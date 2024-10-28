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ПолитикаРоссия

Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы

Жан Рофе
28 октября 2024 г.

Российского вмешательства в парламентские выборы в Грузии не было и такие обвинения голословны, заявил представитель Кремля.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (фото из архива)
Дмитрий Песков (фото из архива)Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Кремль "решительно отвергает" обвинения в адрес России, касающиеся вмешательства в парламентские выборы в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 28 октября.

"Такие обвинения для многих стран носят стандартный характер. Чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было. Обвинения носят абсолютно голословный характер", - цитирует агентство "Интерфакс" представителя Кремля.

При этом, по словам Пескова, внутри самой Грузии "публично декларируются" и "осуществляются попытки дестабилизации обстановки". Так он охарактеризовал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась признать официальные результаты голосования и призвала к массовым протестам.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что попытки вмешательства в выборы в Грузии действительно были, но со стороны европейских стран. "Этого никто даже не скрывал. Это были публичные заявления, в отличие от Москвы. Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся", - утверждает Песков.

Зурабишвили заявила об "изощренной" фальсификации на выборах

Президент Грузии Зурабишвили в интервью AFP рассказала о "весьма изощренных" методах фальсификации результатов голосования на прошедших 26 октября парламентских выборах. По данным ЦИК, победу на них с результатом в 54 процента голосов одержала правящая партия "Грузинская мечта".

Уровень фальсификаций на выборах свидетельствует о "российской методологии", заявила Зурабишвили, отметив, что это неудивительно, "учитывая отношения между правящей партией и Россией". Она указала, что "предвыборная пропаганда "Грузинской мечты" была полностью скопирована с российской пропаганды" и "у них есть пиарщики... которые приехали из России".

В ходе голосования, по словам президента, были зафиксированы случаи "подкупа голосов, давления, в частности на госслужащих, давления на семьи заключенных, которым может быть обещано освобождение". "Очень трудно обвинять правительство, и это не входит в мои обязанности, но методология - российская", - сказала Зурабишвили. Она подчеркнула, что "пока Россия не вернется на путь международных норм и стандартов, с ней трудно иметь дело".

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