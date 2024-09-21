Нарушения на выборах в Грузии могут угрожать "безвизу" с ЕС

Нарушения на предстоящих выборах в Грузии могут привести к приостановке ее безвизового режима с ЕС, заявил посол Евросоюза в Тбилиси Герчинский.

Европейский Союз рассматривает приостановку безвизового режима с Грузией в случае, если предстоящие парламентские выборы в стране пройдут нечестно. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский. "На столе лежат все варианты, включая временную приостановку безвизового режима для Грузии", - приводят его слова СМИ.

Герчинский напомнил, что в 2020 году после выборов президента Беларуси ЕС ввел новые санкции против нее именно после сфальсифицированных выборов. "Если выборы в Грузии не будут признаны свободными и справедливыми, то ЕС может принять меры, аналогичные тем, что были приняты в отношении Беларуси", - сказал он журналистам.

Ранее ЕС призвал Грузию отозвать закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Несколькими днями ранее, в среду, 18 сентября, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Грузию отозвать закон о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", запрещающий "пропаганду ЛГБТ".

Накануне парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о "семейных ценностях", запрещающий "пропаганду ЛГБТ" и смену пола. Его критикуют представители ЕС и правозащитных организаций за ограничения прав сексуальных меньшнинств. Среди прочего новый закон запрещает однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве.