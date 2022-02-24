 Оппозиция в Грузии требует поддержать западные санкции против России | Новости дня из Германии о Европе, России, мире | DW | 25.02.2022

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Новости

Оппозиция в Грузии требует поддержать западные санкции против России

В Тбилиси прошла акция протеста против отказа правительства Грузии присоединиться к западным санкциям против России, веденным за агрессию против Украины.

На акции протеста перед канцелярией премьер-министра Грузии

На акции протеста перед канцелярией премьер-министра Грузии

В Тбилиси, перед канцелярией премьер-министра Ираклия Гарибашвили вечером в пятницу, 25 февраля, состоялась акция протеста, в которой приняли участие около четырех тысяч человек. "Цади, цади" - эти слова, означающие на грузинском "уходи", адресованные главе грузинского правительства, были самым приличными лозунгом из звучавших на митинге. Собраться на площади перед резиденцией премьер-министра призвала грузинская оппозиционная партия "Дроа". Поводом стало заявление Гарибашвили о том, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России за агрессию против Украины.

Арест за ненормативную лексику

По словам премьер-министра, это "противоречит национальным интересам Грузии". Он также отказался созвать заседание Совета национальной безопасности из-за войны в Украине, так как считает, что Грузии ничего не угрожает. О необходимости созыва такого расширенного заседания накануне, 24 февраля, заявляла президент страны Саломе Зурабишвили.

На акции протеста перед канцелярией премьер-министра Грузии

На акции протеста перед канцелярией премьер-министра Грузии

Представители оппозиционной либертарианской партии "Гирчи - Больше Свободы" по дороге к канцелярии премьера развернули плакаты у здания парламента, после чего несколько участников акции были задержаны полицией, а один арестован. Оказалось, что агитационные материалы содержали оскорбление премьер-министра с использованием ненормативной лексики.

На площади перед канцелярией митингующие также постоянно использовали русский мат, сравнивали лидеров правящей партии "Грузинская мечта" с Владимиром Путиным и обвиняли их в неспособности противостоять России, если та вдруг решится на агрессию против Грузии. Припомнили "Грузинской мечте" и тот факт, что она отказалась провести внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

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    Автор: Николай Пермяков


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