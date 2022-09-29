Саакашвили - год в Грузии: не в тюрьме, но и не на свободе

Экс-президент Грузии вернулся на родину 29 сентября 2021 года, чтобы поддержать свою партию на выборах, но сразу же был арестован. Как Михаил Саакашвили прожил этот год - у DW.

Последние четыре с половиной месяца Михаил Саакашвили находится в расположенной в одном из пригородов Тбилиси частной клинике Vivamed, которая используется в том числе и Специальной пенитенциарной службой Грузии для оказания медицинской помощи заключенным. На пятом этаже высотного здания экс-президент содержится в отдельной палате, но под стражей.

После того, как 12 мая его перевезли из тюрьмы для бывших чиновников в эту больницу, заседания судов, где рассматриваются уголовные дела против него, не проводились. С этого момента Саакашвили не сделал ни одного заявления касательно грузинской политики, но регулярно дает комментарии о ситуации в Украине. Его семья добивается лечения за рубежом.

Скандальный приезд Саакашвили

Михаил Саакашвили покинул Грузию по истечении своего президентского срока в 2013 году и восемь лет не был на родине. Там за это время его объявили в розыск по трем уголовным делам, касающимся превышения полномочий и растраты средств. По одному из них он заочно был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы.

Михаил Саакашвили (фото из архива) Фото: Irakli Gedenidze/Reuters/AP/picture alliance

Как установило следствие, ночь с 28 на 29 сентября 2021 года на пароме "Вильнюс" политик тайно прибыл в порт Поти из украинского Черноморска, спрятавшись в грузовике. Утром экс-президент разместил на своей страничке в фейсбуке видео, на котором он гуляет по Батуми и призывает граждан прийти на местные выборы 2 октября, чтобы проголосовать против правящей партии "Грузинская мечта".

Таким образом Саакашвили решил мобилизовать своих сторонников в преддверии муниципальных выборов, которые неофициально называли "референдумом". По "Соглашению Шарля Мишеля" - документу, разработанному в ходе переговоров между властями и оппозицией при участии главы Евросовета - "Грузинская мечта" брала обязательство провести досрочные парламентские выборы, если на местных выборах получит менее 43% голосов. И хотя правящая партия позже заявила о выходе из соглашения, планка была установлена.

Уже в следующем своем видео Михаил Саакашвили призвал граждан Грузии выйти на протесты на следующий день после голосования, предрекая фальсификации. Полиция и спецслужбы смогли вычислить местонахождение политика только 1 октября. Он был задержан в Тбилиси в квартире водителя трейлера, на котором приехал, и взят под стражу.

"Миша Саакашвили приехал делать революцию"

"Конечно, Миша Саакашвили приехал делать революцию, а что выборов в Грузии нет, он говорил задолго до дня голосования", - говорит член основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ираклий Мерианошвили. С момента ареста экс-президента возле парламента Грузии стоит ежедневный пикет с требованием его освобождения, а Ираклий - частый участник акции.

Ираклий Мерианошвили Фото: Alexander Burakov/DW

Саакашвили предсказал свое задержание, но предупредил, чтобы это никого не смущало, продолжает активист. Тем не менее, год назад партия допустила ошибку, сделав ставку на второй тур. В больших городах, поясняет он, правящей партии не удалось взять верх с первого раза, и новым лидерам ЕНД казалось, что победа рядом. Вместо массовых протестов оппозиция стала готовиться ко второму туру. Но во втором туре случилось то, что и предсказал Саакашвили, отмечает еще один его соратник Дато Мангошвили - правящая партия с помощью административного ресурса вырвала победу почти везде: часто результаты были 51% против 49%, и все решали десятки голосов.

Мобилизовать своих сторонников Саакашвили удалось, рейтинг ЕНД вырос до 30%, но и "Грузинская мечта" преодолела знаковый барьер в 43%. Далее по стране прокатилась волна акций протеста, но главной темой были не выборы, а сам арест экс-президента. 4 октября прошлого года политик объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако после возвращения в тюрьму 21 февраля он снова объявил голодный страйк, который длился еще 20 дней.

Требование лечения за границей

"Сегодня Михаил Саакашвили не в тюрьме, а в клинике, но и там он не на свободе", - отмечает Дато Мангошвили. Здоровье экс-президента серьезно подорвано голодовками, но власти, считает он, боятся его политического влияния и возврата в политику.

Дато Мангошвили с плакатом в поддержку экс-президента Фото: Alexander Burakov/DW

Об экстренной необходимости госпитализации Михаила Саакашвили в гражданскую клинику заговорили 27 апреля после опубликования заключения консилиума, созванного Народным защитником Грузии. У политика ряд осложнений - анорексия вследствие белкового голодания, непереносимость ряда продуктов и снижение мышечной массы из-за посттравматического стрессового расстройства.

Мать политика Гиули Аласания заявила, что в Грузии нет специалистов, способных лечить такие сложные диагнозы и требовала перевода сына для лечения в Европу. На это министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ответил, что для направления заключенного за пределы страны нет правовых оснований. Однако адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе 30 августа предложил вариант отсрочки исполнения наказания по состоянию здоровья. Согласно судебной практике, такая отсрочка может предоставляться на один год, и с таким ходатайством адвокаты собираются выступить в суде, получив заключение медэкспертизы. Минздрав Грузии выдал лицензию на осмотр Саакашвили американскому психиатру Эрику Дэвиду Голдсмиту и швейцарскому судмедэксперту, аккредитованному ООН, чье имя не разглашается.

За месяц до визита специалистов, сын экс-президента Эдуард Саакашвили рассказал после посещения отца о его разочаровании грузинской политикой. Позже второй адвокат политика Валерий Гелбахиани заявил, что Михаил Саакашвили намерен уйти из политики по состоянию здоровья. Ожидалось, что Саакашвили об этом заявит сам, но этого не последовало до сих пор.

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