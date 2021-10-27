Выборы в бундестаг Германии

Выборы в парламент Федеративной Республики Германия состоялись 26 сентября 2021 года.

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в парламент. Избиратели ФРГ выбрали депутатов 20-го по счету бундестага. Избирательным правом в Германии обладают 60,4 млн граждан. По итогам выборов победившая партия или несколько партий формируют правительство и выдвигают кандидатуру главы правительства - федерального канцлера.



В голосовании приняли участие 76,6% избирателей. Больше всего голосов (25,7%) получила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Второе место с 24,1% голосов занял блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). На третьей и четвертой позициях - "Союз-90"/"Зеленые" с 14,8% и Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% голосов. Парламентские выборы в Германии проходят раз в четыре года.