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Грузии не избежать кремлевских объятий

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
30 октября 2024 г.

Стремление "Грузинской мечты" удержать власть любой ценой обрекает Тбилиси на зависимость от России, причем, при разных сценариях дальнейшего развития ситуации в Грузии, считает Иван Преображенский.

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"Грузия - не Россия". Плакат на акции протеста против фальсификаций на выборах в Грузии
На акции протеста против фальсификаций на выборах в ГрузииФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Центризбирком Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование заявлений о возможной фальсификации парламентских выборов 26 октября. Этого от него публично требовали и президент США Джо Байден, и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Однако не похоже, чтобы подконтрольный правящей партии "Грузинская мечта" Центризбирком и в самом деле пошел на уступки западным лидерам. В число потенциально обвиняемых он внес президента Саломе Зурабишвили, которая, как и оппозиция, итоги выборов не признала и призвала население к протестам.

Зурабишвили говорит, что признание победы "Грузинской мечты" миллиардера Иванишвили равносильно подчинению России.

Компромисс без России

Заявление партии "Грузинская мечта" о победе (хоть конституционное большинство в 75% мест в парламенте она и не получила) создает в Грузии ситуацию, близкую к тупиковой. Оппозиция и президент уверены, что выборы были сфальсифицированы. О том же самом практически прямым текстом говорят на Западе. Но шансов на то, что грузинские власти примут это во внимание и скорректируют результаты, практически нет. Своими заявлениями накануне выборов о том, что все их оппоненты - враги народа и Грузии, они перекрыли путь к любым компромиссам.

Между тем единственный оптимальный для грузинского общества и государства выход в этой ситуации - это именно компромисс между властью и оппозицией. Неважно, при посредничестве ли Запада, президента Зурабишвили, венгерского лидера Орбана или, например, армянского премьера Пашиняна.

В таком случае можно будет выявить и нейтрализовать наиболее откровенные фальсификации, сформировать новый парламент, в котором будет честно представлена оппозиция и сформировано новое правительство. Разумеется, тоже компромиссное, например - с участием представителей всех прошедших в парламент партий и блоков. Правда, маловероятно, что на такой вариант пойдут Иванишвили или его оппоненты. Не поможет тут и западное давление.

Силовой передел власти

Альтернативой компромиссу является попытка оппозиции силой заставить власти признать фальсификации и уйти. Это возможно при сильном внешнем влиянии и массовых протестах внутри Грузии, но достаточных социальных причин для которых пока не видно. "Грузинская мечта", в свою очередь, будет держаться за власть до конца, понимая, что альтернатива - это эмиграция или тюрьма.

Следует, однако, понимать, что массовые протесты открыли бы окно возможностей не только для прозападной оппозиции, но и для пророссийских сил, которые в реальности не очень популярны в Грузии. Откровенно пророссийские партии в грузинский парламент не прошли. Иванишвили сконцентрировал в своих руках все нити взаимоотношений с Кремлем и пытается лавировать, чтобы не оказаться в полной зависимости от РФ.

Но представим себе такую ситуацию: "Грузинская мечта" понимает, что проигрывает в силовом противостоянии с оппозицией. Институты власти в Грузии расшатаны, ситуация нестабильна. Обратится ли в этом случае Иванишвили за помощью к своим российским партнерами? И попытается ли Россия, пользуясь такой нестабильностью, вмешаться во внутренние дела Грузии, как пробовала она это сделать в Казахстане в 2022 году? Такой вариант может привести к полной зависимости грузинских властей от России, как это случилось с режимом Лукашенко в 2020 году.

Но еще опаснее украинский сценарий, которым "Грузинская мечта" пугала избирателей перед выборами и который может стать реальностью в случае поражения Иванишвили. Пусть на первых порах это будет не полномасштабная агрессия как против Украины в 2022 году, но вполне вероятно вторжение образца 2014-го, с бегством руководства государства в Ростов-на-Дону и дополнительным отторжением части грузинской территории.

Диктатура с опорой на Кремль

Безусловно выгоден России и третий возможный сценарий: Иванишвили удерживает власть на своих условиях - без компромиссов, но и без серьезных протестов. Казалось бы, в таком случае грузинские власти смогли бы продолжать лавировать. Напомним, что сразу после выборов они заявили, например, что восстановления дипотношений с Россией ради восстановления территориальной целостности (тем более на российских же условиях) точно не будет.

Но у Иванишвили в этом случае почти не останется вариантов, кроме как идти на поклон в Кремль. Изоляция Грузии со стороны ЕС и США, как и утрата шансов на евроинтеграцию почти неизбежны. Уже сейчас сотрудничество с западными странами стремительно сворачивается. И это коснется не только политики, но наверняка затронет и экономику.

Единственная же серьезная альтернатива торговле с ЕС - это укрепление связей с автократиями: Турцией, Китаем и, в первую очередь, Россией. В случае с Россией через Грузию возрос бы поток санкционных товаров, что чревато вторичными западными санкциями против Тбилиси и перспективой превращения Грузии в экономического сателлита России.

Так жажда власти Иванишвили загоняет Грузию в российскую ловушку. Как говорят некоторые тбилисские эксперты, похоже, у страны начинается новая эпоха - евразийская. Про евроинтеграцию, в этом случае, грузинам придется надолго забыть.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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