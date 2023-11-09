"Мы - часть Европы". Реакции в Грузии на решение Брюсселя

Рекомендация Еврокомиссии о предоставлении Грузии кандидатства в ЕС была с восторгом встречена жителями страны. Несмотря на то, что окончательное решение о статусе Грузии будет принято в декабре, жители уже праздновали и поздравляли друг друга. Президент Грузии Саломе Зурабишвили организовала митинг около своей резиденции, посвященный долгожданному событию. А здание правительства и Тбилисская телебашня вечером 8 ноября были подсвечены в цветах флага ЕС , чтобы подчеркнуть значимость произошедшего для страны, которая, в отличии от Украины и Молдовы, не смогла получить кандидатство в ЕС в прошлом году.

"Я радуюсь вместе с грузинским народом"

"Европейская комиссия опубликовала положительную оценку и рекомендовала предоставить Грузии заслуженный статус кандидата. Мы благодарны за поддержку, продолжаем путь к полноправному членству в Европейском Союзе", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, которого часть грузинского общества винит в том, что страна не получила статус в прошлом году.

Свои поздравления выразила Саломе Зурабишвили. "Я радуюсь вместе с грузинским народом и приветствую позитивную рекомендацию Европейской комиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата. Как президент, я продолжу выполнять свою роль проевропейского лидера, чтобы продвигать и продолжать реформы, которые все еще необходимы", - написала она в X.

"Расширение ЕС означает поражение интересов России в Грузии. Это решение - заслуга грузинского народа. Спасибо нашим европейским партнерам, которые несмотря на множество проблем оценили волю грузинского народа и рекомендовали предоставить Грузии статус кандидата в ЕС!" - заявил член парламента и глава оппозиционной партии “Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

"Грузия - часть Европы"

Для многих граждан Грузии произошедшее - сакральное событие, которое означает, что их страну признали европейской, говорит политический аналитик Гела Васадзе. "Большая часть лидеров общественного мнения, будучи людьми прозападными, вздохнула с облегчением. Предоставление кандидатуры в ЕС - это не какой-то геополитический приз и не признание заслуг. Это сигнал о том, что мы интересны Европе и что мы - часть Европы и с нами готовы вести переговоры, чтобы мы стали частью Евросоюза", - подчеркнул он в разговоре с DW.

По мнению Васадзе, власти Грузии получили ценный "козырь", с которым пойдут на парламентские выборы в 2024 году. "Теперь они (провластные политики. - Ред.) будут говорить, что "при "Грузинской мечте" мы получили безвизовый режим с Европой, ассоциацию с ЕС, статус страны-аспиранта в НАТО и наконец статус кандидата в ЕС", - отмечает Васадзе. Но, по его словам, статус страны-кандидата в ЕС Грузия получила вопреки политике нынешних властей, а не благодаря ей.

Условия для евроинтеграции Грузии

Между тем во время специальной пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что ЕК вынесет рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе с условием, что страна проведет необходимые реформы. Девять приоритетных направлений для этих реформ были опубликованы в среду, 8 ноября, в отчете Европейской комиссии о расширении ЕС.

Часть из них "перекочевали" из обнародованных ранее 12 рекомендаций Еврокомиссии , выполнение которых должно было помочь Грузии приблизиться к членству в ЕС. Эти рекомендации были опубликованы после того, как в марте 2022 года Грузия в отличии от Украины и Молдовы не смогла получить статус страны-кандидата.

Что Еврокомиссия рекомендует Тбилиси

Советы Еврокомиссии были призваны успокоить политический климат в стране и помочь ей провести реформы государственных институтов и в сфере прав человека. Грузия полностью выполнила только три из 12 рекомендаций - выбор омбудсмена, гендерное равенство и борьба с насилием в отношении женщин, выполнение решений Европейского суда по правам человека.

Сейчас Еврокомиссия предписала Грузии бороться с дезинформацией, в частности, о Евросоюзе, повысить уровень согласованности внешней политики и политики безопасности Грузии с ЕС, завершить реформу избирательного права, преодолеть политическую поляризацию, усилить парламентский надзор над службой безопасности и обеспечить независимость ключевых государственных институтов, завершить судебную реформу и деолигархизацию, повысить стандарты защиты прав человека, обеспечить эффективность, независимость и беспристрастность Антикоррупционного бюро, Службы специальных расследований и Службы защиты персональных данных.

Премьер-министр Гарибашвили в комментарии СМИ заявил, что Тбилиси будет выполнять рекомендации Брюсселя, но с условием, что "основные национальные интересы Грузии не будут затронуты". Он также обвинил оппозицию и президента Зурабишвили в том, что они якобы не помогали евроинтеграции, но отметил, что правительство готово сотрудничать с "деструктивной оппозицией" в вопросах евроинтеграции, если "это будет взаимно".

Рекомендации Еврокомиссии - проблема для нынешнего правительства Грузии?

Впрочем, если правительство выполнит рекомендации Еврокомиссии и проведет реформы, то Грузия станет демократическим государством, а власти проиграют выборы, говорит политический обозреватель Гела Васадзе. "Я очень хотел бы ошибиться, но перспектив выполнения условий Евросоюза грузинскими властями нет, и в Брюсселе это понимают. Однако вопрос не в том, что рекомендации выполнят прямо сейчас, а в том, что когда страна выполнит эти и многие другие условия, Грузия будет готова к членству в ЕС. Это может продолжаться 20-30 лет, а может произойти и раньше," - отметил он.

"Долгое время были споры о том, входит ли Грузия в естественные границы Европы. Сегодняшнее решение Еврокомиссии является ответом на этот вопрос - да, входит," - добавил Васадзе.

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