ЕС призвал Грузию отозвать закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Грузию отозвать закон о запрете "пропаганды ЛГБТ", который "еще больше сбивает страну с пути в ЕС".

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Грузию отозвать закон о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", запрещающий "пропаганду ЛГБТ". Об этом он написао в своем аккаунте в социальной сети Х в среду, 18 сентября.

Новый закон Боррель назвал "ущемляющей основные права людей" и "усиливающей дискриминацию и стигматизацию". По его словам, этот закон "еще больше сбивает" Тбилиси с пути к вступлению в Евросоюз.

Закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" в Грузии

Во вторник, 17 сентября, парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о "семейных ценностях", запрещающий "пропаганду ЛГБТ" и смену пола. Его критикуют представители ЕС и правозащитных организаций за ограничения прав сексуальных меньшнинств.

Документ поддержали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". За законопроект проголосовали 84 парламентария, против не выскался ни один. При этом оппозиция бойкотировала голосование.

Среди прочего новый закон запрещает однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве.

Следить за исполнением данных норм будет специальная комиссия, а нарушителям грозят штрафы, запрет на профессиональную деятельность, а также лишение свободы. Контент, пропагандирующий гомосексуальные отношения, будет изыматься или запрещаться к показу и распространению, следует из поправок.