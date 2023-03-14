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Здание парламента Грузии, фото из архиваФото: Imago-Images/R. Unkel
ПолитикаГрузия

На акции в Тбилиси прокремлевские радикалы сожгли флаг ЕС

Жан Рофе
16 мин. назад

Сторонники "Alt-Info" и партии "Консервативное движение" сорвали и сожгли флаг Европейского Союза у здания парламента Грузии. Они потребовали провести референдум по закону об "иноагентах".

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В столице Грузии участники и сторонники прокремлевской радикальной группировки "Alt-Info" и ее политического крыла "Консервативное движение" устроили во вторник, 14 марта, акцию протеста. На шествие по центру Тбилиси, как сообщили местные СМИ, вышли несколько тысяч человек.

Колонна с флагами Грузии, скандируя антизападные и гомофобные лозунги, прошла по проспекту Руставели к парламенту, где сорвала поднятый перед зданием флаг Европейского Союза, а затем растоптала его и сожгла. Акция сопровождалась столкновениями митингующих с полицией. После акции грузинские полицейские вновь подняли флаг Евросоюза у здания парламента.

Собравшиеся выступили против расширения западного влияния в Грузии и за налаживание отношений с Россией. Они также потребовали провести в стране референдум по законопроекту об "иностранных агентах" и наказать всех участников акций 7-9 марта.

Кроме того, радикалы потребовали освободить осужденных противников ЛГБТ из движения "Alt-Info", которые устроили беспорядки в Тбилиси 5 июля 2021 года.

МВД Грузии возбудило дело по факту надругательства над флагом ЕС

Министерство внутренних дел Грузии возбудило дело об административном правонарушении по факту надругательства над флагом ЕС. В заявлении МВД говорится, что все правонарушители будут выявлены и оштрафованы.

За порчу флагов Евросоюза, вывешенных у зданий госучреждений, а также флагов международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, предусмотрен штраф в размере 1000 лари (около 400 долларов). За повторное правонарушение - штраф в размере 2000 лари либо административный арест на срок до 15 суток.

Сожжение флага Евросоюза осудили грузинские политики

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили осудил действия участников акции, напомнив, что в стране введена административная ответственность за надругательство над флагом ЕС. "Мы видим, что радикализм рождает радикализм. Такие действия неприемлемы, кто бы их ни совершал", - сказал Папуашвили.

Действия радикалов раскритиковал и лидер движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе, выступивший инициатором законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Прокремлевские силы поддерживают принятие документа.

Смотрите также:

Правительство Грузии отзывает законопроект.

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