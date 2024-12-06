Выборы в бундестаг и Украина: о чем спорят Шольц и Мерц

Должна ли Германия продолжать поддерживать Украину, которая отражает российскую агрессию? Перед досрочными выборами в бундестаг немецкие политические партии разделились на два лагеря, но есть и третий.

Недавний визит канцлераОлафа Шольца(Olaf Scholz) в Украину - это уже избирательная кампания или нет? А его звонок президенту России Владимиру Путину? Чем ближе в Германии досрочные выборы в бундестаг, тем чаще СМИ задают такие вопросы. Их вывод - скорее, да. И это касается не только Шольца. Но можно ли вести избирательную кампанию в бундестаг на фоне страданий украинцев? Так ставится вопрос в редакционной статье в свежем номере журнал Der Spiegel. Ответ на него звучит так: "Агрессия России против Украины должна быть в центре избирательной кампании".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, 2 декабря 2024 Фото: Max Zander/DW

Война РФ против Украины уже играет на этих выборах особую роль. И не только потому, что голосование, как ожидается, пройдет 23 февраля - за день до третьей годовщины полномасштабного российского вторжения. Вопрос дальнейшей помощи Украине обещает стать одним из центральных, наряду с проблемами массовой миграции, застоя в экономике и высоких цен на энергоносители. Смена власти вероятна, усиление поддержки Украины возможно. Сторонники ее продолжения в бундестаге останутся в большинстве, хотя некоторые делают жесты в сторону пацифистки настроенной части общества. Но и партии, призывающие прекратить поставки оружия Киеву под лозунгами: "За мир!", могут набрать около четверти голосов. О тенденциях в начале декабря - в материале DW.

Коалиция по ракетам TAURUS

В вопросе помощи Украине основные политические партии Германии можно разделить на две группы. Первая - оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС и правящая партия "Союз-90/"зеленые". К этой же группе можно отнести и либералов из Свободной демократической партии (СвДП), из-за которых распалось коалиционное правительство Шольца. Все три выступают за расширение поставок оружия Украине, например, за передачу немецких крылатых ракет TAURUS, с чем не согласен канцлер. В пятницу, 6 декабря, СвДП инициировала обсуждение этого вопроса в бундестаге. Часовые дебаты, за которыми с трибуны наблюдал посол Украины Алексей Макеев в очередной показали, что в этом вопросе позиции не изменились. Социал-демократы Шольца считают, что использование TAURUS приведет к эскалации со стороны России.

Крылатая ракета TAURUS Фото: Daniil Sotnikov/DW

Консервативный оппозиционный Блок ХДС/ХСС с большим отрывом лидирует в опросах, набирая около 33 процентов голосов. Лучшие шансы сменить Шольца в кресле канцлера - у лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца (Friedrich Merz), который, как пишут СМИ, в ближайшие дни собирается приехать в Украину по следам Шольца. С начала вторжения Мерц был в Киеве один раз, в мае 2022 года, опередив канцлера. С тех пор политик позиционирует себя как сторонник увеличения помощи Украине и критикует Шольца за нерешительность.

Ультиматум Мерца России, которого не было?

Мерц недавно предложил предъявить России ультиматум, мол, если удары по гражданской инфраструктуре Украины продолжатся, то Киев мог бы получить TAURUS. Но скоро глава ХДС дал задний ход, сказав, что его неправильно поняли. В партии Мерца есть влиятельные политики, особенно в землях бывшей ГДР, выступающие за сокращение помощи Украине и сближение с Россией. Даст ли Мерц, став канцлером, TAURUS Киеву - вопрос открытый. Это будет зависеть и от того, с кем его блок создаст коалицию. Пока самый вероятный вариант - с социал-демократами.

Фридрих Мерц и братья Кличко в Киеве, май 2022 Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

"Зеленые" - самые решительные среди немецких партий в вопросе помощи Украине. Очередной пример - министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на днях не исключила отправки в Украину немецких военных в качестве миротворцев после окончания войны. В ответ канцлер сказал, что говорить об этом не совсем вовремя. "Зеленые" идут на выборы ослабленными, их популярность колеблется у отметки 12 процентов. После неудачного выступления на недавних земельных выборах в партии сменилось руководство.

Либералы после распада правящей коалиции переживают кризис, они пока не набирают 5 процентов и могут не пройти в бундестаг. Один из самых ярких политиков СвДП, депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) вела избирательную кампанию под лозунгами увеличения помощи Украине, и это сработало.

Кто и почему выступает против помощи Украине

На другой стороне условной шкалы - партии, выступающие за прекращение военной поддержки Украины. Это, в первую очередь, правопопулистская и признанная частично правоэкстремистской партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). В опросах у нее второе место, на выборах в бундестаг она может удвоить свой результат 2021 года. Опросы дают АдГ около 18 процентов голосов. Главная и давняя тема партии - сокращение миграции, но и в вопросе военной помощи Украине у нее позиция не меняется - не давать. АдГ выступает против членства Киева в ЕС и НАТО, а также за снятие санкций против России.

Глава партии ССВ Сара Вагенкнехт Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

До сих пор в бундестаге АдГ была в одиночестве, но теперь у нее может появиться если не союзник, то единомышленник - и в вопросе ограничения миграции, и прекращения поддержки Украины. Это созданная в начале 2024 года лево-консервативная партия Союз Сары Вагенкнехт (ССВ). Ее рейтинг пока невысокий - 6 процентов - но в бундестаг проходит. Лидер партии, бывшая политик Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) считает, что войну можно остановить путем дипломатии и перестав давать Киеву оружие. Вагенкнехт периодически инициирует открытые письма и устраивает уличные акции, на которых говорит об угрозе Третьей мировой войны. Во время пятничных дебатов в бундестаге АдГ и ССВ дословно повторили одну и ту же фразу: "Это не наша война". Похоже, это один из их предвыборных лозунгов.

В вопросе Украины к этой группе склонятся и Левая партия, чьи лидеры хоть и осуждают Россию, но предлагают не давать Киеву оружие ради "дипломатии". Скорее всего, Левая партия в бундестаг не попадет.

Шольц и его "умеренная" риторика

Между этими двумя противоположными двумя группами позиционирует своих социал-демократов канцлер Шольц. Его позиция - Украину нужно продолжать поддерживать, но есть красные линии, например, ракеты TAURUS. Пока у СДПГ третье место и 15 процентов, но популярность канцлера партии чуть выросла - в том числе и после его звонка Путину и визита в Киев. Шольц пытается представить Мерца в роли "ястреба войны", сам же подчеркивает свою "взвешенную" позицию и то, что большинство немцев против передачи TAURUS Украине. В этом вопросе Шольца недавно прямо похвалил глава МИД России Сергей Лавров.

Критики и оппоненты Шольца также обвиняют его в том, что он противопоставляет помощь Украине и социальную поддержку внутри страны - пенсии, пособия безработным. Мол, у Германии не хватает денег на все эти расходы, поэтому придется выбирать. Некоторые обозреватели отмечают, что это новая тенденция. Хотя попытки использовать поддержку Украины были и раньше, например, из уст политиков ХДС, в том числе лидера партии Мерца, который обвинял украинских беженцев в "социальном туризме". Он извинился, и больше таких слов не произносил.

Теперь похожие аргументы слышны от политиков Адг и ССВ. Мол, лучше потратить деньги, которые Берлин дает Киеву, на пенсии и компенсации затрат на энергию. Избирательная кампания только начинается.