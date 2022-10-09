Россияне в Грузии: как отнеслись к бегущим от мобилизации

После объявления мобилизации в РФ в Грузию въехало около 70 тысяч россиян. Часть грузинской оппозиции отнеслась к ним негативно, но власти не видят в этом проблему и закрывать границу не намерены.

В конце сентября 2022 года Грузия стала одним из основных направлений для россиян, бегущих от мобилизации. Такая популярность объясняется безвизовым режимом и наличием сухопутной границы, а также тем, что это "проторенная тропа" - весной 2022-го, сразу после начала войны РФ против Украины, сюда уже эмигрировали несколько десятков тысяч человек из России. Таким образом, нынешняя волна эмиграции россиян в Грузию - уже вторая за полгода, не считая мелких "ручейков", стекавшихся сюда на протяжении всего 2021 года на фоне усиления репрессий в РФ.

По подсчетам грузинского министерства внутренних дел, с 21 по 30 сентября в страну въехали, как минимум, 68 тысяч граждан России, а выехали - более 45 тысяч. В целом же, на данный момент в Грузии находится около 50 тысяч россиян (официальная численность населения Грузии - чуть меньше 4 млн. человек).

Прямого авиасообщения между Грузией и Россией нет, и большинство спасающихся от мобилизации перебирались через сухопутную границу (КПП "Верхний Ларс"), где образовались многокилометровые и многодневные пробки.

"Уезжайте, нам трусы не нужны!"

37-летний Иван Павлов из Краснодара провел в этой пробке трое с половиной суток: "На российской стороне девушка-пограничник сказала, что, будь ее воля, она таких, как мы, сажала бы. Еще какой-то мужик кричал, мол, уезжайте, нам трусы не нужны! А на грузинской стороне все было на удивление быстро и просто: никаких вопросов не задавали, просканировали паспорт, поставили штамп и пропустили".

Многокилометровая очередь на КПП "Верхний Ларс" Фото: AP/picture alliance

В самом деле, официальный Тбилиси очень спокойно отнесся к новому наплыву россиян и сразу заявил, что давать им от ворот поворот не собирается. Хотя именно этого требовала от властей часть грузинской оппозиции. В ответ министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури посоветовал оппозиционерам сперва решить между собой, чего, собственно, они хотят: "Одни говорят закрыть границу и не пускать российских граждан, другие говорят пускать, чтобы они не пошли воевать с украинцами. Может, оппозиция определится, пускать или не пускать этих людей?". По мнению Гомелаури, никаких причин не пускать россиян в Грузию или вводить для них визовый режим нет.

"Диссиденты" VS "дезертиры"

Отношения между Грузией и Россией натянутые и сложные. С одной стороны, Россия для Грузии - основной рынок сбыта вина и других товаров, источник денежных переводов и потребитель туристических услуг. А с другой стороны - "оккупант", "наложивший руку" на Абхазию и Южную Осетию и чуть было не дошедший до Тбилиси во время вооруженного конфликта 2008 года. Оппозиция (в первую очередь, "Единое национальное движение") постоянно обвиняет правящую партию "Грузинская мечта" в излишней лояльности к РФ.

Вместе с тем, с первых дней войны Грузия всячески поддерживала Украину: принимала беженцев, отправляла гуманитарную помощь, единственная из стран Южного Кавказа голосовала за все антироссийские резолюции.

Так что еще весной 2022 года грузинская оппозиция и часть общества была не в восторге от наплыва российских эмигрантов. Кроме всего прочего, многих жителей Грузии преследовал панический страх, что эмигранты "приведут" за собой российские войска, спровоцируют у Путина очередное желание "защитить русское население". К сентябрю все эти страхи и страсти улеглись, местные и "понаехавшие" притерлись друг к другу, жизнь в Тбилиси вернулась в привычное русло, и тут грянула вторая волна эмиграции.

Но между "весенними" и "осенними" эмигрантами, с точки зрения грузин, есть существенная разница. Бытует мнение, что весной сюда ехали, в основном, "диссиденты", выражая таким образом протест против вторжения в Украину, теперь же едут те, кого до мобилизации все устраивало.

"А когда это стало угрожать им лично, [они] испугались идти на войну, потому что предпочитают смотреть на то, как погибают украинские дети, по телевизору", - говорит член оппозиционной партии "Гирчи" Бадри Григалашвили, встречавший россиян в Тбилисском аэропорту с плакатом "Привет русским дезертирам". Григалашвили считает, что пускать россиян в Грузию можно, но надо, чтобы они "на каждом шагу чувствовали дискомфорт".

Квартирный вопрос и "москвичи"

Хотя Грузия беглецов не гонит, но (в отличие, например, от Казахстана) облегчать им жизнь тоже не пытается. Напротив, после введения западных антироссийских санкций, россиянам стало в разы сложнее открыть счет в грузинских банках: если прежде для этого достаточно было паспорта, то теперь требуется кипа документов.

Об облегченной процедуре получения ВНЖ тоже речи не идет, но этот вопрос не особо актуален, учитывая, что безвизовый режим позволяет практически всем иностранцам, включая россиян, находиться на территории Грузии в течение года.

Россияне, прибывшие в Грузию после объявления о мобилизации в РФ Фото: Alexandr Burakow/DW

Одна из главных проблем, с которой столкнулись эмигранты (а заодно и сами грузины) - резкое повышение цен на жилье. С марта 2022 года на фоне увеличения спроса квартиры в Тбилиси подорожали почти вдвое. И если в августе 2022-го еще была надежда, что "квартирная лихорадка" пошла на спад, то теперь ситуация вновь обострилась.

Ивану Павлову в этом смысле повезло - он поселился у друга, перебравшегося в Грузию несколько лет назад. Специальность позволяет Ивану работать удаленно, хотя заработок от этого существенно снизился. Но, в целом, все происходящее он пока воспринимает как некое приключение, скорее захватывающее, чем страшное.

"Мне вполне комфортно, я не ощущаю никакого негатива или агрессии со стороны местных. Единственная проблема - то, что жена с двумя детьми осталась в России. Так что сейчас главная моя забота - перевезти их", - говорит Иван.

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