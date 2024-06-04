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Правящая партия Грузии внесла законопроекты против ЛГБТ

Ольга Лебедева
4 июня 2024 г.

В парламент Грузии внесли 19 законопроектов, направленных на запрет "пропаганды ЛГБТ" и защиту "семейных ценностей". Они запрещают смену биологического пола, однополые браки и усыновление детей представителями ЛГБТ.

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Акция в защиту прав ЛГБТ-сообщества в Тбилиси
Акция в защиту прав ЛГБТ-сообщества в ТбилисиФото: VANO SHLAMOV/AFP

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент Грузии пакет из 19 законопроектов, направленных против "пропаганды ЛГБТ" среди несовершеннолетних и защиты "семейных ценностей". Об этом во вторник, 4 июня, на брифинге для журналистов сообщил спикер парламента в Тбилиси Шалва Папуашвили.

Основной законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и 18 вспомогательных, представляющих собой поправки к другим законам, планируется принять в первом чтении до окончания весенней сессии парламента и окончательно утвердить на осенней сессии, указал он.

Запрет "ЛГБТ-пропаганды", смены пола и однополых союзов

Среди прочего законопроекты запрещают однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, предполагается запретить операции по смене пола, указание в документах гендера, отличного от биологического пола, "пропаганду ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве.

За соблюдением исполнения данных положений будет следить специальная комиссия, а контент, пропагандирующий гомосексуальные отношения, будет изыматься или запрещаться к показу и распространению.

Праздник святости семьи будут отмечать в День борьбы с гомофобией

Одновременно в Грузии планируется создать новый государственный праздник - "День святости семьи", который будет отмечаться 17 мая. В этот день отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOT).

В прошлые годы шествия и другие акции в защиту прав ЛГБТ в Грузии сопровождались протестами гомофобов и насилием. ЕС критикует власти Грузии, стремящейся продолжать путь евроинтеграции, и призывает, в числе прочего, соблюдать права ЛГБТ-сообщества.

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