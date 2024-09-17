Парламент Грузии принял закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Депутаты от правящей "Грузинской мечты" поддержали в окончательном чтении законопроект, ограничивающий права сексменьшинств и критикуемый Евросоюзом и правозащитниками.

Парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о "семейных ценностях", запрещающий "пропаганду ЛГБТ" и смену пола. Во вторник, 17 июня, депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" поддержали документ, критикуемый Евросоюзом и правозащитными организациями за ограничения прав сексуальных меньшинств.

За законопроект проголосовали 84 парламентария, против не выскался ни один. При этом оппозиция бойкотировала голосование.

Запрет на смену пола и усыновление детей представителями ЛГБТ

Законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и 18 вспомогательных, представляющих собой поправки к другим законам, был внесен в начале июня в парламент правящей "Грузинской мечтой" и в конце того же месяца утвержден в первом чтении. Затем его рассмотрение продолжилось осенью.

Среди прочего документы запрещают однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве.

Следить за исполнением данных норм будет специальная комиссия, а нарушителям грозят штрафы, запрет на профессиональную деятельность, а также лишение свободы. Контент, пропагандирующий гомосексуальные отношения, будет изыматься или запрещаться к показу и распространению, следует из поправок.

Критика ЕС

Европейский Союз критикует власти Грузии и призывает в числе прочего соблюдать права ЛГБТ-сообщества. По мнению Брюсселя, законопроект нарушает основные права грузин и подрывает европейский путь Грузии.

При этом в ЕС подчеркивают, что в основе процесса вступления в сообщество, к которому формально стремится Грузия, лежит обеспечение и соблюдение прав человека. "Евросоюз сожалеет, что законодательство, имеющее важные последствия для евроинтеграции, было принято без должных консультаций с общественностью и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам", - заявил официальный представитель ЕС в начале сентября.