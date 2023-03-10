  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Во время протестов в Тбилиси. На древке флаги Грузии и Украины
Во время протестов в ТбилисиФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГрузия

"Плохие новости для Путина". СМИ ФРГ о событиях в Грузии

Никита Жолквер
21 мин. назад

DW - с обзором комментариев немецких газет, посвященных протестам в Тбилиси и попытке грузинских властей принять закон об "иноагентах".

https://p.dw.com/p/4OWP4

Утром в пятницу, 10 марта, после длительных массовых протестов в Тбилиси, которые сопровождались жесткими столкновениями демонстрантов с силовиками, грузинский парламент отклонил во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Накануне правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что она вместе с другими партиями парламентского большинства отказывается от спорного законопроекта об "иноагентах". DW - о том, какой отклик вызвали события в Грузии в немецких средствах массовой информации.

"Тактическая уловка правительства"

Издание Zeit Online публикует аналитическую статью эксперта Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). Ранее он возглавлял представительство близкого к партии "Союз-90"/"зеленые" Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) в Тбилиси. Майстер считает, что Грузия в настоящий момент снова оказалась на перепутье:

Штефан Майстер
Штефан Майстер Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

"После "революции роз" в 2003 году страна стала ключевым партнером ЕС и США на Южном Кавказе и на всем постсоветском пространстве. Несмотря на многие изъяны правительства Михаила Саакашвили и все более авторитарные тенденции к концу его правления, он подал успешный пример реформ, борьбы с коррупцией, открытости и модернизации страны. Выбор Грузии в пользу Европы и трансатлантической интеграции был основным политическим нарративом".

Тот факт, что после двух дней протестов спорный законопроект об "иноагентах" был отозван, Майстер хоть и называет "большим успехом", но считает всего лишь "тактической уловкой" правительства для выигрыша времени: "Эту паузу должны использовать и европейские партнеры Грузии с тем, чтобы усилить давление и не допустить принятия этого закона в будущем".

Дело в том, указывает Майстер, что такой закон дал бы правительству "инструмент для дискредитации, юридического преследования, а затем и разгрома гражданского общества". А делается это все для того, полагает автор, чтобы свернуть Грузию с ее пути на трансатлантическую и европейскую интеграцию. В конечном счете, считает Майстер, правящая партия хочет подорвать проевропейскую направленность грузинского общества, дискредитировать Запад и спровоцировать ЕС на лишение Грузии перспективы членства в союзе, что упростит правительству переориентацию на сближение с Россией.

Путину не до Южного Кавказа?

"Плохие новости для Путина". Под таким заголовком газета Frankfurter Rundschau публикует статью о событиях в Тбилиси с комментариями чешского политолога, преподавателя кафедры российских и восточноевропейских исследований Института региональных исследований в Карловом университете в Праге Эмиля Аслана.

Грузины с плакатами
Грузия - часть ЕвропыФото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

"Это плохие новости для хозяина Кремля Владимира Путина и хорошие - для всех ориентированных на Запад людей, а также для Украины, - цитирует газета эксперта. - Каждая бывшая советская республика, не следующая по политическим стопам России, это хорошая новость. Грузия, которая стала бы отдаляться от Запада, могла бы усилить антидемократические силы в регионе, что в свою очередь ослабило бы там поддержку Украины".

В настоящее время, считает Аслан, Путину, занятому войной с Украиной, не до Южного Кавказа. "Тем не менее, - добавляет он, - Грузия крайне важна для Москвы, потому что служит символом сближения республик бывшего СССР с Западом - тенденции, ненавистной Путину и его камарильи".

Успели свернуть с опасного пути

"Грузия едва успела. Еще чуть-чуть, и страна, которая считается колыбелью свободы на Кавказе, превратилась бы в черную дыру, - говорится в комментарии берлинской газеты TAZ. - Планы желанного присоединения к ЕС тогда остались бы в прошлом. События в Тбилиси показывают, что хоть с оружием в руках борьба идет только в Украине, войну Россия ведет на всем постсоветском пространстве".

