 В Германии число избирателей сократилось на 1 млн человек | Новости из Германии о Германии | DW | 17.02.2021

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Германия

В Германии число избирателей сократилось на 1 млн человек

В парламентских выборах в ФРГ осенью 2021 года сможет принять участие меньше избирателей, чем четыре года назад. Число граждан, обладающим правом голоса, сократилось более чем на миллион.

Избирательные бюллетени для голосования по почте

Избирательные бюллетени для голосования по почте

В парламентских выборах в ФРГ, назначенных на 26 сентября 2021 года, смогут принять участие около 60,4 млн немцев - 31,2 млн женщин и 29,2 млн мужчин, сообщило Федеральное статистическое ведомство в среду, 17 февраля. Это означает, что число избирателей, по сравнению с показателем на предыдущих выборах, сократилось более чем на 1 млн: в 2016 году право участвовать в выборах в бундестаг имели около 61,7 млн человек.

Ведомство связывает сокращение числа избирателей с демографической ситуацией: с 2017 года число умерших немцев превысило число тех, кто достиг совершеннолетия и получил право голоса. В результате в выборах в бундестаг, которые пройдут осенью 2021 года, сможет участвовать меньше избирателей в возрасте до 30 лет и от 40 до 59 лет, чем в 2017 году. В то же время увеличилось число избирателей в возрасте от 60 до 69 и от 30 до 39 лет.

По данным статистического ведомства, около 2,8 млн немцев смогут проголосовать на выборах впервые - это составляет 4,6 процента всех зарегистрированных избирателей.

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    Автор: Ирина Филатова


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