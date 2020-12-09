В Германии число избирателей сократилось на 1 млн человек

В парламентских выборах в ФРГ, назначенных на 26 сентября 2021 года, смогут принять участие около 60,4 млн немцев - 31,2 млн женщин и 29,2 млн мужчин, сообщило Федеральное статистическое ведомство в среду, 17 февраля. Это означает, что число избирателей, по сравнению с показателем на предыдущих выборах, сократилось более чем на 1 млн: в 2016 году право участвовать в выборах в бундестаг имели около 61,7 млн человек.

Ведомство связывает сокращение числа избирателей с демографической ситуацией: с 2017 года число умерших немцев превысило число тех, кто достиг совершеннолетия и получил право голоса. В результате в выборах в бундестаг, которые пройдут осенью 2021 года, сможет участвовать меньше избирателей в возрасте до 30 лет и от 40 до 59 лет, чем в 2017 году. В то же время увеличилось число избирателей в возрасте от 60 до 69 и от 30 до 39 лет.

По данным статистического ведомства, около 2,8 млн немцев смогут проголосовать на выборах впервые - это составляет 4,6 процента всех зарегистрированных избирателей.

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