Во время протестов в Тбилиси горели баррикады.
Во время протестов в Тбилиси горели баррикады.Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/picture alliance

"Грузинское правительство играло с огнем", - пишет автор, указывая на исходящую от России угрозу, - Грузия была и остается международной зоной свободы, в первую очередь, для журналистов и активистов, бегущих в соседнюю страну от диктаторского режима в Азербайджане". Но и десятки тысяч россиян, уклоняющихся от мобилизации, напоминает он, в прошлом году прибыли в Грузию.

"Пора, чтобы эти десятки тысяч россиян, которые в течение этого года наслаждались грузинским вином и грузинской свободой, - призывает автор комментария в TAZ, - встали плечом к плечу с грузинском обществом на баррикады: ведь эти протесты против империалистических планов России наверняка были не последними". 

"Грузия еще далека от политической стабильности"

Томас Урбан (Thomas Urban), автор комментария в журнале Cicero, что отзыв законопроекта об "иноагентах" еще не означает, что отныне Грузия будет ориентироваться на стандарты Евросоюза, чтобы стать кандидатом и начать переговоры о вступлении в ЕС.

Участники протестов размахивали флагами Грузии и ЕС
Участники протестов размахивали флагами Грузии и ЕСФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

С одной стороны, отмечает автор, участники протестов в Тбилиси размахивали звездно-голубым флагами Евросоюза, опасаясь снова оказаться в орбите России: "Уже много лет опросы дают стабильный результат. 75 - 80 процентов грузин мечтают о членстве в ЕС. Такая цель записана в конституции, как и вступление в НАТО".

С другой стороны, указывает Урбан, основатель и неформальный лидер "Грузинской мечты", миллиардерБидзина Иванишвили, разбогатевший на бизнесе с Россией, не очень заинтересован в укреплении связей с Западом, а фирмы под его контролем якобы неплохо зарабатывают на войне России против Украины, обеспечивая поставки в РФ санкционных технологических товаров. Кроме того, указывает автор, "в некоторой части грузинского общества, как и на политических флангах в других европейских странах, изменилось прежде резко отрицательное отношение к Путину, которого стали воспринимать как гаранта сохранения традиционных ценностей". Так что, заключает автор комментария в Cicero, политическая ситуация в Грузии еще далека от стабильности.

Смотрите также:

Правительство Грузии отзывает законопроект.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Sänger Vakhtang Kikabidze

Вахтанг Кикабидзе: Путин хочет посадить Грузию на цепь (03.07.2019)

Вахтанг Кикабидзе: Путин хочет посадить Грузию на цепь (03.07.2019)

Вахтанг Кикабидзе, самый известный грузинский актер и певец, приветствует протесты в Грузии. Он негативно оценивает влияние Кремля на ситуацию в Тбилиси. По мнению Кикабидзе, Путин мечтает воссоздать Грузинскую ССР.
Политика3 июля 2019 г.24:36 мин.
external

Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве (31.01.2023)

Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве (31.01.2023)

Из-за поправок в закон об "иноагентах" со старейшей культурно-просветительской и правозащитной организацией России расторгли договор аренды. Сотрудники пообещали спасти архивы.
Политика31 января 2023 г.06:58 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

У входа в центр Свидетелей Иеговы в Гамбурге, где 9 марта произошло массовое убийство

Стрелок в Гамбурге действовал в состоянии помешательства

Преступность4 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов держит в руках лист с надписью "компромат" и говорит: "А (Леонид) Волков в овечьей шкуре!".

"Альфа"-скандал, или Как Венедиктов Волкова из ФБК "убрал"

"Альфа"-скандал, или Как Венедиктов Волкова из ФБК "убрал"

Политика40 мин. назад
Участник протестов в Тбилиси с грузинским флагом в поднятых руках

Немецкий эксперт: Грузинской демократии нанесен урон

Немецкий эксперт: Грузинской демократии нанесен урон

Правовые основы государства22 ч. назад
Свеча на могиле

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Общество13 ч. назад
Сотрудники правоохранительных органов, Минск

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Политика13 ч. назад
Последствия ракетного удара по Львовской области

День 379-й войны: РФ нанесла по Украине массированный удар

День 379-й войны: РФ нанесла по Украине массированный удар

Конфликты20 ч. назад
Взрывы в Киеве

Ракетный удар РФ по Украине: как его пережили киевляне

Ракетный удар РФ по Украине: как его пережили киевляне

Политика9 марта 2023 г.
На главную страницу