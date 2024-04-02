Грузия стремится в ЕС, но борется с ЛГБТ по примеру России?

Правящая партия Грузии предложила внести изменения в конституцию, чтобы ограничить права ЛГБТК. Это еще одна инициатива, которая может поставить под угрозу долгожданное членство страны в ЕС.

Согласно официальной риторике, власти Грузии хотят быть частью Европейского Союза, но без "пропаганды" ЛГБТК и "псевдолиберальных ценностей". На прошлой неделе правящая партия страны "Грузинская мечта" предложила поправку в конституцию, чтобы "защитить семейные ценности и несовершеннолетних".

Мамука Мдинарадзе, лидер парламентского большинства "Грузинской мечты", заявил, что конституционные поправки призваны зафиксировать, что брак - это только "союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины". "Теперь, если кто-то захочет навязать нам однополые браки, мы скажем им, что это запрещено нашей конституцией. Мы должны замуровать эту дверь", - говорил он ранее.

Оппозиционные политики и гражданское общество раскритиковали законопроект о внесении поправок, назвав его популистским. В случае принятия конституционных поправок любые собрания, связанные с ЛГБТК, окажутся вне закона. Законодательная инициатива также запретит однополые браки, смену пола и усыновление детей однополыми парами.

Часть электрольной стратегии перед октябрьскими выборами?

По мнению экспертов, изменения не будут приняты до конца этого года, а, скорее всего, после парламентских выборов в октябре. При этом некоторые эксперты полагают, что правящая партия использует консервативные настроения, чтобы получить больше голосов на октябрьских парламентских выборах.

Участники акции протеста против ЛГБТ фестиваля в Грузии, июль 2023 года Фото: Aleksander Burakov/DW

"Когда власти говорят про борьбу с "псевдолиберализмом", они имеют в виду, что это именно они настоящие либералы, а не их оппоненты, которые называют их пророссийскими силами. Правящая партия очень чувствительна к прокремлевскому ярлыку, поэтому, в свою очередь, пытается придумать что-то взамен для оппозиции", - сказал DW Корнелий Какачиа, профессор политологии и директор грузинского Института политики.

"Оппозиция же оказалась в очень неловкой ситуации. Если они будут говорить, что они поддерживают права ЛГБТК, это может обернуться им боком во время выборов, потому что грузинское общество довольно консервативно", - добавил эксперт.

Вахушти Менабде, бывший юрист, занимающийся вопросами, связанными с конституцией, при аппарате Народного защитника Грузии, считает, что трудно сказать, сможет ли "Грузинская мечта" принять поправки, несмотря на то, что у нее есть большинство в парламенте. "У них недостаточно депутатов, чтобы изменить конституцию, но я не исключаю, что им удастся привлечь на свою сторону и некоторых оппозиционных депутатов", - пояснил он.

На момент публикации материала в самой правящей партии "Грузинская Мечта" не ответили на запрос DW.

Очередной российский закон?

Эксперт обеспокоен возможностью таких поправок поляризовать грузинское общество и риском конфликта между различными социальными группами. Менабде и другие эксперты также отметили, насколько похожи эти предложения на недавние российские законы, направленные на запрет пропаганды и борьбу с ЛГБТ-сообществом. Ранее Грузия также пыталась подражать России, предлагая принять закон об "иностранных агентах", который после массовых протестов был отозван в парламенте.

Новые предложенные поправки к конституции рассматриваются многими критиками власти как еще одна версия "российского закона". "Это факт, что, кроме России, ни одно государство в мире не имеет антидемократических интересов в Грузии", - заявил в начале этого месяца в интервью Радио "Свободная Европа" Паата Закареишвили, бывший госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия: "Естественно, для меня это российский закон".

Насилие против ЛГБТ в Грузии

Несмотря на стремление к вступлению в ЕС, грузинское общество, как правило, придерживается консервативных ценностей. Грузинская православная церковь играет решающую роль как в обществе, так и в политике.

На месте беспорядков, устроенных противниками ЛГБТ в Грузии, июль 2023 Фото: Davit Kachkachishvili/AA/picture alliance

Около 56% грузинских респондентов в опросе "ООН-Женщины" в 2022 году заявляли, что права ЛГБТ-сообщества следует соблюдать, но "его члены не должны навязывать свой образ жизни другим". В июле 2023 года противники ЛГБТ сорвали фестиваль, завершающий "Неделю прайда" в Тбилиси. В ходе беспорядков перед началом фестиваля десятки человек получили ранения, в том числе журналисты, освещавшие событие. Организаторы прайда неоднократно обвиняли МВД Грузии, а также антизападные группы в организации скоординированных нападений.

Как отреагировал ЕС?

"Ожидается, что как страна-кандидат в ЕС Грузия приведет свои законы в соответствие с законодательством Евросоюза", - сообщила делегация ЕС в Грузии в комментарии для DW. В нем было подчеркнуто, что "страна-кандидат должна достичь стабильности институтов, гарантирующих уважение прав человека, а также уважение и защиту меньшинств", чтобы претендовать на членство в ЕС".

В декабре прошлого года Грузия получила долгожданный статус кандидата в ЕС. Европейская комиссия также поставила девять условий в качестве дальнейших шагов для вступления в Евросоюз. Среди них: решение проблемы политической поляризации, улучшение защиты прав человека и исключение иностранного вмешательства во внутреннюю политику.

По словам профессора политологии Корнелия Какачиа, Тбилиси пытается найти баланс: удержать власть на следующих выборах и в то же время идти в ногу с амбициями грузин в отношении ЕС. "С одной стороны, чтобы сохранить власть, правящая партия должна идти по пути ЕС. Это поддерживают более 80% грузин", - сказал он. "Однако правящая партия уже начали диктовать Брюсселю свои условия. Они хотят быть похожими на Орбана", - добавил Какачиа, имея в виду премьер-министра Венгрии, где "пропаганда" ЛГБТ запрещена законом. Но Венгрия уже является членом ЕС - и в этом большая разница".

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