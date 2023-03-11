Экс-премьер Грузии: Большинство населения - за Украину

Бывший премьер-министр и глава МВД Грузии Вано Мерабишвили рассказал в интервью DW, что между народами Украины и Грузии есть чувство "полной солидарности". Многие грузины, по его словам, воюют на стороне Украины, более 50 из них погибли в ходе этой войны.

Мерабишвили напомнил, что Грузия была первой страной, почувствовавшей российскую агрессию. "В 2008 году между Россией и Грузией была война. Россия оккупировала около 20 процентов территории Грузии", - сказал он.

Несмотря на этом, по словам экс-премьера, нынешнее правительство Грузии является пророссийским. "Но большинство населения Грузии настроено проукраински", - заявил он.

Грузия "мечтает" вступить в ЕС и НАТО

Недавние протесты в центре Тбилиси также показали, что грузинское общество настроено "проевропейски и проукраински", отметил Мерабишвили. "И наша мечта - изменить внешнюю политику Грузии и стать настоящими членами Европейского Союза и НАТО", - сказал он.

Мерабишвили 10 марта встретился с украинскими политиками в Киеве. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Грузия была другом Украины и не помогала России. "К сожалению, Грузия не присоединяется к санкциям против России. К сожалению, грузинское правительство ничего не делает, чтобы помочь Украине", - сказал политик.

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