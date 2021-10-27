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Выборы в бундестаг Германии

Выборы в парламент Федеративной Республики Германия состоялись 26 сентября 2021 года.

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в парламент. Избиратели ФРГ выбрали депутатов 20-го по счету бундестага. Избирательным правом в Германии обладают 60,4 млн граждан. По итогам выборов победившая партия или несколько партий формируют правительство и выдвигают кандидатуру главы правительства - федерального канцлера.

В голосовании приняли участие 76,6% избирателей. Больше всего голосов (25,7%) получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Второе место с 24,1% голосов занял блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На третьей и четвертой позициях - "Союз-90"/"Зеленые" с 14,8% и Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% голосов. Парламентские выборы в Германии проходят раз в четыре года.

Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Бундестаг ХХ созыва: моложе, больше женщин и мигрантов 27.10.2021

В немецком парламенте еще никогда не было так много депутатов с мигрантским прошлым и моложе 30 лет. DW - с коллективным портретом бундестага, учредительное заседание которого состоялось 26 октября.
German Chancellor Angela Merkel looks around during the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Ангела Меркель официально перестала быть канцлером ФРГ 26.10.2021

В день учредительного заседания нового бундестага полномочия Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершились, но она продолжит исполнять свои обязанности до создания нового правительства.
Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

Новый состав парламента ФРГ. Как учреждался бундестаг ХХ созыва 26.10.2021

Эпатаж правых популистов, охота либералов к перемене мест и канцлер Меркель, пересевшая из правительственной ложи на трибуну для почетных зрителей. DW - о первом заседании бундестага, избранного месяц назад.
Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Karikatur: Wenn Merkel im Bundestag zu Gast wird Stichworte: Elkin, Karikatur, Angela Merkel, Abschied von Merkel als Kanzlerin, neuer Bundestag, Bundestagwahl Bildbeschreibung: Karikatur - Bundeskanzlerin Angela Merkel geht auf die Treppe zu und vorbei an dem Schild Bundestag. Zuschauertribüne.

Новая роль Ангелы Меркель 26.10.2021

Ангела Меркель следила за первым заседанием бундестага нового созыва с трибуны для почетных гостей. До избрания преемника она лишь исполняет обязанности канцлера ФРГ. Сергей Елкин заглянул за кулисы.
Germany's Free Democratic Party (FDP) leader Christian Lindner gives a statement after a board meeting that approved coalition talks with the Social Democratic Party (SPD) and the Greens according to a party source, in Berlin, Germany, October 18, 2021. REUTERS/Annegret Hils

Немецкие либералы дали зеленый свет коалиционным переговорам 18.10.2021

Свободная демократическая партия вслед за социал-демократами и "зелеными" проголосовала за переговоры по "светофорной" правительственной коалиции в Германии.

Россия идет на разрыв с НАТО: ответ Москвы за шпионский скандал? (18.10.2021) 18.10.2021

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?

На смену правительству Меркель придет "светофорная" коалиция? (18.10.2021) 18.10.2021

Социал-демократы, "зеленые" и либералы заявили о готовности к коалиционным переговорам. Возможное будущее правительство в Германии уже окрестили "светофорной" коалицией - по цветам входящих в нее партий. На какие компромиссы им придется идти, чтобы сформировать правительство?
Annalena Baerbock (l-r), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" заявили о готовности к коалиционным переговорам 15.10.2021

Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" заинтересованы в создании "красно-желто-зеленого" правительства. Следующим шагом должны стать официальные коалиционные переговоры.
Ein Wähler wirft beim Wählen für den Bundestag beziehungsweise für das Berliner Abgeordnetenhaus im Wahllokal im Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin-Schmargendorf seinen Stimmzettel in die Wahlurne des Bundestages. +++ dpa-Bildfunk +++

В хаосе на выборах в Берлине будет разбираться конституционный суд 14.10.2021

Итоги выборов в берлинский сенат будут обжалованы в земельном конституционном суде. Скорее всего, выборы придется проводить заново, по крайней мере, в двух избирательных округах города.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: Voters cast their ballots in the federal parliamentary elections on September 26, 2021 in Berlin, Germany. Voters are going to the polls nationwide today in elections that herald the end of the 16-year chancellorship of Angela Merkel and the strong possibility of a new, German Social Democrats (SPD) led coalition government. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

Хаос на выборах в Берлине. Результаты голосования аннулируют? 13.10.2021

Процедура голосования в Берлине 26 сентября, по единодушному мнению наблюдателей, была организована из рук вон плохо. DW - о причинах и возможных последствиях многочисленных нарушений.
Secretary General of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party Paul Ziemiak addresses a press conference after a CDU leadership meeting on October 11, 2021 at the party's headquarters in Berlin. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

ХДС переизберет все руководство партии 11.10.2021

Христианско-демократический союз намерен сменить состав федерального правления на партийном съезде после слабых результатов на выборах в бундестаг.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gibt ein Pressestatement zum Fortgang der Sondierungsgespräche im Konrad-Adenauer-Haus. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат в канцлеры от партии Меркель Лашет намерен уйти из руководства ХДС 07.10.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ после проигранных выборов заявил, что собирается уйти из руководства партии ХДС. Он готов начать переговоры о коалиции - с иной кандидатурой на место преемника Меркель.

Как Кремль давит на коммунистов за то, что те оспаривают итоги выборов в Думу. DW Новости (06.10.21) 06.10.2021

Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.
05.10.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem grauen Untergrund liegen Parteilogos und stehen Paprikascheiben in den Farben einer Ampel Koalition..

В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" прозондируют возможность коалиции 06.10.2021

Представители трех партий обсудят модернизацию страны, защиту климата и другие темы. Христианские демократы заявили, что по-прежнему заинтересованы в переговорах с "зелеными" и свободными демократами.

Почему правые популисты сильны на востоке ФРГ: в Саксонии у АдГ - 1 место на выборах в бундестаг 04.10.2021

На выборах в германский бундестаг правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла часть голосов. Однако в федеральной земле Тюрингия она заняла первое место. Сильнейшей партия стала и в Саксонии. В Герлице АдГ заручилась поддержкой трети избирателей. При этом на западе Германии результаты у правых популистов весьма скромные. Так в чем же секрет успеха правых популистов на востоке ФРГ?
Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg): 13. MyFest im Ortsteil Kreuzberg. Alljaehrlich findet am Maifeiertag das über die Grenzen Berlins hinaus bekannte Straßenfest statt. Zahlreiche Buehnen und Vorfuehrungen bieten ein buntes und vielfaeltiges Programm. Rund 45.000 Besucher kamen um friedlich miteinander zu feiern. Den ganzen Tag blieb es entspannt auf der Oranienstraße, wie auch auf den Plaetzen und Straßen der Umgebung. Mit Beginn der Dunkelheit ging es vereinzelt etwas ruppiger zu. Die Revolutionaere 1. Mai-Demo blieb ueberwiegend friedlich, es kam nur vereinzelt zu Festnahmen. | Verwendung weltweit

Более четверти жителей ФРГ имеют миграционное прошлое 01.10.2021

В 2020 году в Германии жили 21,9 миллиона человек с миграционным прошлым. Более трети из них проголосовали на выборах в бундестаг, выяснило статистическое ведомство.
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