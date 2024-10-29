Боррель требует "прозрачного расследования" выборов в Грузии

По словам главы дипломатии ЕС, международные наблюдатели фиксировали нарушения на парламентских выборах в Грузии и не признали их "свободными и справедливыми".

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести "прозрачное расследование" предполагаемых фальсификаций на выборах в парламент Грузии. "Центральная избирательная комиссия Грузии и соответствующие органы должны расследовать нарушения, давление и запугивание избирателей, которые влияют на общественное доверие к процессу, о чем сообщают наблюдатели. Эти нарушения должны быть быстро, прозрачно и независимо устранены", - говорится в заявлении Борреля , распространенном Европейской службой внешнеполитической деятельности во вторник, 29 октября.

Глава дипломатии ЕС назвал "очень тревожными" события в Грузии после прошедших 26 октября парламентских выборов. По словам Борреля, международные наблюдатели фиксировали нарушения как в ходе избирательной кампании, так и в день выборов, и они "также не признали выборы свободными и справедливыми".

"Нужно обратить вспять откат от демократии в стране"

Боррель напомнил, что "Грузия является страной-кандидатом в ЕС и как таковая должна продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности избирательного процесса". "Целостность выборов и соблюдение верховенства закона являются краеугольными камнями демократии и неотъемлемой частью пути к вступлению в ЕС", - заявил он. При этом дипломат указал, что "народ Грузии на протяжении нескольких месяцев демонстрирует свою привязанность к демократическим ценностям и стремлению своей страны к евроинтеграции".

"Они заслуживают ясности в избирательном процессе и уверенности в легитимности следующего правительства. Важно, чтобы протесты и реакция правительства на них оставались мирными", - сказал Боррель, призвав грузинские власти "обратить вспять откат от демократии в стране и гарантировать благоприятную среду для СМИ, гражданского общества и оппозиции, которые составляют плюралистическое, демократическое общество".

ЦИК Грузии пересчитывает бюллетени на некоторых участках

Центральная избирательная комиссия Грузии накануне объявила о решении пересчитать бюллетени на пяти участках в каждом избирательном округе. Участки для пересчета были выбраны путем жеребьевки. Пересчет проходит 29 октября, он затронет около 14 процентов всех избирательных участков.

В Тбилиси 28 октября состоялся митинг грузинской оппозиции против итогов парламентских выборов. Тысячи человек собрались у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Они не согласны с данными ЦИК, который объявил победителем правящую уже 12 лет партию "Грузинская мечта".