 Производство вакцины ″Спутник V″ в Германии запланировано на лето | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 24.03.2021

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Коронавирус

Производство вакцины "Спутник V" в Германии запланировано на лето

В Иллертисене можно будет производить миллион доз российской вакцины ежемесячно, считают в компании "Р-Фарм". Это станет возможным после положительного решения регулятора ЕС.

Поставка российской вакцины Спутник V в Иран

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Иран (фото из архива)

Российская компания "Р-Фарм" намерена в июне или июле начать производство российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в баварском городе Иллертиссене. Об этом сообщил директор по экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александр Быков в интервью информагентству dpa, опубликованном в среду, 24 марта. По словам Быкова, компания "принимает усилия" для того, чтобы начать производство летом.

В Иллертисене на юго-востоке Германии, где "Р-Фарм" уже располагает необходимым оборудованием и кадрами, можно будет производить миллион доз вакцины ежемесячно, пояснил Быков. Он отметил, что производство может начаться только в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Из Иллертисена "Спутник V" может быть поставлен в другие страны ЕС.

Ранее советник Представительства ЕС в России по вопросам здравоохранения и сельского хозяйства Жером Лепентр заявил, что решение EMA по "Спутнику V" может быть принято в июне-июле. В апреле специалисты EMA планируют приехать в Россию, чтобы, в частности, проинспектировать производственный процесс и места хранения препарата.

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    Автор: Андрей Гурков


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