Как прошел митинг оппозиции в Тбилиси? Репортаж DW

Тысячи людей вышли в Тбилиси на акцию протеста против официальных результатов выборов в парламент, согласно которым победила правящая “Грузинская мечта”. Что противники власти будут делать дальше?

В Тбилиси в понедельник, 28 октября, состоялся митинг грузинской оппозиции против итогов парламентских выборов. Тысячи человек собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Они не согласны с данными ЦИК, который объявил победителем правящую уже 12 лет партию “Грузинская мечта” (ГМ).

О чем говорила оппозиция?

Среди участников митинга протеста было много молодых людей Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/picture alliance

Два дня после окончания голосования противники власти обсуждали, как действовать дальше. 27 октября они совещались во дворце президента Саломе Зурабишвили. Вечером глава государства вышла к прессе вместе с лидерами оппозиции, заявила о непризнании итогов выборов из-за фальсификаций и объявила митинг в понедельник. Она же открыла его 28 октября. Президент поклялась присутствующим, что будет с ними “до конца этой европейской дороги и пока мы не достигнем дверей Европы”.

Затем один из лидеров оппозиционной партии “Единое национальное движение” Георгий Вашадзе заявил со сцены, что оппозиция будет добиваться новых выборов, которые должна провести “международная избирательная администрация”. По его словам, противники власти не намерены вести с ГМ никакие переговоры.

Анна Нацвлишвили из партии LELO (коалиция “Сильная Грузия”) назвала прошедшие выборы “российской спецоперацией” по “сценарию, написанному в Кремле”. По ее словам, оппозиция “расшифровала схему, по которой были сфальсифицированы выборы”. Она потребовала от ЦИК в течение 24 часов обнародовать некие избирательные списки, которые, по ее словам, докажут фальсификации.

Эти заявления стали главным из того нового, что прозвучало на митинге. Остальные ораторы повторили то, о чем уже говорилось ранее: оппозиция не признает выборы, требует расследовать фальсификации, бойкотирует новый парламент и не собирается отступать.

Настроения на митинге

На митинге царила спокойная атмосфера, как и во время весенних протестов против закона об "иноагентах". В начале и в конце акции собравшиеся исполнили гимн Грузии. В завершение прозвучал еще и гимн Евросоюза на немецком языке. Собравшиеся подняли при этом вверх фонарики телефонов.

У многих демонстрантов были транспаранты на английском языке Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

К месту митинга заранее стянули десятки силовиков. Но те стояли в стороне от митингующих на ведущих к парламенту переулках и в ближайшем парке. Никакой агрессии или тем более разгонов с их стороны не было. Наоборот, когда число демонстрантов стало резко расти, полиция перекрыла движение по проспекту Руставели, чтобы всем хватило места.

Среди участников акции были люди самых разных возрастов, даже женщины с детьми и колясками. Основное отличие от провластных митингов - огромное число молодежи. Многие из них пришли с плакатами на английском языке и с радостью общались с западными журналистами. По словам молодых людей, они вышли на митинг, так как речь идет об их будущем. .

Один из немногих случаев агрессии произошел в самом конце митинга, когда люди уже расходились. Российский пропагандист Александр Топорин стал вести прямой эфир для Telegram-канала Владимира Соловьева прямо из толпы протестующих. За 20 минут до этого канал привел сообщение российских госагентств РИА "Новости" и ТАСС о том, что в Грузию якобы "прибывают снайперы, подготовленные в Украине, для организации провокаций во время массовых акций протеста". Кто-то увидел Топорина и стал кричать по-грузински: "Русский пропагандист!" Толпа подхватила эти выкрики и стала преследовать его. Тот убежал за полицейский кордон. Одного из наиболее агрессивных преследователей задержала полиция.

Что дальше?

Некоторые участники высмеивали основателя ГМ Бидзину Иванишвили Фото: Nikita Oshuev/DW

В 21.00 митинг объявили завершенным, люди стали расходиться, на месте акции остались лишь немногие протестующие. По проспекту Руставели вскоре вновь запустили движение.

Некоторые журналисты называют завершение сегодняшнего митинга через два часа после начала "неожиданным". Оппозиция не пошла на эскалацию и по сути лишь повторила уже ранее звучавшие требования. Выдвинуто лишь одно новое: перевыборы под международным контролем. Но деталей, как это должно выглядеть, пока нет.

Представители правящей партии ранее заявляли, что будут работать в новом парламенте, даже если оппозиция его бойкотирует. Весной целая серия из многомесячных массовых митингов не заставила ГМ отозвать спорный закон об "иноагентах". Какие инструменты остаются теперь у противников власти, если ГМ действительно проигнорирует их протест и продолжит править в одиночку? Этот вопрос остается открытым.

Обстановка в Тбилиси после выборов

Газетный стенд в Тбилиси Фото: Nikita Oshuev/DW

В столице Грузии два дня после выборов прошли спокойно. В понедельник после трехдневных выходных в Тбилиси вновь стало многолюдно, вернулся привычный ритм городской жизни. О прошедшем голосовании напоминают лишь еще оставшиеся висеть старые агитационные плакаты, работающие в центре иностранные журналисты, а также новые выпуски газет. Наиболее популярный независимый еженедельник "Квирис палитра" пишет, что страна оказалась на грани политического кризиса. Оппозиционная газета “Хроника+” прямо с обложки призвала читателей прийти на митинг. А поддерживающая власть газета "Асавал-дасавали" вынесла на обложку заголовок: "Глобальная партия войны побеждена!". Впрочем, несмотря на выборы и политический кризис, на прилавках сегодня, как и всегда, гораздо больше развлекательных изданий, в том числе российских, чем общественно-политических.