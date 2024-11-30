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СДПГ начала избирательную кампанию по выборам в бундестаг

Евгений Жуков
30 ноября 2024 г.

Немецкие социал-демократы официально вступили в избирательную гонку перед досрочными выборами в бундестаг. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с первой предвыборной речью на партийной конференции СДПГ в Берлине.

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Канцлер Германии Олаф Шольц на конференции СДПГ в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц на конференции СДПГ в БерлинеФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начала свою избирательную кампанию на выборах в бундестаг. В субботу, 30 ноября, за 85 дней до назначенного на 23 февраля дня голосования, в штаб-квартире социал-демократов в Берлине началась партийная конференция, посвященная началу предвыборной борьбы. "85 дней будут трудными. Это будет вызов для нас", - заявил председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) на открытии мероприятия, в котором принимают участие около 500 кандидатов от избирательных округов и их команды.

По мнению действующего главы правительства Германии и кандидата в канцлеры от СДПГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), на досрочных выборах в бундестаг будет вынесено решение о направлении, в котором будет двигаться ФРГ. "Мы стоим перед фундаментальным для нашей страны решением, - заявил он в своей первой предвыборной речи. - Если сейчас, в этой ситуации, мы в Германии сделаем неверный поворот, это будет иметь серьезные последствия".

Олаф Шольц: Многое поставлено на карту

Шольц подчеркнул, что на карту поставлены безопасность, сплоченность, процветание и рабочие места. По его словам, СДПГ борется за достойные пенсии, доступные плату за жилье, здравоохранение и уход за больными.

Партию социал-демократов Олаф Шольц назвал центристской политической силой в Германии. По его убеждению, широкому демократическому большинству нужны безопасность, стабильность, сплоченность, надежность, чувство меры и благоразумие, и именно за это, подчеркнул Шольц, и выступает СДПГ.

Кандидатура Олафа Шольца на пост канцлера еще должна быть утверждена на партийной конференции 11 января, однако это считается формальностью.

По результатам социологических опросов СДПГ в настоящее время значительно отстает от блока консервативных партий ХДС/ХСС.

Коалиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых", правящая в ФРГ с 2021 года, распалась 6 ноября 2024 года.

Досрочные выборы в бундестаг, по итогам которых должны быть сформировано новое правительство страны, были назначены на 23 февраля 2025 года после того, как в начале ноября в Германии распалась правящая коалиция в составе СДПГ, Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых".

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