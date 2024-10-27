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Оппозиция в Грузии отказалась признать результаты выборов

Ася Миллер
27 октября 2024 г.

Преодолевшие порог в 5% голосов оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста в случае окончательной победы "Грузинской мечты".

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Улица Тбилиси (архивное фото)
Улица Тбилиси (архивное фото)Фото: V Xhymshiti/IMAGO

Оппозиционные партии Грузии отказались признать результаты прошедших в субботу, 26 октября, парламентских выборов, на которых после обработки 85,5% протоколов предварительно побеждает правящая партия "Грузинская мечта", набравшая 54% голосов. "Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти", - прокомментировал первые данные грузинского ЦИК один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.

В "краже выборов" правящую партию обвинила и глава "Единого национального движения" Тинатин Бокучава. По ее словам, ЦИК "выполнил грязный приказ Иванишвили" (основатель партии "Грузинская мечта" олигарх Бидзина Иванишвили) и "украл у грузинского народа победу и европейское будущее". Коалиция “Сильная Грузия” во главе с партией LELO и "Гахария - За Грузию" также заявила, что не признает предварительные итоги голосования. Кроме того, преодолевшие порог в 5% оппозиционные партии отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.

В парламентских выборах в Грузии, по данным ЦИК, приняли участие более 2 млн граждан, явка составила 58,94%. Окончательные итоги выборов станут известны в воскресенье, 27 октября.

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