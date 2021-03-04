Ковид и выборы в Германии: первая проверка настроений избирателей

Пандемия коронавируса радикально изменила привычный образ жизни немцев. Вечером 14 марта станет ясно, оказался ли невидимый вирус способным существенно изменить и расстановку политических сил в Германии. В двух федеральных землях - Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце в этот день пройдут выборы в ландтаги, а в Гессене - еще и коммунальные.

Они откроют целую серию запланированных на 2021 год избирательных кампаний, кульминацией которой станут мега-выборы 26 сентября. В этот день состоятся выборы в бундестаг и одновременно еще выборы в ландтаги трех субъектов германской федерации - Берлине, Тюрингии и Мекленбурге - Передней Померании.

Значение земельных выборов в Германии

Выборы в федеральных землях Германии важны по двум причинам. Во-первых, при всей значимости сугубо региональных предвыборных тем они служат и индикатором популярности федерального правительства, в том числе его председателя, то есть в данном случае канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).

"Вы меня знаете". Винфрид Кречман агитирует за себя так же, как это делала в свое время Ангела Меркель

Итоги выборов в это воскресенье станут особенно показательными, учитывая тот факт, что предвыборная тема сейчас, что в землях, что на общефедеральном уровне, только одна - коронавирус. Посты же премьер-министров в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце занимают представители партий, соперничающих с консерваторами из Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель. В первом случае это Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) из партии Союз-90/"зеленые", во втором - Малу Драйер (Malu Dreyer) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

А еще одна причина важности земельных выборов в Германии заключается в том, что от их итогов напрямую зависит состав бундесрата - палаты, в которой заседают представители земельных властей. Все начинания и законопроекты центрального правительства, так или иначе затрагивающие интересы земель, предполагают для их реализации согласие бундесрата.

Если расстановка сил в нем примерно такая же, как и в бундестаге, то проблем как правило не возникает. А если принципиально иная, то бундесрат становится грозным орудием в руках оппозиции, которая с его помощью может торпедировать или по крайней мере серьезно тормозить работу правящей коалиции.

Коронавирус и предвыборная агитация

Отличие же этих избирательных кампаний от всех предыдущих состоит в том, что их участникам пришлось пересмотреть традиционные для Германии формы предвыборной агитации.

Все немецкие политики в этом отношении консервативны, действуют по старинке: стоят на улице под зонтом в цветах своей партии, заговаривают с прохожими, раздают им листовки и партийные сувениры, ходят по домам, устраивают митинги и собрания избирателей, на которых выступают и сами, и приглашенные из Берлина партийные лидеры.

Из-за обусловленных коронавирусом социальных ограничений предвыборная агитация ведется преимущественно в интернете

Пандемия коронавируса и обусловленные ею ограничения на социальные контакты вынудили искать новые формы предвыборной агитации. "Партиям пришлось делать больше ставок на плакаты, публикации в СМИ и социальные сети", - указывает Франк Бреттшнайдер (Frank Brettschneider) из университета в Штутгарте. По его оценке, это дает преимущества большим партиям, имеющим деньги и известных деятелей. Малым партиям, считает он, "трудно компенсировать такие преимущества повышенной активностью добровольцев".

В самом деле. Не у всех в Рейнланд-Пфальце есть возможность по несколько раз в неделю обращаться к телезрителям из своей "гостиной", а в действительности - из хорошо оборудованной партийной телестудии, как это делает Малу Драйер. "Выгодное положение у того, кто в кризисное время сидит в правительстве", - говорит Бреттшнайдер. Ведь участившиеся из-за коронавируса правительственные пресс-конференции, поясняет он, представляют собой одновременно и хорошую предвыборную арену для популяризации своей политики.

Главный соперник Малу Драйер консерватор Кристиан Бальдауф (Christian Baldauf) завел на своем сайте в интернете аватар-бота, с помощью которого можно получить ответы на интересующие избирателя вопросы, пожертвовать деньги на предвыборную кампанию или договориться о личной телефонной беседе с кандидатом конкретного избирательного округа.

Консерваторы и их "козырная дама" Ангела Меркель

Предвыборные опросы не сулят сюрпризов ни в Баден-Вюртемберге, ни в Рейнланд-Пфальце, в которых проживает примерно шестая часть немецких избирателей - 11 из 62 миллионов.

Премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер

В обеих федеральных землях у власти, скорее всего, останутся правительственные коалиции в прежних составах. В первом случае - "зеленый" Кречман с консерваторами в качестве младшего партнера. Во втором - Драйер из СДПГ во главе тройственного союза с "зелеными" и либералами.

Обе эти коалиции в своем роде экзотика: нигде, кроме Баден-Вюртемберга, нет представителя партии экологов во главе земельного правительства, и нигде, кроме как в Рейнланд-Пфальце, не уживаются под социал-демократической крышей либералы с "зелеными".

Для немецких консерваторов общефедерального уровня, и без того отягощенных масочной аферой, такой исход выборов будет означать серьезное поражение. Ведь на выборах в сентябре у них уже не будет "козырной дамы", во многом благодаря которой они получали возможность четыре раза подряд формировать центральное правительство. На пятый срок Ангела Меркель не пойдет. И кто бы ни стал кандидатом консерваторов в председатели будущего правительства, "канцлерского бонуса" у него уже не будет, что повышает шансы политических соперников.

Есть ли шанс у "зеленых" войти в правительство ФРГ

И в этом отношении особенно примечателен опыт Винфрида Кречмана, который уже 10 лет правит экономически процветающим Баден-Вюртембергом - сначала на пару с социал-демократами, потом - с консерваторами, доказывая изо дня в день, что "зеленый" политик вполне способен быть успешным хозяйственником.

По опросам, его работой на посту премьер-министра довольны 67 процентов жителей этой федеральной земли. А отвечая на вопрос, кого бы они хотели видеть на посту премьера после выборов 14 марта, 70 процентов назвали Кречмана, в том числе даже 59 процентов сторонников консерваторов, чей кандидат пользуется симпатиями только 11 процентов местных избирателей.

На общефедеральном уровне рейтинг "зеленых" политиков не столь высок. Тем не менее в регулярных социологических опросах партия "Союз-90"/"зеленые" уверенно удерживает второе место по популярности, и таким образом она легко могла бы после выборов в сентябре заменить социал-демократов в качестве партнера консерваторов по правительственной коалиции.

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