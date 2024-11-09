Досрочные выборы в бундестаг: как все будет проходить в ФРГ

Канцлер ФРГ Шольц объяснил, что и когда он намерен делать после распада правящей коалиции. Оппозиция добивается проведения досрочных выборов в бундестаг как можно скорее. О нужных для этого шагах и сроках - у DW.

В тот же день, когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, 5 ноября, правительство Германии, давно находившееся в кризисе, окончательно распалось. Вынесенные на публику споры по поводу дальнейшей экономической политики показали, насколько разрушены были отношения внутри правящей трехпартийной коалиции, особенно это касается младшего партнера - либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Лидер либералов Кристиан Линднер и министры от СвДП объясняют причины распада правящей коалиции, 7 ноября 2024 года Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

В результате ее лидер Кристиан Линднер (Christian Lindner) был уволен с поста министра финансов канцлером Олафом Шольца, представляющим Социал-демократическую партию (СДПГ). Два из трех оставшихся министра-либерала последовали за своим лидером, а вот Фолькер Виссинг (Volker Wissing) предпочел остаться во главе министерства транспорта, объявив о своем выходе из СвДП.

Правительство Шольца, сформированное по итогам выборов 2021 года СДПГ, "зелеными" и свободными демократами, уходит в историю. DW рассказывает о том, когда и что будет происходить дальше - о роспуске бундестага и досрочных выборах, по итогам которых в Германии появится новое дееспособное правительство.

Шаг 0: завершение правительством Шольца не терпящих отлагательств проектов

В первые несколько недель после распада коалиции два из оставшихся в ней партнера - социал-демократы Шольца и "зеленые" - хотят в качестве правительства меньшинства завершить работу над рядом первоочередных проектов. В их числе канцлер Олаф Шольц назвал пенсионный пакет, необходимые законы в рамках имплементации реформы ЕС по предоставлению убежища, а также программу помощи для испытывающей трудности немецкой экономики, которую еще предстоит доработать.

Лидер ХДС Фридрих Мерц Фото: Lisi Niesner/REUTERS

В этом перечне не упомянуты дополнительные бюджетные ассигнования на текущий год. Без них у красно-зеленого правительства меньшинства будет еще меньше возможностей для маневра. Пока неясно, как канцлер намерен получить большинство голосов депутатов для одобрения бундестагом всех этих законопроектов и программ. Он лишь объявил о скорых переговорах с лидером консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz), который возглавляет крупнейшую оппозиционную фракцию в бундестаге, состоящую из ХДС и сестринской ему баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС).

Между тем во фракции ХДС/ХСС все громче звучат голоса, требующие провести досрочные выборы в бундестаг безотлагательно, а не в следующем году, как хочет Шольц. Сам Мерц назвал немедленное вынесение на рассмотрение парламента вопроса о вотуме доверия канцлеру в качестве условия для сотрудничества с ним по срочным проектам.

Шаг 1: голосование в бундестаге по вотуму доверия Шольцу

Со своей стороны, федеральный канцлер Олаф Шольц хочет вынести вопрос о вотуме доверия в первую неделю парламентской сессии 2025 года. Что произойдет в этом случае, описано в статье 68 Основного закона ФРГ: канцлер вносит в бундестаг соответствующее предложение, чтобы выяснить, доверяют ли ему депутаты.

Немецкая конституция предусматривает 48-часовой период консультаций между внесением такого предложения и голосованием о вотуме доверия, что, согласно плану Шольца, означает, что этот вопрос бундестаг может рассмотреть 15 января. Если, как и ожидается, канцлер получит менее половины голосов депутатов, это откроет путь к досрочным парламентским выборам, которые в Германии ранее проходили всего лишь трижды.

Шаг 2: президент ФРГ распускает бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Если депутаты вынесут вотум недоверия канцлеру, он должен предложить президенту ФРГ распустить парламент. Если президент посчитает, что больше нет возможности для создания стабильного правительства, он может досрочно распустить бундестаг. Теоретически у президента есть до 21 дня, чтобы сделать такой шаг.

Здесь вступает в действие статья 39 Основного закона, в которой сказано: "В случае роспуска бундестага новые выборы должны быть проведены в течение шестидесяти дней".

Шаг 3: досрочные выборы в бундестаг

Если планы Шольца не поменяются, граждане ФРГ изберут новый состав парламента в марте 2025 года. Если президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) распустит парламент сразу после вынесения вотума недоверия канцлеру, то 16 марта станет самым поздним возможным воскресным днем для проведения голосования.

В ходе затянувшегося правительственного кризиса в Германии столичные журналисты уже несколько дней обсуждают 1 или 9 марта как возможные даты досрочных выборов. Однако вынесение на рассмотрение парламента уже в ближайшие дни вопроса о вотуме доверия канцлеру, к чему призывает лидер ХДС Мерц, сдвинуло бы выборы на январь.

В следующем составе бундестага будет 630 депутатов, сейчас их 736 Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Этот сценарий потребует огромных дополнительных усилий ото всех участников политического процесса, поскольку очередные выборы в бундестаг запланированы лишь на 28 сентября 2025 года. В случае же досрочных выборов партиям предстоит в ускоренном режиме выдвигать своих кандидатов в депутаты и составлять партийные списки в каждой из федеральных земель. Грядущие выборы - независимо от даты - пройдут по новому избирательному закону, который ограничивает численность парламента 630 депутатами (сейчас их 736).

Шаг 4: формирование нового правительства ФРГ

Опросы показывают, что следующий состав парламента значительно изменится по сравнению с нынешним. СвДП, более не входящая в правительство, рискует не преодолеть пятипроцентный барьер и не попасть в бундестаг. На данный момент многие социологи говорят о потенциальной возможности создания по итогам выборов нового правительства, в которое войдут блок ХДС/ХСС и СДПГ.

В 2021 году между датой голосования и началом работы коалиционного правительства канцлера Шольца прошло 73 дня. Если этот же срок примерить к возможной дате досрочных выборов в бундестаг в начале марта, то во второй половине мая - через четыре месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента США - в Германии опять появится новое правительство, политически способное эффективно действовать.