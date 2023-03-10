"Плохие новости для Путина". СМИ ФРГ о событиях в Грузии

Утром в пятницу, 10 марта, после длительных массовых протестов в Тбилиси, которые сопровождались жесткими столкновениями демонстрантов с силовиками, грузинский парламент отклонил во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Накануне правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что она вместе с другими партиями парламентского большинства отказывается от спорного законопроекта об "иноагентах". DW - о том, какой отклик вызвали события в Грузии в немецких средствах массовой информации.

"Тактическая уловка правительства"

Издание Zeit Online публикует аналитическую статью эксперта Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). Ранее он возглавлял представительство близкого к партии "Союз-90"/"зеленые" Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Тбилиси. Майстер считает, что Грузия в настоящий момент снова оказалась на перепутье:

Штефан Майстер Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

"После "революции роз" в 2003 году страна стала ключевым партнером ЕС и США на Южном Кавказе и на всем постсоветском пространстве. Несмотря на многие изъяны правительства Михаила Саакашвили и все более авторитарные тенденции к концу его правления, он подал успешный пример реформ, борьбы с коррупцией, открытости и модернизации страны. Выбор Грузии в пользу Европы и трансатлантической интеграции был основным политическим нарративом".

Тот факт, что после двух дней протестов спорный законопроект об "иноагентах" был отозван, Майстер хоть и называет "большим успехом", но считает всего лишь "тактической уловкой" правительства для выигрыша времени: "Эту паузу должны использовать и европейские партнеры Грузии с тем, чтобы усилить давление и не допустить принятия этого закона в будущем".

Дело в том, указывает Майстер, что такой закон дал бы правительству "инструмент для дискредитации, юридического преследования, а затем и разгрома гражданского общества". А делается это все для того, полагает автор, чтобы свернуть Грузию с ее пути на трансатлантическую и европейскую интеграцию. В конечном счете, считает Майстер, правящая партия хочет подорвать проевропейскую направленность грузинского общества, дискредитировать Запад и спровоцировать ЕС на лишение Грузии перспективы членства в союзе, что упростит правительству переориентацию на сближение с Россией.

Путину не до Южного Кавказа?

"Плохие новости для Путина". Под таким заголовком газета Frankfurter Rundschau публикует статью о событиях в Тбилиси с комментариями чешского политолога, преподавателя кафедры российских и восточноевропейских исследований Института региональных исследований в Карловом университете в Праге Эмиля Аслана.

Грузия - часть Европы Фото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

"Это плохие новости для хозяина Кремля Владимира Путина и хорошие - для всех ориентированных на Запад людей, а также для Украины, - цитирует газета эксперта. - Каждая бывшая советская республика, не следующая по политическим стопам России, это хорошая новость. Грузия, которая стала бы отдаляться от Запада, могла бы усилить антидемократические силы в регионе, что в свою очередь ослабило бы там поддержку Украины".

В настоящее время, считает Аслан, Путину, занятому войной с Украиной, не до Южного Кавказа. "Тем не менее, - добавляет он, - Грузия крайне важна для Москвы, потому что служит символом сближения республик бывшего СССР с Западом - тенденции, ненавистной Путину и его камарильи".

Успели свернуть с опасного пути

"Грузия едва успела. Еще чуть-чуть, и страна, которая считается колыбелью свободы на Кавказе, превратилась бы в черную дыру, - говорится в комментарии берлинской газеты TAZ. - Планы желанного присоединения к ЕС тогда остались бы в прошлом. События в Тбилиси показывают, что хоть с оружием в руках борьба идет только в Украине, войну Россия ведет на всем постсоветском пространстве".

Во время протестов в Тбилиси горели баррикады. Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/picture alliance

"Грузинское правительство играло с огнем", - пишет автор, указывая на исходящую от России угрозу, - Грузия была и остается международной зоной свободы, в первую очередь, для журналистов и активистов, бегущих в соседнюю страну от диктаторского режима в Азербайджане". Но и десятки тысяч россиян, уклоняющихся от мобилизации, напоминает он, в прошлом году прибыли в Грузию.

"Пора, чтобы эти десятки тысяч россиян, которые в течение этого года наслаждались грузинским вином и грузинской свободой, - призывает автор комментария в TAZ, - встали плечом к плечу с грузинском обществом на баррикады: ведь эти протесты против империалистических планов России наверняка были не последними".

"Грузия еще далека от политической стабильности"

Томас Урбан (Thomas Urban), автор комментария в журнале Cicero, что отзыв законопроекта об "иноагентах" еще не означает, что отныне Грузия будет ориентироваться на стандарты Евросоюза, чтобы стать кандидатом и начать переговоры о вступлении в ЕС.

Участники протестов размахивали флагами Грузии и ЕС Фото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

С одной стороны, отмечает автор, участники протестов в Тбилиси размахивали звездно-голубым флагами Евросоюза, опасаясь снова оказаться в орбите России: "Уже много лет опросы дают стабильный результат. 75 - 80 процентов грузин мечтают о членстве в ЕС. Такая цель записана в конституции, как и вступление в НАТО".

С другой стороны, указывает Урбан, основатель и неформальный лидер "Грузинской мечты", миллиардерБидзина Иванишвили, разбогатевший на бизнесе с Россией, не очень заинтересован в укреплении связей с Западом, а фирмы под его контролем якобы неплохо зарабатывают на войне России против Украины, обеспечивая поставки в РФ санкционных технологических товаров. Кроме того, указывает автор, "в некоторой части грузинского общества, как и на политических флангах в других европейских странах, изменилось прежде резко отрицательное отношение к Путину, которого стали воспринимать как гаранта сохранения традиционных ценностей". Так что, заключает автор комментария в Cicero, политическая ситуация в Грузии еще далека от стабильности.

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