  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Боррель требует "прозрачного расследования" выборов в Грузии

Жан Рофе
29 октября 2024 г.

По словам главы дипломатии ЕС, международные наблюдатели фиксировали нарушения на парламентских выборах в Грузии и не признали их "свободными и справедливыми".

https://p.dw.com/p/4mMv4
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (фото из архива)
Жозеп Боррель (фото из архива)Фото: Lenoir/EUC/Ropi/picture alliance

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести "прозрачное расследование" предполагаемых фальсификаций на выборах в парламент Грузии. "Центральная избирательная комиссия Грузии и соответствующие органы должны расследовать нарушения, давление и запугивание избирателей, которые влияют на общественное доверие к процессу, о чем сообщают наблюдатели. Эти нарушения должны быть быстро, прозрачно и независимо устранены", - говорится в заявлении Борреля, распространенном Европейской службой внешнеполитической деятельности во вторник, 29 октября.

Глава дипломатии ЕС назвал "очень тревожными" события в Грузии после прошедших 26 октября парламентских выборов. По словам Борреля, международные наблюдатели фиксировали нарушения как в ходе избирательной кампании, так и в день выборов, и они "также не признали выборы свободными и справедливыми".

"Нужно обратить вспять откат от демократии в стране"

Боррель напомнил, что "Грузия является страной-кандидатом в ЕС и как таковая должна продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности избирательного процесса". "Целостность выборов и соблюдение верховенства закона являются краеугольными камнями демократии и неотъемлемой частью пути к вступлению в ЕС", - заявил он. При этом дипломат указал, что "народ Грузии на протяжении нескольких месяцев демонстрирует свою привязанность к демократическим ценностям и стремлению своей страны к евроинтеграции".

"Они заслуживают ясности в избирательном процессе и уверенности в легитимности следующего правительства. Важно, чтобы протесты и реакция правительства на них оставались мирными", - сказал Боррель, призвав грузинские власти "обратить вспять откат от демократии в стране и гарантировать благоприятную среду для СМИ, гражданского общества и оппозиции, которые составляют плюралистическое, демократическое общество".

ЦИК Грузии пересчитывает бюллетени на некоторых участках

Центральная избирательная комиссия Грузии накануне объявила о решении пересчитать бюллетени на пяти участках в каждом избирательном округе. Участки для пересчета были выбраны путем жеребьевки. Пересчет проходит 29 октября, он затронет около 14 процентов всех избирательных участков.

В Тбилиси 28 октября состоялся митинг грузинской оппозиции против итогов парламентских выборов. Тысячи человек собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Они не согласны с данными ЦИК, который объявил победителем правящую уже 12 лет партию "Грузинская мечта".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси с флагами Грузии и ЕС, 30 апреля 2024 года

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Права человека1 мая 2024 г.9 фото
external

Грузия и массовые протесты: что происходит в Тбилиси, оппозиция не признает итоги голосования

Грузия и массовые протесты: что происходит в Тбилиси, оппозиция не признает итоги голосования

Ситуация в Грузии крайне напряженная. Согласно данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" получили большинство мест в парламенте. Однако оппозиция не признает объявленные результаты, говоря о фальсификациях, и призвала людей выходить на протесты. При этом критики власти утверждают, что это был еще и выбор между Россией и Евросоюзом, и "Грузинская мечта" тянет страну в объятия Москвы.
Политика28 октября 2024 г.29:55 мин.
Участники протеста против официальных итогов парламентских выборов в Грузии

Как прошел митинг оппозиции в Тбилиси? Репортаж DW

Как прошел митинг оппозиции в Тбилиси? Репортаж DW

Тысячи людей вышли в Тбилиси на акцию протеста против официальных результатов выборов в парламент, согласно которым победила правящая "Грузинская мечта". Что противники власти будут делать дальше?
Политика29 октября 2024 г.
Показать еще