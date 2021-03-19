Подарки из Баку немецким депутатам: удар по имиджу партии Меркель?

В посольстве Азербайджана в Берлине отвечают вежливо, но решительно и однозначно: нет, историю с подкупом депутатов бундестага там не комментируют. А жаль - ведь речь идет об одном из самых громких за последние годы политических скандалов в Германии, в результате которого несколько депутатов от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) остались без мандатов.

В том числе и председатель германо-белорусской парламентской группы Марк Хауптман (Mark Hauptmann). И все это - за полгода до парламентских выборов, по итогам которых новый состав бундестага изберет нового канцлера. Выборы, назначенные на последнее воскресенье сентября, станут завершением эпохи Ангелы Меркель. После них она уходит из политики.

Посольство Азербайджана в Берлине

Но на фоне коррупционных скандалов партия Меркель теряет популярность. В Берлине все громче обсуждаются сценарии, при которых следующим главой правительства станет или социал-демократ или даже представитель "зеленых", что неизбежно приведет к серьезным изменениям как во внутренней, так и во внешней политике.

Реклама гранатового сока и скандал вокруг депутата в Германии

В середине марта под давлением однопартийцев сдал мандат депутат Марк Хауптман, теперь уже бывший глава германо-белорусской парламентской группы. Оказалось, что издаваемая им газета в его избирательном округе в Тюрингии получила 16 тысяч евро из Азербайджана - якобы за рекламу гранатового сока и пиар-текст о туризме на Кавказе.

Марк Хауптман

В поле зрения прокуратуры оказались еще два депутата от ХДС - их подозревают в том, что они из корыстных побуждений как минимум один раз голосовали в Совете Европы так, как их об этом просили из Баку. Немецкие СМИ сообщают, что один из депутатов получал деньги из Азербайджана; у второго в середине марта прошли обыски.

Как говорит эксперт берлинского отделения организации Transparency International Норман Локель (Norman Loeckel), власти Азербайджана подкупали немецких депутатов, пытаясь улучшить свой имидж в Европе - кавказская республика "славится" нарушениями прав человека и ограничениями работы независимых СМИ.

Как Азербайджан пытается улучшить имидж

"Азербайджан уже давно известен как в Германии, так и в других странах Европы подобными способами лоббизма - в отличие, например, от России, которая использует широкую сеть своих связей, у Азербайджана таких связей, на которые он мог бы опереться, нет, - говорит эксперт. - Поэтому Азербайджан использует прямые денежные платежи как средство достижения своих целей".

Однако судя по скандальным отставкам в бундестаге, эффект оказался прямо противоположным. Во всяком случае в этом уверен депутат бундестага от социал-демократов Франк Швабе (Frank Schwabe).

Франк Швабе

"Кто бы в Азербайджане все это не выдумал - затея с треском провалилась. Потому что теперь стало ясно, что эта страна не только нарушает права человека и не является демократией в нашем понимании этого слова, но еще и подкупает депутатов в других странах, что является далеко не лучшей характеристикой, - говорит депутат. - Получается, что они потратили кучу денег, а добились результата, прямо противоположного тому, к которому стремились. Факт в том, что они однозначно занимались подкупом депутатов как германского бундестага, так и других парламентов. А вот зачем они это делали, спросите их самих".

"Икорная дипломатия" в Совете Европы

Судя по всему, ни Азербайджан, ни оказавшиеся в центре скандала немецкие политики, не извлекли уроков из аналогичного скандала в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ), разразившегося три года назад. Тогда выяснилось, что в Азербайджан по приглашениям ездили десятки депутатов, и часть из них вернулась с дорогими подарками - коврами, украшениями, икрой. Та афера вошла в историю как "икорная дипломатия".

По мнению эксперта из TI Нормана Локеля, пришло время усилить антикоррупционный контроль за политиками.

"Немецкая общественность и СМИ настроены крайне критично в отношении коррупции. Гораздо критичнее, чем во многих других странах, - говорит эксперт. - Однако поскольку правовые рамки в Германии такие размытые, отдельные депутаты все же пытаются участвовать в коррупционных схемах в надежде, что никто об этом не узнает".

Норман Локель

Депутат бундестага Франк Швабе уверен, что антикоррупционные механизмы в парламенте будут усилены еще до выборов в сентябре. По его словам, в парламентах других европейских стран существуют хорошие правила, направленные на профилактику коррупции среди депутатов, но, как говорит депутат, "их соблюдение никто особо не проверяет". "А у нас в Германии и правил-то действенных нет. А они нужны. Нужен реестр лоббистов, необходимо обязательное декларирование дополнительных доходов. И даже запрет на определенные виды дополнительных доходов, которые не относятся к депутатской деятельности. Нам нужно больше ресурсов в самом бундестаге для того, чтобы перепроверять данные о доходах, представляемых депутатами. В настоящий момент их явно недостаточно", - говорит Франк Швабе.

На слабость антикоррупционных механизмов в парламенте обращала внимание и другая неправительственная организация Abgeordnetenwatch после того, как в начале марта разразился скандал вокруг "откатов"за посредничество в получении госконтрактов на поставку защитных масок в рамках борьбы с пандемией. Поэтому руководство фракции ХДС/ХСС пошло на беспрецедентный шаг: от каждого депутата потребовали расписку о том, что он не зарабатывал на коронавирусе.

Уже засветившейся в азербайджанском скандале депутат Хауптман предпочел отказаться от мандата, чтобы этого не делать. Экс-парламентарий отключил свой сайт и удалил страницу в Фейсбуке. А прокуратура Тюрингии решает теперь, возбуждать ли против 37-летнего политика уголовное дело.

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