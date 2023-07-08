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Радикалы сорвали ЛГБТ-фестиваль в столице Грузии

Анатолий Арни
47 мин. назад

Сотни противников ЛГБТ-сообщества прорвались на территорию фестиваля в Тбилиси. По данным СМИ, полиция им не противостояла.

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Работник фестиваля Tbilisi Pride Fest тушит подожженные противниками ЛГБТ-сообщества вещи
Территория фестиваля Tbilisi Pride FestФото: Davit Kachkachishvili/AA/picture alliance

Запланированный в Тбилиси на субботу, 8 июля, фестиваль Tbilisi Pride Fest был сорван участниками шествия противников ЛГБТ-сообщества. Несколько сотен человек - по разным оценкам СМИ, от 300 до 5 тысяч - прошли к территории фестиваля на озере Лиси, после чего прорвались через оцепление полиции и начали громить объекты на территории мероприятия, разграблять палатки с товарами и сжигать ЛГБТ-атрибутику, сообщает грузинское издание Paper Kartuli.

По данным СМИ, в шествии приняли участие сторонники правых партий Грузии, а организовала его пророссийская грузинская медиакомпания Alt-Info, которая, предположительно, была причастна к организации схожего шествия противников ЛГБТ-движения в июле 2021 года, перешедшего в погромы и нападения на граждан и представителей СМИ.

Полицейские эвакуировали гостей фестиваля и его организаторов, но, согласно заявлению последних, не препятствовали погромам. Позднее часть радикалов направилась к зданию парламента Грузии.

Парламент похвалил полицию, а организаторы фестиваля - обвинили в бездействии

Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что к охране фестиваля было привлечено "максимальное количество полиции", но "обеспечить стопроцентную безопасность на всех акциях невозможно". По его словам, стражи порядка "сделали все для защиты жизни и здоровья каждого человека".

Спикер парламента Грузии и член правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили указал, что полицейские "должным образом обеспечивали безопасность как участников, так и журналистов" на фестивале. "Что касается срыва самого мероприятия и людей, которые оказали сопротивление полиции, конечно же, осуждается любое подобное насилие, и полицейские реагировали соответствующе", - заявил политик.

При этом корреспондент Paper Kartuli, присутствовавший на мероприятии, указал, что полиция "не контролировала ситуацию", а организаторы Tbilisi Pride Fest обвинили правоохранителей в сотрудничестве с погромщиками. "Сегодняшние события показывают, что нападение было предварительно согласовано МВД и агрессивной группировкой Alt-info", - указано на странице мероприятия в Facebook.

Действия полиции раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства отметила, что предотвращение насильственных действий является обязанностью МВД, а правящая партия "Грузинская мечта" при этом "поощряет" язык ненависти.

Alt-Info выступает против ЛГБТ и евроинтеграции

В марте сторонники Alt-Info и созданной медиакомпанией политического крыла "Консервативное движение" сорвали и сожгли флаг Европейского Союза у здания парламента Грузии. Участники демонстрации утверждали, что выступают против расширения западного влияния в Грузии и за налаживание отношений с Россией.

Кроме того, радикалы потребовали продолжить рассмотрение закона об "иностранных агентах", который был снят с рассмотрения парламентом несколькими днями ранее из-за волны протестов. Критики указывали, что закон имеет явно выраженную пророссийскую направленность и отдаляет Грузию от вступления в ЕС.

В 2022 году лидеры Alt-Info приняли участие в очередной акции противников ЛГБТ-сообщества, проходившей в дни прайда. Радикалы также пытались сорвать фестиваль, а затем устроили демонстрацию на проспекте Руставели, в ходе которой один из ее участников попытался совершить самосожжение.

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