Комментарий: Партия Меркель на перепутье

Результат выборов земельных парламентов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце для Христианско-демократического союза (ХДС) еще никогда не был столь плачевным. В обеих федеральных землях, в прошлом считавшихся цитаделями партии, где консерваторы не раз получали абсолютное большинство, ХДС теперь поддержали менее 30 процентов избирателей.

Одного взгляда на окончательные результаты выборов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце достаточно, чтобы повергнуть многих христианских демократов в глубокий шок. За полгода до выборов в бундестаг они вынуждены задаться вопросом о том, как им остановить наметившееся скатывание партии по наклонной.

Притом, и на федеральном уровне, если верить социологам, дела у ХДС обстоят не лучше. Согласно последнему опросу Deutschlandtrend, партию ХДС и ее баварского партнера Христианско-социальный союз (ХСС) готовы поддержать лишь 33 процента населения Германии. Между тем, скорее всего, и этот показатель еще снизится из-за так называемой "масочной аферы", в которой оказались замешаны депутаты фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Однако пощечина от избирателей, которую получили консерваторы на выборах ландтагов Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, объясняется непростительным поведением парламентариев Николаса Лёбеля (Nikolas Löbel, ХДС) и Георга Нюсляйна (Georg Nüßlein, ХСС) лишь отчасти. Так что ХДС стоит задуматься и о других возможных причинах своего поражения.

Обозреватель DW Марсель Фюрстенау

"Масочный скандал" усугубил потерю популярности ХДС

Несомненно, даже на пике формы ХДС было бы нелегко одержать победу в обеих федеральных землях. Скорее всего, премьер-министр Рейнланд-Пфальца, социал-демократ Малу Драйер (Malu Dreyer) смогла бы сохранить свой пост и без неудач ХДС. То же касается и "зеленого" премьера Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана (Winfried Kretschmann). А вот тот факт, что ХДС вообще не нужна для формирования работоспособных местных властей в обеих землях, должен заставить руководство партии задуматься.

В Рейнланд-Пфальце все аргументы говорят в пользу сохранения проверенной временем "светофорной" коалиции из партий СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). Да и в Баден-Вюртемберге, судя по результатам выборов, такой расклад вполне реален. Ведь первый и до сегодняшнего дня единственный в Германии "зеленый" премьер-министр федеральной земли - Винфрид Кречман - может прекратить сотрудничество с ХДС. С 2016 года христианские демократы являются в Баден-Вюртемберге партнерами "зеленых" по правящей коалиции, однако где гарантия того, что Кречман захочет сохранить союз с теряющей популярность партией?

Эра Меркель клонится к закату, как в свое время эра Коля

В пользу последнего предположения говорит тот факт, что на юго-западе Германии "зеленые" имеют такой консервативный имидж, что их там вполне можно принять за копию ХДС. Именно поэтому сотрудничество этих двух партий в Баден-Вюртемберге выглядит так гармонично и могло бы стать примером для подражания в Берлине. Ведь после выборов в бундестаг "зеленые" непременно хотят оказаться в составе федерального правительства. А это может у них получиться только в тандеме с ХДС. Несмотря на нынешнюю слабость консерваторов, (пока) на горизонте не видно другой альтернативы после ухода Ангелы Меркель (Angela Merkel) кроме правительства, состоящего из ХДС и "зеленых".

Сама Меркель, которая провела на посту канцлера 16 лет, больше не будет баллотироваться на эту должность. Потеря ее партией популярности у избирателей под конец продолжительного периода ее канцлерства напоминает закат эры политического "отца" Ангелы Меркель - Гельмута Коля (Helmut Kohl), который занимал пост главы правительства ФРГ столь же долго: с 1982 по 1998 годы. После своего ухода Коль оставил ХДС, оказавшуюся на скамье оппозиции, в растерянности и неуверенности. Впрочем, на этот раз результаты опросов говорят о том, что после выборов в бундестаг консерваторы смогут утешиться тем, что сохранят за собой пост федерального канцлера. Но для этого ХДС необходимо как можно скорее разработать подходящую предвыборную стратегию и сделать некоторые кадровые перестановки.

ХДС нужно определиться с кандидатом на пост канцлера

Не только Германия, но и весь мир хочет знать, кто станет преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, в случае если ХДС, несмотря на ожидаемые потери, все же сможет в сентябре посадить своего кандидата в кресло главы федерального правительства. Возможно, следующим канцлером станет Армин Лашет (Armin Laschet, ХДС) или Маркус Зёдер (Markus Söder, ХСС). Ведь один из них будет баллотироваться на этот пост от блока ХДС/ХСС. И чем быстрее консерваторы определятся со своими предпочтениями, тем скорее они смогут уйти от негативных заголовков в прессе. В то же время "зеленые" получат представление о том, с кем им придется работать в случае создания правящей коалиции с ХДС/ХСС на федеральном уровне.

Да и немецкие избиратели, наконец, смогли бы начать более конкретно размышлять о том, кому они доверяют больше в роли потенциального канцлера: Лашету или Зёдеру. Пока же обоим политикам, претендующим в перспективе на пост главы правительства ФРГ, предстоит заняться улучшением имиджа своих партий. Этой работе не позавидуешь, но ее необходимо выполнить, причем независимо от исхода выборов в бундестаг.

Автор: Марсель Фюрстенау, обозреватель DW

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