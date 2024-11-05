В Грузии отменены итоги выборов на 30 участках

Районный суд в Грузии отменил результаты парламентских выборов на 30 участках из-за нарушения тайны голосования, сообщила грузинская служба "Радио Свобода" во вторник, 5 ноября.

Суд восстановил ситуацию голосования бюллетенями с трех случайных участков в Тетрицкаройском и Цалкском районах на юге Грузии. В результате эксперимента выяснилось, что отметка маркером за партию видна с обратной стороны бюллетеня. Это означает, что при вводе бюллетеня в КОИБ (аппарат для подсчета голосов) рядом стоящие люди могли понять, за кого проголосовал избиратель.

ЦИК Грузии имеет право обжаловать решение районного суда, но эксперты говорят, что прецедент уже создан.

Иски о нарушении тайны голосования

Иски о нарушении тайны голосования подала Ассоциация молодых юристов Грузии. Объединение требовало отменить результаты выборов более чем на 2 тысячах участках. Суды в Тбилиси и других городах жалобы не удовлетворили.

Западный социологический институт Edison Research пришел к выводу о манипуляциях результатами выборов в Грузии. Разрыв в 13 процентных пунктов между экзитполами и официальными результатами указывает на подтасовки, указали социологи. По подсчетам Edison Research, "Грузинская мечта" должна была получить 40,9, а оппозиционные партии - 51,9 процента голосов.

Официально на выборах в парламент победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,9 процента голосов. Проходной барьер в пять процентов преодолели еще четыре оппозиционные партии. Все они отказались признавать результаты выборов и входить в парламент. Оппозиция проводит массовые акции протеста.