.

++11.00++

В США Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) сообщает о том, что британско-шведская компания AstraZeneca, предположительно, включила устаревшую информацию в отчет об испытаниях вакцины от COVID-19, разработанной ею совместно с Оксфордским университетом. По мнению экспертов, это может затруднить оценку реальной эффективности препарата. В свою очередь Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) призывает компанию вместе со специалистами DSMB пересмотреть данные и обеспечить в максимально короткие сроки публикацию наиболее точных и последних по времени данных о проведенном испытании.

По данным AstraZeneca, опубликованным накануне, вакцина эффективна в 79% случаев против заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами и в 100% - при тяжелом течении болезни. При этом в вакцинации пациентов в возрасте выше 65 лет она эффективна на 80%.

В Украине - пик суточного прироста скончавшихся от последствий COVID-19

++09.25++

В Украине за сутки выявлены 11 476 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 333 пациента, что стало максимальным показателем суточного прироста с начала эпидемии в стране. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 565 732, скончались 30 431 пациент, выздоровели 1 268 886 человек.

++09.30++

В Москве началось исследование возможности лечения пациентов с коронавирусом иммунной плазмой от доноров, прошедших вакцинацию от заболевания. В исследовании примут участие несколько сотен потенциальных доноров, вакцинированных от COVID-19, и заявлено 120 реципиентов, которые получат плазму.

Заготовка плазмы проходит на базе ГКБ № 52, затем для оценки эффективности и безопасности метода плазму передают в стационары Москвы для переливания добровольцам, которые лечатся от коронавирусной инфекции.

Показатель заболеваемости в Германии вновь вырос

++07.25++

В Германии за прошедшие сутки выявлено 7485 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). От последствий заражения SARS-CoV-2 за сутки умерло 250 человек. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей Германии возрос до 108,1 на 100 тысяч жителей (днем ранее - 107,3).  С начала пандемии в стране вирусом заразились 2,674 млн человек, умерло 74 964, выздоровело 2,433 млн человек.

++06.10++

Противники локдауна и полицейские на акции протеста в Касселе

На акции протеста против локдауна в Касселе 20 марта

В 2020 году в Германии из-за акций протеста против коронавирусных ограничений резко выросло число нападений на журналистов, сообщила медиакомпания MDR со ссылкой на ежегодное исследование Европейского центра свободы прессы (ECPMF), расположенного в Лейпциге. Так, в прошлом году было зарегистрировано 69 нападений на сотрудников СМИ при исполнении ими профессиональных обязанностей. Годом ранее таких случаев было зафиксировано всего 14. По данным ECPMF, 70% агрессивных действий в отношении журналистов произошло в ходе антиковидных демонстраций.  

++05.20++

Власти Бразилии сообщили о 49 293 новых случаях заражения коронавирусом за прошедшие сутки, 1383 человека скончались от последствий заражения. За последнюю неделю от COVID-19 в стране умерло более 15 тысяч человек.

В Германии продлевают локдаун до 18 апреля и ужесточают на Пасху

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, канцлер Ангела Меркель и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер перед пресс-конференцией в Берлине

Маркус Зёдер, Ангела Меркель и Михаэль Мюллер

Общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда ранее во время пандемии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на пресс-конференции по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель. "Ситуация очень и очень серьезная", - подчеркнула Меркель. В течение пяти пасхальных каникул "будет действовать принцип "мы остаемся дома", подчеркнула канцлер. Все торговые точки на этот срок прекратят работу.

Исключение сделают только в субботу для продуктовых магазинов, остальные четыре дня супермаркеты тоже будут закрыты. Массовые скопления людей в общественных местах в эти пять дней полностью запрещены. Правительство ФРГ призвало церкви и религиозные общины вести пасхальные богослужения онлайн. Открытыми должны остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию. Решено также продлить локдаун до 18 апреля.

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Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик вечером 22 марта подал в отставку на фоне правительственного кризиса из-за закупок российской вакцины "Спутник V". Теперь свой пост должен покинуть и премьер-министр Игор Матович, после чего в стране может быть сформировано новое правительство, заявил Сулик. Накануне Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.

Немецкие авиакомпании готовы самостоятельно тестировать пассажиров

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В Германии многие авиакомпании сообщили о принципиальной готовности самостоятельно тестировать на COVID-19 пассажиров, которые возвращаются с Майорки. Например, компании Lufthansa, Eurowings, Condor и TUI хотят проверять пассажиров еще на острове. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на правительственные круги.

Представители авиакомпаний подтвердили AFP, что ведут переговоры с немецким правительством. Цель, по их словам, - предложить пассажирам сделать тест на коронавирус, чтобы обеспечить безопасность во время пасхальных праздников. С 12 марта Майорка больше не считается в Германии зоной эпидемиологического риска. В этой связи бронирование билетов на излюбленный немецкими туристами остров резко возросло.

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Weltspiegel 19.03.2021 | Corona | Impfstoff AstraZeneca, Europa

Министерство здравоохранения Испании разрешило применение вакцины AstraZeneca и для людей в возрасте от 55 до 65 лет. Ранее этим препаратом в Испании прививали людей не старше 55 лет.

Первоначально многие страны отказывались вакцинировать AstraZeneca людей старшей возрастной группы, ссылаясь на "недостаточность данных" о влиянии этой вакцины на пожилых. Тем не менее клинические исследования показали эффективность AstraZeneca и для людей в возрасте.

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В Праге в целях борьбы с пандемией бездомных поселят в роскошном отеле. Такое решение приняла мэрия города. В отеле бездомные, заразившиеся коронавирусом, смогут дождаться выздоровления, а те, кто мог контактировать с зараженными, - пожить в изоляции.

Как сообщила замдиректора городского центра социальных услуг Людмила Томешова, тем, кто разместился в отеле, предложили трехразовое питание, полное медицинское обслуживание и другие удобства - до выздоровления.

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382 свечи в память об умерших от коронавируса в Цюрихе.

В Европе и других регионах растет количество новых заражений коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По оценке представителей ВОЗ, к росту заражений привели низкий уровень вакцинации и усталость людей от ограничений, связанных с пандемией. Рост случаев инфицирования в Европе также обусловлен более заразными вариантами вируса, указала Мария Ван Керкхове, главный эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19. "Это очень опасная комбинация", - подчеркнула она.

Ван Керкхове также сообщила о росте недельных показателей смертности от COVID-19 по всему миру - впервые за последние полтора месяца. Число заражений по всему миру, по данным ВОЗ, выросло в недельном соотношении на 8 процентов. В Европе рост составил 12%, тогда как в Америке и Африке количество новых случаев инфицирования показывает легкий спад.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 22 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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Почему Германия продлевает локдаун

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