 В Тбилиси активисты живой цепью отметили годовщину ″Революции роз″ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.11.2021

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Европа

В Тбилиси активисты живой цепью отметили годовщину "Революции роз"

Люди выстроились по центру проезжей части вдоль проспекта Руставели - от площади Свободы до площади Первой республики, отметив 18-ю годовщину знаковых для страны событий.

Живая цепь в центре Тбилиси 23 ноября

"Живая цепь" в центре Тбилиси 23 ноября

В Тбилиси во вторник, 23 ноября, прошла акция, посвященная 18-й годовщине  "Революции роз". После пяти часов вечера с двух сторон проспекта Руставели цепочки людей вышли на проезжую часть и по разделительной полосе двинулись навстречу друг к другу. Полиция была вынуждена временно перекрыть движение, в центре города образовались пробки.

Акция в центре Тбилиси

Акция в центре Тбилиси

Колонны с зажженными файерами под звуки сигналящих машин встретились через полчаса возле здания парламента. Далее примерно три тысячи активистов самых разных политических сил просто остались стоять посреди дороги, образовав полуторакилометровую живую цепь. Кроме плакатов и флагов некоторые держали в руках розы, как символ событий, происходивших восемнадцать лет назад.

23 ноября 2003 года, через три недели против парламентских выборов, в течение которых грузинская оппозиция опротестовывала их результаты, президент Грузии Эдуард Шеварнадзе покинул свой пост. Отставке предшествовали четыре дня беспрецедентных уличных акций протеста, организованных Михаилом Саакашвили. Противостояние прошло бескровно, поэтому те события стали называть "Революцией роз” - демонстранты несли с собой цветы.

Место акции выбрано не случайно

Журналистка Нанука Жоржолиани

Справа - Нанука Жоржолиани

Место проведения акции в годовщину тех событий, анонсированное грузинской журналисткой Нанукой Жоржолиани, было выбрано не случайно. Площадь Первой республики в Тбилиси c 2005-го по 2018 год носила название именно "Революции роз”, пока столичный горсовет (сакребуло) на внеочередном заседании не принял решение о переименовании. За такое решение тогда проголосовали лишь депутаты правящей партии "Грузинская мечта”, депутаты от оппозиции заседание бойкотировали.

Нынешнюю дату грузинские власти проигнорировали. СамМихаил Саакашвили, который после 50-дневной голодовки проходит реабилитацию в военном госпитале города Гори опубликовал письмо к 18-й годовщине "Революции роз". В нем он указал, что Грузия "была территорией, а стала страной и превратилась в суперзвезду региона". По мнению экс-президента, страна стала примером для организаторов революций в Украине, Киргизии, Ливане и арабском мире. Саакашвили поклялся вернуть Грузии "былое величие".

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