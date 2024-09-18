  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГрузия

ЕС призвал Грузию отозвать закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Алексей Волошинов
18 сентября 2024 г.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Грузию отозвать закон о запрете "пропаганды ЛГБТ", который "еще больше сбивает страну с пути в ЕС".

https://p.dw.com/p/4kmfs
Плакат в поддержку грузинского ЛГБТ-сообщества в Варшаве (фото из архива)
Плакат в поддержку грузинского ЛГБТ-сообщества в Варшаве (фото из архива)Фото: Aleksander Kalka/ZUMA Wire/picture alliance

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Грузию отозвать закон о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", запрещающий "пропаганду ЛГБТ". Об этом он написао в своем аккаунте в социальной сети Х в среду, 18 сентября.

Новый закон Боррель назвал "ущемляющей основные права людей" и "усиливающей дискриминацию и стигматизацию". По его словам, этот закон "еще больше сбивает" Тбилиси с пути к вступлению в Евросоюз.

Закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" в Грузии

Во вторник, 17 сентября, парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о "семейных ценностях", запрещающий "пропаганду ЛГБТ" и смену пола. Его критикуют представители ЕС и правозащитных организаций за ограничения прав сексуальных меньшнинств.

Документ поддержали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". За законопроект проголосовали 84 парламентария, против не выскался ни один. При этом оппозиция бойкотировала голосование.

Среди прочего новый закон запрещает однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве.

Следить за исполнением данных норм будет специальная комиссия, а нарушителям грозят штрафы, запрет на профессиональную деятельность, а также лишение свободы. Контент, пропагандирующий гомосексуальные отношения, будет изыматься или запрещаться к показу и распространению, следует из поправок.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси с флагами Грузии и ЕС, 30 апреля 2024 года

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Права человека1 мая 2024 г.9 фото
external

Как принятие закона об иностранном влиянии в Грузии может изменить жизнь НКО

Как принятие закона об иностранном влиянии в Грузии может изменить жизнь НКО

С принятием в Грузии закона об иноагентах некоммерческие организации, существующие на иностранные донаты, столкнулись с невозможностью продолжать свою деятельность. Владелец собачьей деревни недалеко от Тбилиси рассказывает, что из-за принятия закона пожертвования из-за границы могут сократиться, а это поставит под вопрос само существование приюта.
Общество11 июня 2024 г.03:04 мин.
Парламент Грузии (фото из архива)

Грузинский закон против ЛГБТ не вызвал протестов. Почему?

Грузинский закон против ЛГБТ не вызвал протестов. Почему?

Принятие в первом чтении гомофобного законопроекта не встретило в Грузии заметного сопротивления. ЛГБТ-сообщество, как и гражданское общество в целом, возлагают надежды не на протесты, а на парламентские выборы.
Права человека28 июня 2024 г.
Показать еще