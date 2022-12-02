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Глава европейской дипломатии Боррель и премьер-министр Грузии Гарибашвили в Брюсселе, сентябрь 2022 годаФото: Olivier Matthys/AP/picture alliance
ПолитикаГрузия

Деолигархизация Грузии на пути в ЕС: кого она затронет?

Мария Катамадзе
14 мин. назад

Насколько предложенный властями Грузии законопроект о деолигархизации отражает готовность Тбилиси получить статус кандидата на вступление в ЕС и признают ли олигархом миллиардера Бидзину Иванишвили - у DW.

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Так называемая деолигархизация - одно из условий получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Обсуждение законопроекта, который так и называется - "О деолигархизации" и который должен ослабить политическое влияние крупных бизнесменов на власть, вызвало разногласия между правящей партией и оппозицией.

Оценив текст документа, эксперты сделали вывод, что основатель правящей партии "Грузинская Мечта" и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили олигархом не является.

Признают ли олигархом Иванишвили?

В этой связи оппозиция подчеркивает, что рекомендация Еврокомиссии в адрес Тбилиси о проведении деолигархизации касалась исключительно Иванишвили. А принятие закона в нынешнем варианте, предупреждают оппозиционеры, только усилит положение экс-премьера и поставит под вопрос евроинтеграцию Грузии.

Бидзина Иванишвили
Бидзина ИванишвилиФото: picture-alliance/Sputnik/A. Imedashvily

Хотя формально миллиардер Бидзина Иванишвили отошел от политики в 2021 году, он по-прежнему многими в стране считается влиятельным теневым игроком, который заработал свое состояние в России. Свои российские активы экс-премьер продал еще до появления на политической сцене Грузии. Тем не менее летом 2022 года Европарламент рекомендовал принять санкции против бизнесмена за его "роль в ухудшении политического процесса в Грузии".

Адвокаты Иванишвили утверждают, что неформальные санкции уже действуют, так как их клиент сталкивается с ограничениями при проведении деловых операций. Более того, после российского вторжения в Украину Киев, реагируя на слишком осторожную, по его мнению, позицию Тбилиси по этому вопросу, ввел санкции против ближайших родственников Иванишвили.

У властей Грузии свой список олигархов

Между тем применительно к будущему грузинскому закона о деолигархизации в Брюсселе не называют конкретных имен. "Какой бы закон ни приняли, будет очень трудно добиться того, чтобы он заработал против Иванишвили. Так как нет прямых доказательств его вмешательства в грузинскую политику", - поясняет руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.

Михаил Саакашвили в зале суда, декабрь 2021 года
Михаил Саакашвили в зале суда, декабрь 2021 годаФото: Irakli Gedenidze/Reuters/AP/picture alliance

У правящей партии, в свою очередь, свой список олигархов. Ираклий Кобахидзе, представитель "Грузинской Мечты", главным олигархом страны считает отбывающего шестилетний срок заключения экс-президента Михаила Саакашвили, с мая нынешнего года он проходит лечение в элитной клинике в Тбилиси. Помимо Саакашвили, в отношении которого в процессе рассмотрения в судах находятся еще три уголовных дела, в том числе в растрате бюджетных средств, закон может затронуть экс-министра обороны и владельца оппозиционного телевканала Formula TV Давида Кезерашвили и Мамуку Хазарадзе, банкира и основателя оппозиционной партии "Лело для Грузии".

В беседе с DW Корнели Какачия, директор Грузинского института политики, не исключил, что Кезерашвили и Хазарадзе тоже можно назвать олигархами, именно поэтому так важно, чтобы оппозиция и правящая партия нашла консенсус относительно самого термина "олигарх". "Если они будут честны, то не так сложно определить, кто олигарх, а кто - нет. Еврокомиссия хочет видеть их совместную работу, Но обсуждение политизировано с обеих сторон", - посетовал Какачия.

Полезен ли для Грузии украинский опыт деолигархизации?

До получения статуса кандидата на вступление в ЕС аналогичный закон был принят в Украине. Грузинский практически идентичен ему. "Нет оснований полагать, что олигархия означает одно в Грузии и совсем другое - в Украине", - отметил в связи с этим депутат парламента от правящей партии Михаил Сарджвеладзе.

Корнели Какачия, напротив, полагает что в Грузии другой политический контекст, который надо учитывать при принятии закона: "В Украине несколько десятков олигархов, а в Грузии всего один - Бидзина Иванишвили, - и никто не может бросить ему вызов. Кроме того, в Украине в отличии от Грузии нет богатого человека, который управляет страной из-за кулис, назначает премьеров и министров без участия парламента".

Споры вокруг трактовки термина "олигарх" усложняет тот факт, что Еврокомиссия не предложила свое его определение. Однако, ознакомившись с текстом законопроекта, посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский призвал направить документ на экспертизу в Венецианскую комиссию и учесть ее рекомендации. После некоторого колебания власти в Тбилиси согласились с этим предложением.

Как Грузия выполняет остальные требования ЕС?

Помимо деолигархизации Грузия к октябрю 2023 года должна выполнить 11 других требований Еврокомиссии. Политолог Какачия считает, что главный вызов для правительства тут - независимость судебной системы, остающаяся проблемой для Грузией с 90-х годов. По выражению политолога, реформа судебной системы приоритетна для ЕС, и она автоматически решит проблему как деолигархизации, так и деполяризации.

Деполяризация подразумевает налаживание политического диалога между правящей партией и оппозицией. Прогресса здесь, однако, эксперты пока не ожидают. "Одно из требований правящей партии в отношении ее оппонентов - перестать приклеивать ярлыки в том духе, что "Грузинская мечта" - пророссийская партия, а Иванишвили - агент Путина. Такая риторика дает повод властям обвинять оппозицию в разжигании ненависти", - уточняет Шарашенидзе.

Антизападная риторика может отдалить Грузию от ЕС

Между тем наблюдатели говорят, что работа Тбилиси над выполнением рекомендаций ЕС проходит на фоне возросшей антизападной риторики "Грузинской мечты". Объектом резкой критики стала посол США в Грузии Келли Дегнан, которую ряд депутатов парламента от правящей партии обвиняют в защите интересов оппозиции. Еще в июле 2022 года представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что подобная риторика некоторых грузинских политиков направлена на отвлечение от стремлений большинства общества стать членом ЕС.

Нед Прайс
Нед ПрайсФото: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

По оценке Шарашенидзе, фактор российского вторжения в Украину является ключевым в антизападной риторике. По словам эксперта, властям нужно было объяснить общественности, почему Грузия в отличие от Украины и Молдовы не получила статус кандидата на вступление в ЕС: "Их официальная версия следующая: "У нас хотели открыть "второй фронт" (против России. - Ред.), но мы этого не сделали. Поэтому нам не дали статус кандидата". Они хорошо играют на страхе войны".

Опасность антизападного нарратива политолог Корнели Какачия видит в возможной потере Грузией положительного имиджа, что, в свою очередь, может повлечь ослабление стратегического интереса к Тбилиси со стороны ЕС. "После российского вторжения в Украину геополитически выгодный момент для Грузии настал. Такой шанс бывает раз в 20 лет, но из-за незрелости политического класса, будь то правительство или оппозиция, Грузия может упустить эту возможность", - заключил Какачия.

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