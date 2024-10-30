Грузии не избежать кремлевских объятий

На акции протеста против фальсификаций на выборах в Грузии Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Центризбирком Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование заявлений о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября. Этого от него публично требовали и президент США Джо Байден, и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако не похоже, чтобы подконтрольный правящей партии "Грузинская мечта" Центризбирком и в самом деле пошел на уступки западным лидерам. В число потенциально обвиняемых он внес президента Саломе Зурабишвили, которая, как и оппозиция, итоги выборов не признала и призвала население к протестам.

Зурабишвили говорит, что признание победы "Грузинской мечты" миллиардера Иванишвили равносильно подчинению России.

Компромисс без России

Заявление партии "Грузинская мечта" о победе (хоть конституционное большинство в 75% мест в парламенте она и не получила) создает в Грузии ситуацию, близкую к тупиковой. Оппозиция и президент уверены, что выборы были сфальсифицированы. О том же самом практически прямым текстом говорят на Западе. Но шансов на то, что грузинские власти примут это во внимание и скорректируют результаты, практически нет. Своими заявлениями накануне выборов о том, что все их оппоненты - враги народа и Грузии, они перекрыли путь к любым компромиссам.

Между тем единственный оптимальный для грузинского общества и государства выход в этой ситуации - это именно компромисс между властью и оппозицией. Неважно, при посредничестве ли Запада, президента Зурабишвили, венгерского лидера Орбана или, например, армянского премьера Пашиняна.

В таком случае можно будет выявить и нейтрализовать наиболее откровенные фальсификации, сформировать новый парламент, в котором будет честно представлена оппозиция и сформировано новое правительство. Разумеется, тоже компромиссное, например - с участием представителей всех прошедших в парламент партий и блоков. Правда, маловероятно, что на такой вариант пойдут Иванишвили или его оппоненты. Не поможет тут и западное давление.

Силовой передел власти

Альтернативой компромиссу является попытка оппозиции силой заставить власти признать фальсификации и уйти. Это возможно при сильном внешнем влиянии и массовых протестах внутри Грузии, но достаточных социальных причин для которых пока не видно. "Грузинская мечта", в свою очередь, будет держаться за власть до конца, понимая, что альтернатива - это эмиграция или тюрьма.

Следует, однако, понимать, что массовые протесты открыли бы окно возможностей не только для прозападной оппозиции, но и для пророссийских сил, которые в реальности не очень популярны в Грузии. Откровенно пророссийские партии в грузинский парламент не прошли. Иванишвили сконцентрировал в своих руках все нити взаимоотношений с Кремлем и пытается лавировать, чтобы не оказаться в полной зависимости от РФ.

Но представим себе такую ситуацию: "Грузинская мечта" понимает, что проигрывает в силовом противостоянии с оппозицией. Институты власти в Грузии расшатаны, ситуация нестабильна. Обратится ли в этом случае Иванишвили за помощью к своим российским партнерами? И попытается ли Россия, пользуясь такой нестабильностью, вмешаться во внутренние дела Грузии, как пробовала она это сделать в Казахстане в 2022 году? Такой вариант может привести к полной зависимости грузинских властей от России, как это случилось с режимом Лукашенко в 2020 году.

Но еще опаснее украинский сценарий, которым "Грузинская мечта" пугала избирателей перед выборами и который может стать реальностью в случае поражения Иванишвили. Пусть на первых порах это будет не полномасштабная агрессия как против Украины в 2022 году, но вполне вероятно вторжение образца 2014-го, с бегством руководства государства в Ростов-на-Дону и дополнительным отторжением части грузинской территории.

Диктатура с опорой на Кремль

Безусловно выгоден России и третий возможный сценарий: Иванишвили удерживает власть на своих условиях - без компромиссов, но и без серьезных протестов. Казалось бы, в таком случае грузинские власти смогли бы продолжать лавировать. Напомним, что сразу после выборов они заявили, например, что восстановления дипотношений с Россией ради восстановления территориальной целостности (тем более на российских же условиях) точно не будет.

Но у Иванишвили в этом случае почти не останется вариантов, кроме как идти на поклон в Кремль. Изоляция Грузии со стороны ЕС и США, как и утрата шансов на евроинтеграцию почти неизбежны. Уже сейчас сотрудничество с западными странами стремительно сворачивается. И это коснется не только политики, но наверняка затронет и экономику.

Единственная же серьезная альтернатива торговле с ЕС - это укрепление связей с автократиями: Турцией, Китаем и, в первую очередь, Россией. В случае с Россией через Грузию возрос бы поток санкционных товаров, что чревато вторичными западными санкциями против Тбилиси и перспективой превращения Грузии в экономического сателлита России.

Так жажда власти Иванишвили загоняет Грузию в российскую ловушку. Как говорят некоторые тбилисские эксперты, похоже, у страны начинается новая эпоха - евразийская. Про евроинтеграцию, в этом случае, грузинам придется надолго забыть.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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