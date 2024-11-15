Депутат бундестага: Грузию следует лишить безвизового режима

Глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот считает, что единственная мера, которая может произвести впечатление на власти в Грузии, это отмена безвизового режима. Интервью DW.

В начале этой недели в Грузии находилась делегация парламентариев из восьми стран Евросоюза - из стран Балтии, а также Финляндии, Франции, Германии, Польши и Швеции. В составе делегации был и председатель комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth).

В интервью DW он объяснил, почему депутатам из европейских стран не удалось встретиться в Тбилиси с представителями правящей партии "Грузинская мечта", прокомментировал прошедшие 26 октября парламентские выборы, призвал ввести санкции ЕС против ответственных за манипуляции на этих выборах и назвал отмену безвизового режима единственной мерой, способной воздействовать на грузинские власти.

DW: Господин Рот, я знаю, что вы встречались с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, выступали на митинге в Тбилиси. Почему не состоялась встреча с представителями правящей партии?

Михаэль Рот в интервью DW Фото: DW

Михаэль Рот: Мы бы с удовольствием встретились с представителями грузинского правительства или правящей партии "Грузинская мечта". Но эти господа в очередной раз резко отклонили нашу просьбу о встрече. Я считаю это очень прискорбным, поскольку страна, желающая стать членом Европейского Союза, должна видеть в нас не врагов, а партнеров. Даже если у нас есть расхождения во мнениях, лучше говорить друг с другом, чем друг о друге.

Наряду с очень интенсивной беседой с президентом Зурабишвили мы также встречались с представителями оппозиции, гражданского общества. Говорили со студентами о дальнейшем пути Грузии по направлению к ЕС. А еще у нас была встреча примерно с тремястами наблюдателями, которые нам еще раз объяснили, что происходило вокруг 26 октября - дня парламентских выборов в Грузии. Это укрепило нас во мнении, что эти выборы не были ни свободными, ни честными.

- Грузинская оппозиция не признает результаты парламентских выборов в октябре. Вы говорите, что выборы не были свободными и честными. А что с их результатом? Его вы также не признаете?

- Сообщения независимой европейской миссии наблюдателей абсолютно однозначны, они констатируют наличие многих манипуляций на выборах в особенности путем запугивания избирателей или покупки их голосов. Это несовместимо с европейскими, с международными критериями демократичных выборов. Поэтому мы требуем провести независимое расследование, соответствующее таким очень резким и однозначным упрекам. И до тех пор, пока такое расследование не проведено, я рекомендую всем, и Евросоюзу в том числе, эти выборы не признавать.

- Процесс присоединения Грузии к ЕС фактически уже заморожен. Какие у Евросоюза есть еще возможности, инструменты, чтобы отреагировать на ситуацию в Грузии? Может быть, у Германии есть некий особый подход к Тбилиси?

- У меня такое впечатление, что правительство Грузии хочет переждать, оно надеется на то, что ввиду множества проблем Евросоюз быстро перейдет к текущей повестке дня, к business as usual. Я считаю такие надежды необоснованными. Мы не можем перейти к текущей повестке дня, как бы мне ни было жаль огромного числа убежденных европейцев в Грузии. Мы не сможем предоставить Грузии обещанные ранее финансовые средства. Я надеюсь, что нам удастся ввести санкции против ответственных за манипуляции на выборах.

И - не в последнюю очередь - нам придется обсудить вариант приостановки или отмены визовой либерализации в отношениях с Грузией. Безвизовый режим не может быть подарком для авторитарных режимов, его надо заслужить. До сих пор безвизовый режим был большим шансом для Грузии, в особенности для ее молодых жителей, быстрее сблизиться с Евросоюзом. Такие контакты очень важны. Но и мне пришлось скрепя сердце признать, что такая мера является единственной, способной произвести впечатление на правящую партию.

- Господин Рот, что вы отвечаете тем представителям правящей партии Грузии, которые отрицают пророссийскую направленность их политики и говорят, что эта политика не пророссийская, а прогрузинская?

- Против такого подхода нечего возразить. Грузия вовсе не должна отказываться от своей национальной идентичности, своей культуры, своей гордой истории. Евросоюз - это сообщество государств с давними традициями, Франция остается Францией, Германия - Германией, но необходимо соблюдать демократические принципы. Политика же, которую проводит грузинское правительство, больше похожа на российский авторитаризм, чем на свободный демократический порядок в Европейском Союзе. Не может быть законов, криминализирующих гражданское общество или представителей сексуальных меньшинств. Не может быть законов, принимаемых в интересах олигархов. Такие законы несовместимы с правовым самосознанием Евросоюза. Это значит, что политики из правящей партии, утверждающие, что они по-прежнему хотят привести Грузию в ЕС, врут.