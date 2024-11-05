  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Выборы в США - 2024Война в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаГрузия

В Грузии отменены итоги выборов на 30 участках

Сергей Ромашенко
5 ноября 2024 г.

Результаты выборов отменены из-за нарушения тайны голосования. Официально на выборах в парламент победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,9 процента голосов.

https://p.dw.com/p/4mcGA
На избирательном участке в Грузии
На избирательном участке в Грузии (26 октября 2024 года)Фото: Daro Sulakaur/REUTERS

Районный суд в Грузии отменил результаты парламентских выборов на 30 участках из-за нарушения тайны голосования, сообщила грузинская служба "Радио Свобода" во вторник, 5 ноября.

Суд восстановил ситуацию голосования бюллетенями с трех случайных участков в Тетрицкаройском и Цалкском районах на юге Грузии. В результате эксперимента выяснилось, что отметка маркером за партию видна с обратной стороны бюллетеня. Это означает, что при вводе бюллетеня в КОИБ (аппарат для подсчета голосов) рядом стоящие люди могли понять, за кого проголосовал избиратель.

ЦИК Грузии имеет право обжаловать решение районного суда, но эксперты говорят, что прецедент уже создан.

Иски о нарушении тайны голосования

Иски о нарушении тайны голосования подала Ассоциация молодых юристов Грузии. Объединение требовало отменить результаты выборов более чем на 2 тысячах участках. Суды в Тбилиси и других городах жалобы не удовлетворили.

Западный социологический институт Edison Research пришел к выводу о манипуляциях результатами выборов в Грузии. Разрыв в 13 процентных пунктов между экзитполами и официальными результатами указывает на подтасовки, указали социологи. По подсчетам Edison Research, "Грузинская мечта" должна была получить 40,9, а оппозиционные партии - 51,9 процента голосов.

Официально на выборах в парламент победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,9 процента голосов. Проходной барьер в пять процентов преодолели еще четыре оппозиционные партии. Все они отказались признавать результаты выборов и входить в парламент. Оппозиция проводит массовые акции протеста.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси с флагами Грузии и ЕС, 30 апреля 2024 года

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Права человека1 мая 2024 г.9 фото
"Грузия - не Россия". Плакат на акции протеста против фальсификаций на выборах в Грузии

Комментарий: Грузии не избежать кремлевских объятий

Комментарий: Грузии не избежать кремлевских объятий

Стремление "Грузинской мечты" удержать власть любой ценой обрекает Тбилиси на зависимость от России, причем, при разных сценариях дальнейшего развития ситуации в Грузии, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика30 октября 2024 г.
Участники протеста против официальных итогов парламентских выборов в Грузии

Как прошел митинг оппозиции в Тбилиси? Репортаж DW

Как прошел митинг оппозиции в Тбилиси? Репортаж DW

Тысячи людей вышли в Тбилиси на акцию протеста против официальных результатов выборов в парламент, согласно которым победила правящая "Грузинская мечта". Что противники власти будут делать дальше?
Политика29 октября 2024 г.
Показать еще