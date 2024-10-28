У парламента Грузии тысячи протестуют против итогов выборов

Перед протестующими у парламента Грузии выступила президент Грузии. Зурабишвили призвала демонстрантов "бороться, чтобы защитить конституционное право на голос".

Тысячи протестующих собрались у здания парламента Грузии, после того как президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии призвали к протестам, не признав результатов выборов 26 октября. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщило агентство Reuters.

По данным местного СМИ Paper Kartuli, митингующие перекрыли проспект Руставели, к зданию продолжают стягиваться люди. Издание со ссылкой на сервис Mapchecking написало о 15 тыс. участников.

Зурабишвили: Мы будем бороться

Глава государства обратилась к собравшимся. "Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас - не время для пессимизма, сейчас важно спокойно и, подняв голову, защищать свои голоса", - заявила Зурабишвили.

Член парламента, представитель оппозиционного объединения "Единство - национальное движение" Георгий Вашадзе потребовал повторных выборов. "Единственные переговоры с правительством будут касаться того, чтобы провести новые выборы" с присутствием интернациональных наблюдателей, заявил он.

СМИ: Митингующие освистали кортеж Орбана

Между тем, по данным Paper Kartuli, митингующие на проспекте Руставели освистали кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прибыл с визитом в Тбилиси.

По данным ЦИК, победу на выборах с результатом в 54 процента голосов одержала правящая партия "Грузинская мечта".

"Мы стали жертвами спецоперации РФ"

Зурабишвили и оппозиция отказались признать официальные результаты голосования и призвали к протестам, указав на многочисленные нарушения. "Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны, совершенной против нашего народа и нашей страны", - заявила президент.

На имевшие место нарушения - случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней - обратили внимание и международные наблюдатели. Расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии призвали США и Европейский Союз.

Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы.